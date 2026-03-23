EC雑貨店「てんとてん」　春のポップアップイベント開催！

大西衣料株式会社

衣料・雑貨総合卸売の大西衣料株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：大西 寛）が運営するインテリア雑貨・食器・ファッションの消費者向け通販サイト「てんとてん」では、春のポップアップイベントを開催します。

ポップアップイベント第1弾は、3/26（木）～30（月）の5日間、神戸阪急本館9階で開催される「かわいい器マルシェ」に出展。第2弾は、4/17（金）～5/10（日）の約１か月間、当社グループ会社の家具ブランド「ENEN（エネン）」自由が丘店および大阪店にて、当社オリジナル商品を含むファブリックアイテムを展開します。

前回のENENポップアップ出店時には、多くのお客様に来店いただき、対面の場で寄せられたお声やご要望がサイト運営において大変参考になりました。これらを踏まえ、継続的なリアルの場の必要性を実感し、さらなる出店機会の拡大も目指してポップアップイベントに参加します。

【ポップアップ概要】

■「かわいい器マルシェ」(https://www.hankyu-dept.co.jp/kobe/shopnews/detail/12688460_2191.html)

・開催日時 2026/3/26（木）～30（月） 10時～20時 ※最終日は17時終了

・会場/所在地 神戸阪急 本館9階 催場 （神戸市中央区小野柄通8-1-8）

・ポイント 食器やフラワーベースなど、春の暮らしにプラスしたい「かわいい器マルシェ」に出展します。いろんな"かわいい"器が勢揃いする中、「てんとてん」は食事の場だけではなく、お部屋に飾りたくなるような華やかなプレートをはじめとした、食器やキッチン雑貨などの100以上の厳選アイテムを展開予定です。また、お買い上げの方に先着で、ノベルティとしてポストカードをプレゼントします。

▼展示商品一例

Florist プレート（Blue star）2,420円（税込）

額縁のようなリムが付いた、お部屋に飾りたくなるようなお花のプレート

サイズ：約W15×D21×H2cm

「rice」メラミンプレート 各3,080円（税込）

デンマークのインテリア雑貨ブランド「rice」によるナタリーレテの世界観が落としこまれた華やかなプレート

サイズ：直径20cm

■「ファブリックアイテム特集」

・開催日時 2026/4/17（金）～5/10（日） ※開催時間は各店舗の営業時間に準じます

・会場/所在地

〈ENEN自由が丘店〉 月～金11:00～19:00 土日11:00～20:00

東京都目黒区自由が丘2-10-14 （東横線・大井町線「自由が丘」駅 徒歩3分）

〈ENEN大阪店〉 11：00～19：00

大阪市中央区久太郎町3-4-20 （大阪メトロ「本町」駅（御堂筋線・中央線）12番出口 徒歩1分）

・ポイント 「てんとてん」オリジナルを含むファブリック商品を一堂に展開します。イチオシのオリジナル商品は、インドの熟練職人が手織りで仕上げたインド綿100％の平織りラグ・マット。独特の風合いと軽量・通気性に優れた快適仕様を誇りながら、50×70cmサイズ1,300円台～130×190cmサイズ10,000円台（税込）という手頃な価格で、季節を問わずインテリアのアクセントとしてお楽しみいただけます。

▼展示商品一例

【てんとてんオリジナル】 フロアマット Festa NAVY 1,320 円（税込）

玄関マットや姿見の前など、お部屋のさまざまな場所で使いやすいサイズです。軽量かつ通気性に優れ、手洗いも可能で、季節を問わず快適に使える仕様です。

サイズ：50x70cm 素材：綿100％

【neulo】マーブルMIXマット 4,290円（税込）

丸みを帯びた柔らかいデザインが特徴の「neulo」。ふわふわとした立体感が個性的なデザインをより一層引き立てるマットです。

サイズ：W80×H50×D1cm 素材：綿

■EC雑貨店「てんとてん」(https://shop.tentoten-market.jp/)特徴

・小売店向け卸ビジネスサイトで培った、

- 商品調達力を活かした豊富な品揃え

- 市場ニーズを捉えたテイスト提案および複数テイストをミックスしたコーディネート提案

- 専属バイヤーによる厳選アイテム、個性的な作家・クリエイターアイテムの展開

・ブランドやメーカーの異なる雑貨商品を組み合わせたワンストップ購入とギフトラッピング対応

・当社在庫による短納期での商品提供

・買い手、売り手の消費動向を同時に取得し分析することで、双方に対してより市場ニーズにマッチした商品の提供

■大西衣料株式会社(https://www.self.co.jp/)について

1931年、三重県伊勢市で、創業者（故）大西信平が衣料品卸売事業を開始。13年後、株式会社を設立し、1949年に大阪市船場（本町）に店舗出店以降、現在に至るまで船場に本社・本店を構え営業しています。

卸売業へのセルフサービス方式の導入、海外の生産拠点を活用したコスト効率化、業界初のコンピューターを利用した商品管理など、常に流通の最先端に挑戦してきました。変わりゆく時代の中で衣料品・雑貨卸業の使命を果たしていくために、従来からの「単品販売」に加えて、マーチャンダイザーが編集した商品を売台単位で提案する「ラックジョバー販売」、売場を丸ごとフロア単位で提案する「ストアトータル販売」まで、小売店の様々なニーズに応えるサービスを提供しています。

■「てんとてん」(https://shop.tentoten-market.jp/)/TENTOTEN事業部について

大西衣料株式会社 TENTOTEN事業部は、2017年に雑貨・ファッション・食品の卸・仕入専門サイト「TEN TO TEN - MARKET（テントテンマーケット）」を新規事業として開設し、従来の総合卸売で培った商品調達力と物流ノウハウを活かし展開しています。さらに2024年6月には、消費者向けEC雑貨店「てんとてん」をオープンし、伝統技術や優れたデザイン、機能美を兼ね備えた商品を現代のライフスタイルに寄り添うかたちで編集・提案しています。2026年3月より、同じ大西グループ※である大西衣料株式会社の一事業部として組織に加わり、卸売・小売の双方から市場ニーズを的確に捉え、EC事業のさらなる推進に努めてまいります。

※衣料品・雑貨の卸販売「大西衣料株式会社」と、店舗什器・備品の企画製造販売および店舗設計・施工の「株式会社店研創意」を中軸として、製造から販売まで、流通業界を幅広くカバーする6つの事業を展開する創業95年目の企業グループです。

Instagram： https://www.instagram.com/tentoten_market/

Threads： https://www.threads.net/@tentoten_market/

TikTok： https://www.tiktok.com/@tentoten101010/

YouTube： https://www.youtube.com/@TENTOTEN10/

LINE： https://shop.tentoten-market.jp/Page/line.aspx/ ※一般消費者向けEC雑貨店「てんとてん」対象

LINE： https://www.tentoten-market.jp/Page/line.aspx/ ※卸・仕入れ専門サイト「TEN TO TEN - MARKET」対象

■会社概要

社名 大西衣料株式会社

所在地 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3-4-12

代表者 代表取締役社長 大西 寛

設立 1990年9月

事業内容 衣料品・雑貨の総合卸及びラックジョバーおよび生活雑貨・服飾雑貨の商品企画、製造販売