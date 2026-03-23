鮪にこだわるスシローが自信を持ってお届けする鮪の王様“本鮪”の中とろが税込110円～で登場！さらに！「デカえび」と「大切りいか」は税込120円～とお得に！

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、おすしをお得に腹一杯お楽しみいただきたいという想いから、3月25日（水）より「本鮪中とろ」を税込110円～で販売いたします。春のお食事を楽しんでいただけるよう、鮪の王様“本鮪”の中とろに加え、大きいサイズでお得に楽しめる「デカえび」や「大切りいか」を税込120円～でご提供します。さらに、日本の伝統調味料“煎り酒”でひと手間加えた商品も登場いたします。

回転すしスシローは、大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生しました。以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきました。私たちは「すしに真っすぐ！」を掲げ、これからも大好きなおすしに真摯に向き合い、お客さまにうまいすしをお届けするために、真面目に、愚直に、そして誠実に取り組んでまいります。

この度、お客さまに春のお食事をお得に腹一杯お楽しみいただきたいという想いから、鮪にこだわるスシローより、鮪の王様“本鮪”の中とろを税込110円～でご提供いたします。中とろならではの美しいグラデーションととろける脂が味わえます。香りと旨み、脂と鮪の良さを同時に味わえるのも中とろならでは。

さらに、定番ネタの“えび”や“いか”が大きいサイズでお得に登場します。通常よりも大きいサイズの「デカえび」、大切りになった「大切りいか」が税込120円～で登場します。

その他、日本の伝統調味料の“煎り酒”で漬けにした、ひと手間を加えたおすしが新しく登場いたします。“煎り酒”とは、日本酒、鰹節、梅干しの風味が織りなす伝統調味料です。「煎り酒漬け赤えび」は、ふり塩で旨みを引き出した天然の赤えびを“煎り酒”で漬けにしました。ねっとりとしたえびの食感と旨みに“煎り酒”ならではの梅干しの風味やだしの旨みがプラスされています。「煎り酒漬け筋子と大根おろし軍艦」は、“煎り酒”で漬けにした筋子の濃厚な旨みに、大根おろしと大葉がさっぱりとさせてくれる絶妙なコンビネーションのおすしです。また、有明海産一番摘みの海苔を使用した「かに本身と煎り酒漬け筋子の手巻」も登場します。

ぜひこの機会に税込110円～でご提供する「本鮪中とろ」や税込120円～でご提供する「デカえび」「大切りいか」、“煎り酒”でひと手間加えた商品など、スシローで春のお食事をお楽しみください。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

商品概要（一部）

■商品名：本鮪中とろ

■価 格：税込110円～

■販売期間：2026年3月25日（水）～4月5日（日）

但し販売予定総数503万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

■商品名：デカえび

■価 格：税込120円～

■販売期間：2026年3月25日（水）～4月5日（日）

但し販売予定総数276万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

■商品名：大切りいか

■価 格：税込120円～

■販売期間：2026年3月25日（水）～4月5日（日）

但し販売予定総数224万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

スシロー特製だれ

■商品名：大切りうなぎ

■価 格：税込150円～

■販売期間：2026年3月25日（水）～4月5日（日）

但し販売予定総数125万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

直火炙り

■商品名：銀だら焦がし醤油

■価 格：税込140円～

■販売期間：2026年3月25日（水）～4月5日（日）

但し販売予定総数42万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

煎り酒について

日本酒、鰹節、梅干しの風味が織りなす伝統調味料です。

“煎り酒”で引き立つ、芳醇な旨みをぜひこの機会にお楽しみください。

天然

■商品名：煎り酒漬け赤えび

■価 格：税込180円～

■販売期間：2026年3月25日（水）～4月5日（日）

但し販売予定総数21万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※本品には微量のアルコールが含まれます。

有明海 一番摘み海苔使用

■商品名：かに本身と煎り酒漬け筋子の手巻

■価 格：税込360円～

■販売期間：2026年3月25日（水）～5月31日（日）

但し販売予定総数60万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※本品には微量のアルコールが含まれます。

天然筋子

■商品名：煎り酒漬け筋子と大根おろし軍艦

■価 格：税込180円～

■販売期間：2026年3月25日（水）～5月31日（日）

但し販売予定総数98万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※本品には微量のアルコールが含まれます。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※写真はイメージです。