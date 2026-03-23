京都府木津川市×ロート製薬 災害時等における一時的避難場所の提供に関する協定を締結

ロート製薬株式会社

ロート製薬株式会社（本社：大阪府大阪市、社長：瀬木英俊）は2026年3月23日、京都府木津川市（市長：谷口雄一）と、「災害時等における車中泊による一時的避難場所の提供に関する協定」を締結いたしました。木津川市内で災害が発生、又は発生する恐れがある場合において、ロートリサーチビレッジ京都の施設一部の提供協力を実施するもので、今回の連携協定締結により地域の災害対策に貢献して参ります。

▲ロートリサーチビレッジ京都 ▲提供協力する施設の一部（駐車場）

■取り組みの背景

当社は、2006年に自社の研究開発の中核基地として木津川市内に「ロートリサーチビレッジ京都」を開設しました。2024年には、木津川市、学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学と3者で「地域創生の推進に関する産官学連携協定」を締結し、木津川市の地域資源を活かすプロジェクトを発足しました。これまでの地域活性化やウェルビーイングな地域づくりの取り組みに加え、災害時連携協定の締結により地域の災害対策にも貢献して参ります。

■取り組み内容

木津川市内で災害が発生した際に、市の要請に応じて施設提供をする災害支援協定を締結し、車中泊避難を行う者の受け入れを目的として下記の施設の駐車場の提供を行います。

■協定について

災害時等において、木津川市が行う災害対策にロート製薬株式会社ロートリサーチビレッジ京都が協力することにより、地域住民の安全確保を図ることを目的とする。

- 災害時等において、木津川市はロート製薬株式会社に対し、施設提供の協力を要請することができる。- ロート製薬株式会社は、木津川市の要請を受け車中泊避難者の受け入れが可能と判断したときは、提供施設である駐車場の全部又は一部を、車中泊避難者の受け入れ場所として提供する。- 本協定の有効期間は、令和８年４月１日から１年間とする。ただし、協議の上、延長又は短縮できる。（一部抜粋）▲協定式

当社は創業より一貫して健康を軸に、人々や地域社会に貢献するヘルスケア事業に取り組んでまいりました。商品やサービスのみならず、人々の健康を守り、豊かで健康的な社会を実現するという社会的役割のもと、地域づくりや次世代のサポート、防災・災害対策への貢献を行っています。今後も当社は、人を、社会を、明日の世界を元気にしていく存在となれるよう、社内外のパートナーとともに活動を推進してまいります。

＜参考情報：当社の地域での取り組み＞

https://www.rohto.co.jp/sustainability/society/community/