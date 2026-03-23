【最新口コミ調査】子連れ旅行で人気の沖縄ホテル4施設を調査！

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、調査対象の最新口コミデータから、独自の『口コミ分析レポート』を発表しました。

・レポートを詳しくみる（無料）

https://honichi.com/reports/202603_review_hotel_family-okinawa/(https://honichi.com/reports/202603_review_hotel_family-okinawa/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202603_review_hotel_family-okinawa)

■調査対象

■調査概要

■調査内容

- ルネッサンス リゾート オキナワ- シェラトン沖縄サンマリーナリゾート- ホテルモントレ沖縄 スパ＆リゾート- リザンシーパークホテル谷茶ベイ- 調査対象：訪日ラボが独自に選出した「子連れ旅行で人気の沖縄ホテル4施設」- 調査リソース：Googleマップから公開されている口コミ- 口コミ調査期間：2025年3月15日～2026年3月15日- 口コミ総数：口コミ総数：1,166件 / うち外国語口コミ数：290件- 調査方法：「口コミサイトを“もっと”売上に変える」口コミコム（インバウンドオプション）を利用して、調査リソース上のデータを独自に分析

ここからは、独自調査で明らかとなった口コミ分析結果を一部ご紹介します。

口コミ平均評価が最も高いのは「ホテルモントレ沖縄 スパ＆リゾート」

調査対象施設の「口コミ数」「口コミ平均評価」を算出しました。口コミ数が最も多い施設、口コミ平均評価が最も高い施設は、共に「ホテルモントレ沖縄 スパ＆リゾート」でした。

「プール」を口コミから分析：評価ポイントが明らかに

対象施設ごとに口コミで頻出するキーワードを抽出し、そのポジティブ率を分析しました。

「プール」のポジティブ率が最も高かったのは「ホテルモントレ沖縄 スパ＆リゾート」でした。屋内外とプールの種類が多く、低年齢向けのプールがある点が好評のようです。

レポートでは他にも、とあるホテルの「子連れ」に関する口コミを分析し、ファミリー層に人気の理由を深堀りしています。

そのほか、口コミ分析レポートでは外国語口コミ評価やAI口コミ分析も発表しています。

詳細は調査資料をご覧ください。

・レポートを詳しくみる（無料）

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▼「選ばれる宿」になるためのMEO・口コミ戦略なら口コミコム

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

サービスの詳細はこちら :https://kutikomi.com/forhotel/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202603_review_hotel_family-okinawa

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む32サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外32サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202603_review_hotel_family-okinawa

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202603_review_hotel_family-okinawa

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202603_review_hotel_family-okinawa)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202603_review_hotel_family-okinawa)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202603_review_hotel_family-okinawa)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202603_review_hotel_family-okinawa)ラボ ソリューションストア(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202603_review_hotel_family-okinawa)」の運営

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社mov 広報担当：新原

メールアドレス：pr@mov.am

電話：070-9343-8235