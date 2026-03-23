黒部峡谷鉄道　２０２６年度営業運転４月２０日（月）より開始！

黒部峡谷鉄道株式会社

黒部峡谷鉄道株式会社（所在地：富山県黒部市、代表取締役社長：鈴木 俊茂）は、２０２６年度の営業運転を４月２０日（月）より開始いたします（一部区間）。

２０２６年度は、昨年度に引き続き、鐘釣地区の復旧工事が続くため、９月末までは宇奈月駅～猫又駅間の折返し運行となります。

「猫又駅」は通常一般のお客さまは降りることができない工事関係者専用駅ですが、宇奈月駅～猫又駅往復の期間限定で降りることができます。また日本で唯一”猫”がつく駅と言われており、今だけの貴重な体験をお楽しみください。

また、１０月１日以降の運行区間につきましては、７月上旬までにご案内いたします。

なお、個人のお客さま（１５名未満）のご予約につきましては、４月１日（水）から受付を開始いたします（電話、インターネット、宇奈月駅窓口）。

新山彦橋を渡るトロッコ電車

■営業運行期間および区間

（１）２０２６年 ４月２０日（月）～ ９月３０日（水） 宇奈月駅～猫又駅 ※１

（２）２０２６年１０月 １日（木）～１１月３０日（月） 未定 ※２

※１ 猫又駅では下車することができます。20分間の観光・休憩の後、同じ列車にご乗車いただきます。

※２ １０月１日以降の運行区間は、７月上旬までにご案内いたします。

■運賃（往復）

宇奈月駅～猫又駅 おとな２，８２０円 こども１，４２０円

■車両券（１乗車あたり）

リラックス客車 ６００円

■時刻表

ホームページにてご確認ください。（８月３１日まで）https://www.kurotetu.co.jp/timetable/

（９月１日以降の時刻表は、７月上旬までにご案内いたします）

■予約方法

ホームページにてご確認ください。https://www.kurotetu.co.jp/

猫又駅猫又駅 展望台フォトフレーム

■アクセス(黒部峡谷鉄道 宇奈月駅まで)

1. 車の場合

北陸自動車道 黒部ICより約20分→黒部峡谷鉄道 宇奈月駅

2. 電車の場合

北陸新幹線 黒部宇奈月温泉駅で下車→徒歩(約1分)→富山地方鉄道 新黒部駅→(約25分)→宇奈月温泉駅で下車→徒歩(約5分)→黒部峡谷鉄道 宇奈月駅

■会社概要

社名 ： 黒部峡谷鉄道株式会社

所在地 ： 〒938-0293 富山県黒部市黒部峡谷口11番地

URL ： https://www.kurotetu.co.jp