「推しへの愛」と「きれいな部屋」は両立できる！　増え続けるグッズに悩む人必読のバイブル『マンガでわかる！ 推し活片づけ術』＜電子版＞が3月18日より配信開始

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月18日に『マンガでわかる！ 推し活片づけ術』＜電子版＞の配信を開始いたしました。

「推しを愛でたいけれど、部屋がグッズで埋め尽くされて足の踏み場がない……」「大切なグッズをどう保管すればいいかわからない」。そんな推し活に勤しむすべての人々の切実な悩みを解決する、新しい片づけ本が誕生しました。人気の「マンガでわかる！ 収納シリーズ」第5弾となる本作は、単なる「捨てる片づけ」ではなく、推し活を楽しみながら理想の空間をキープするためのノウハウが凝縮されています。

■「増える一方のグッズ」をどう攻略？ 推し活をする人のリアルな悩みに寄り添う一冊

本作の著者であり、元汚部屋住人の漫画家・宙花こよりが、自身の体験をもとに「推し活グッズ」特有の収納術をレクチャーします。アクスタ、フィギュア、大量のぬいぐるみ、ブロマイド……。増え続けるアイテムを「普段使い用」「次のライブ用」「鑑賞・保存用」の3種類に仕分けることで、荷物の総量を可視化し、スッキリ収納する方法をマンガでわかりやすく解説します。

■ライブ参戦の必需品からマニアックな悩みまで、徹底カバー！

○100均グッズで解決！：100円均一ショップなどのアイテムを駆使した「うちわ」「ペンライト」のスマートな収納術。

○大切なグッズのメンテナンス：フィギュアのべたつき対策や、缶バッジのサビ防止法など、見落としがちな手入れ方法。

○オタクならではのトラブル対策：「オタクの引っ越し」にまつわる失敗談や、SNSでのグッズ取引トラブルへの対処法も収録。

○暮らしの悩みも解決：「猫がいる部屋でのグッズ死守」や「実家の親のためこみ癖対策」など、幅広いライフステージの悩みに応えます。

■見どころをチラ見せ！

▲プロローグとキャラクター紹介

▲とみこが出会ったアイドルファン仲間のために、アイドルグッズの仕分けをレクチャーする

▲グッズディスプレイのアイデア▲飼い猫から推しグッズを守る方法

「推しをあきらめない」を合言葉に、あなたの大切な宝物をより輝かせるための「魔法の片づけ術」を、ぜひこの一冊で手に入れてください。

［商品概要］

＜電子版＞

■『マンガでわかる！ 推し活片づけ術』

漫画：宙花こより

希望小売価格：1,200円（税抜）

配信日：2026年3月18日

ページ数：140ページ

eISBN：978-4-05-923855-3

発行所：株式会社 Gakken

【本書のご購入はコチラ】

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSVWQFB7/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSVWQFB7/)

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/38c91157e3b43a9997f165a4d60672e0/(https://books.rakuten.co.jp/rk/38c91157e3b43a9997f165a4d60672e0/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開