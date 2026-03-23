【野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～】傾奇者セレクション！奇抜なゲーム開発者たちの傑作ゲームをプレイバック！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン（TOKYO MX）で毎週火曜日21:25～21:54に放送中のゲームバラエティ番組『野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～』。あす3月24日(火)の放送内容をお知らせいたします。

今回は番組に出てくれた「傾奇者クリエイター特集」！クソゲーを量産してしまうことが悩みの男、お互いのソーセージをぶつけ合う謎の格ゲーで大ヒットを叩き出した男、５００万DLの大ヒット作「PICO PARK」の開発者なのに野田軍に大激怒された男…

視聴者に多くの感動と混乱をもたらした奇抜なゲームと、それを生み出した濃ゆい開発者たちの名シーンをプレイバック！

「野田クリの野望」は、ゲームの“深すぎる”世界にどっぷり浸かる30分！ゲームを愛する武将・野田クリスタルが、毎回マニアックな知識を持つ「ゲーム界の傾奇者」と接見。“ゲーム戦国時代”の雄となるべく、他ゲーム番組ではあまり触れられていないニッチなジャンルや、未知の領域を開拓。

猛者ゲーマーたちによる独自の遊び方や、マニアックすぎるゲームの楽しみ方も紹介していく…！野田将軍を支える主な家臣は、お笑い界屈指のマッチョ芸人・青木マッチョ（かけおち）、帝京大出身のラグビー芸人・しんや。

■場面写真公開

◆番組概要

※放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。

【タイトル】 野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～

【放送日時】 3月24日(火) 21:25～21:54 ＜TOKYO MX1＞

※毎週火曜日21:25～21:54 ＜TOKYO MX1＞

【 配信 】 Rチャンネルにて放送同時配信

TVerにて2週間見逃し配信

https://tver.jp/series/srms86j6tm(https://tver.jp/series/srms86j6tm)

【 出演 】 野田クリスタル（マヂカルラブリー）、しんや、青木マッチョ（かけおち）、

ひろちん

【 番組HP 】 https://s.mxtv.jp/variety/nodacry_yabou/(https://s.mxtv.jp/variety/nodacry_yabou/)

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