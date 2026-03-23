アミティー福島校　2026年4月7日（火）に移転オープン！

株式会社イーオン

英会話教室を運営する株式会社イーオン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：重野卓、以下「イーオン」）は、2026年4月7日に「アミティー福島校」を移転し、「イーオン福島校」に併設してオープンいたします。アミティーとイーオンの併設校は初めてとなります。

オープンにあたり「移転オープンキャンペーン」を実施いたします。こども英会話専門校のアミティーでは、0歳から高校生までの生徒様にお通いいただいております。

今後も安心・安全に通学していただくために、通いやすさ、送迎のしやすさなどを考慮して改善を進めてまいります。

【移転オープン学校情報】

■名称：アミティー福島校

■移転オープン日：2026年4月7日（火）

■（新）所在地：〒960-8031 福島県福島市栄町6－1 メディア・シティエスタビル 10Ｆ

■電話番号：024-524-2601 ※電話番号に変更はございません

【キャンペーン】※一部適用されないコースがございます。適用条件等詳細は学校にてお問い合わせください。

■期間：2026年4月7日（火）～2026年6月30日（火）

■特典：

１.入学金0円＋スタート月の月謝授業料0円 ※1年間の月謝契約となります。

２.アミティー スクールバックをプレゼント

【アミティーについて】

「アミティー」は、0歳から高校生までを対象に、英語教育に特化したプログラムを提供するスクールです。あやふやな理解のまま英語学習のカリキュラムを消化させるのではなく、英会話の基礎学習の十分な積み重ねにより一人ひとりの完全な習得を図ります。表現上の基本をしっかりと定着させ、スムーズに発話できる確かな英語力を養います。

◆アミティー公式HP：https://www.amity.co.jp/

【イーオンについて】

イーオンは1973年に創業以来、語学教育を通してお客様の人生を豊かにし、「世界との言葉の壁を取り払い、全ての人がグローバルに活躍できるようサポートすること」を理念としています。

これまで50年以上培った学習メソッドで、大人から子どもまで英語・中国語のレッスンを提供。「知識の習得」と「実践トレーニング」の両輪により、学習者が苦手を克服しながらコミュニケーション力を高め、日常会話やビジネスで使える会話力の習得、また資格取得に関してもサポートを行っています。

2018年からはKDDIグループとなり、イーオンのノウハウとKDDIグループの情報通信技術を掛け合わせたEdTechを推進。通学・オンライン・AIによる会話アプリなど様々な手段を組み合わせて、生徒様のレベルや学習スタイルに合った最も上達効果の高い学習方法を提供しています。