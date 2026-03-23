【年度末特別企画開催決定！ 】3月27日（土）開催！！問いから始まる教育 ～「山崎エマさん」と共に考える夜～

株式会社NIJIN

あのドキュメンタリー監督が、中学校てらすにやってきます！！今年度最後の特別イベントとして、映画 「小学校～それは小さな社会～」（2023） でおなじみの、ドキュメンタリー監督・山崎エマさんをお招きします。子どもたちの姿を丁寧にすくい上げ、学校という場に潜む「小さな社会」のリアルを描き出したエマさん。そのまなざしは、教育現場だけでなく、家庭や地域で子どもと関わるすべての大人に、多くの気づきを与えてくれます。今回のイベントでは、エマさんとの対話を通して、日本の公教育をより広い視点から捉え直し、作品を通して伝えたかったメッセージを伺いながら、これからの教育のあり方について、参加者のみなさんと一緒に考えていきます。学校での学び、家庭での関わり、地域での支え──どれも子どもたちの成長には欠かせない要素です。だからこそ、このイベントは教育関係者だけでなく、保護者の方、地域で子どもと関わる方、そして子どもたち自身の未来を考えたいすべての方に開かれた場として企画しました。年度の締めくくりにふさわしい、深く、あたたかく、そして前向きな時間になるはずです。

みなさまのご参加を心よりお待ちしております。

こんな方におすすめ

・「子どもファースト」な学校づくりに興味がある方

・中学校の学校経営や学級経営に関心ある方

・中学校を支える、変えていく「仲間」と出会いたい方

・他者の見方・考え方を大切にできる方

・もっと楽しくなるようなことを考えたい方

・学校の先生、教育関係者、教師を志す学生など

★先生以外のお仕事をされている方も歓迎します★

【日時】

2026年3月28日（土）19:30-21:30



【プログラム】

19:20 受付

19:30 オープニング＆趣旨説明

19:35 本日のテーマ「問いから始まる教育 ～山崎エマさんと共に考える夜～」・講師紹介

20:20 休憩

20:30ぶっちゃけ座談会

21:20 質疑応答・振り返り

21:30 終了

★参加者同士の関わり（チャットやブレイクアウトセッション）を原則としています。

楽しい「つながり」の場とするためにも「カメラON」でのご参加をお願いいたします。



【申込み】

https://peatix.com/event/4927850

＊チケット購入後【イベントに参加】を押していただくと、当日の視聴案内があります。

当日は10分前からお入りいただけます。

＊LINEオープンチャットに加入するとお値引きを受けられます。

早割→1,650円が1,150円

通常チケット→2,200円が1,700円

中学校てらすLINEオープンチャット

http://x.gd/WZDoC



【キャンセルについて】

一度お申込みいただいたチケットの変更・払戻はできませんので、ご了承ください 。



【定員】

30名（先着順）

※他サイトとの合計人数が定員に達したら募集を締め切ります。

◆講師紹介

ドキュメンタリー監督 山崎エマさんドキュメンタリー監督 山崎エマさん

1989年（平成元）年兵庫県生まれ。イギリス人の父と日本人の母を持つ。19歳で渡米しニューヨーク大学映画制作学部卒業。ドキュメンタリー監督。ニューヨーク大学映画制作学部卒。最新長編『小学校～それは小さな社会～』（2024年）から生まれた短編『Instruments of a Beating Heart』は米アカデミー賞短編ドキュメンタリー部門にノミネート。

◆主催

中学校てらす

公式HP：https://msterrace.nijin.co.jp/

全国の中学校をHAPPYに

私たちには同じような想いを持った仲間がいます。今、全国の想いを持った教育者が繋がり、学び合い、議論し、行動するためにこのサロンはあなたの力になります。全ての生徒と教師が『幸せな中学校の在り方』についてALL JAPANで探究すし、全国の中学校をHAPPYにすることが本サロンの目的です。

◆運営法人

「教育から国を照らす」ことを目指し、仕組みから教育を創り変え、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・先生のキャリア・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する11の事業を展開。3期目の売上高予測は1億円を超える。

会社名：株式会社NIJIN

所在地：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）

URL ：https://www.nijin.co.jp/