集英社DeNAプロジェクツ＆DeNA、3/28(土)～29(日)開催の「AnimeJapan 2026」にブースを出展

株式会社ディー・エヌ・エー

集英社DeNAプロジェクツではTVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』・TVアニメ『地獄先生ぬ～べ～』の企画展示DeNAでは新グッズブランドを設立してアニメ8作品のオリジナルグッズを販売

株式会社集英社DeNAプロジェクツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡辺 圭吾、以下 集英社DeNAプロジェクツ）と株式会社ディー・エヌ・エー（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：岡村 信悟、以下 DeNA）は、2026年3月28日（土）、29日（日）に東京ビッグサイトで開催される世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」に出展します。企画展示エリアとグッズ販売エリアで構成されるブースにて、アニメファンをお迎えします。

「AnimeJapan 2026」出展ブース概要

会期 ：2026年3月28日（土）・29日（日） 9:00～17:00（最終入場16:30）

会場 ：東京ビッグサイト

出展社名：集英社DeNAプロジェクツ / DeNA

ブース ：J39（東6ホール）

特設サイト：https://dena-ent-goodspage.mbok.jp/aj-goods2026

＜備考・注意事項＞

企画展示・グッズ販売についての詳細や最新情報、注意事項は、「AnimeJapan 2026 DeNA 特設サイト(https://dena-ent-goodspage.mbok.jp/aj-goods2026)」および「SUKI+PLUS(スキプラ) 公式Xアカウント(https://x.com/DeNA_goods_info)」をご確認ください。

◼︎企画展示について

集英社DeNAプロジェクツでは、TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』とTVアニメ『地獄先生ぬ～べ～』の展示を予定しています。『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』では、2025年夏、および2026年元旦に放送された全17話の放送を振り返る特別な展示を予定しています。

⚫︎ TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』

公式ホームページ：https://www.watanare-anime.com/

公式X：https://x.com/watanare_anime

⚫︎ TVアニメ『地獄先生ぬ～べ～』

公式ホームページ：https://nube-anime.com/

公式X：https://x.com/nube_ani

◼︎グッズ販売＆新ブランド「SUKI+PLUS（スキプラ）」設立

DeNAでは、アニメ・漫画・ゲーム・スポーツなどの領域において、IPを活用した"場づくり"を企画・運営するリアルエンターテインメント事業を展開しています。この度、DeNAがプロデュースするリアルエンタメ・グッズの新ブランド「SUKI+PLUS（スキプラ）」を設立しました。「『好き』を『もっと好き』にする。」をブランドコンセプトに、「グッズ」「場」「つながり」を軸にした新しい体験を提供し続けます。

今回の「AnimeJapan 2026」では、「SUKI+PLUS」のグッズラインナップとして、新規描き下ろしイラストを使用したグッズなど、アニメ8作品のオリジナルグッズを展開します。

＜グッズ取り扱い作品紹介＞※五十音順- TVアニメ『おそ松さん』- TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』- 『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』- TVアニメ『新テニスの王子様』- TVアニメ『東京リベンジャーズ』- TVアニメ『文豪ストレイドッグス』- TVアニメ『文豪ストレイドッグス わん！』- TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』

現在、「AnimeJapan 2026 DeNA 特設サイト」にて一部商品の事前予約販売を行っています。また、「SUKI+PLUS(スキプラ) 公式Xアカウント」ではプレゼントキャンペーンも実施しています。

◼︎TVアニメ『わたなれ』の超BIGアクスタを購入できるAR自販機が登場！

- AnimeJapan 2026 DeNA 特設サイト：https://dena-ent-goodspage.mbok.jp/aj-goods2026- SUKI+PLUS(スキプラ) 公式Xアカウント：https://x.com/DeNA_goods_info

本ブースでは、TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』展示会（わたなれ展）描き下ろしイラストの「超BIGアクリルスタンドわたなれ展Ver.」（全長約40cm）を受注販売します。ブースに掲示の自販機ポスターにスマホアプリ「どこでも自販機」をかざすと、AR表示によりバーチャルな自動販売機が表示され、商品を購入することができます。受注販売で後日配送されるため、大型グッズを会場から持ち帰る手間がかかりません。

本企画は、2026年3月11日～22日に開催されたわたなれ展【大阪会場】でも実施された人気企画で、「AnimeJapan 2026」に再登場します。

＜どこでも自販機について＞

「どこでも自販機」は、双日商業開発株式会社が提供するサービスです。現実世界にデジタル情報を重ね合わせるAR（拡張現実）技術を活用した自動販売機です。

ご来場前に以下のURLよりアプリをダウンロードしておくとスムーズにご購入いただけます。

https://go.dena.my/animejapan_website

◼︎「AnimeJapan 2026」開催概要

◼︎各作品の権利表記

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13971/table/178_1_4dd32105b880b0d170afd603d8554d7e.jpg?v=202603230151 ]

(C)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会

(C)空知英秋／劇場版銀魂製作委員会

(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同

(C)許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト

(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

(C)朝霧カフカ・春河35/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/文豪ストレイドッグス製作委員会

(C)朝霧カフカ・かないねこ・春河35／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／文豪ストレイドッグス わん！製作委員会

(C)みかみてれん・竹嶋えく／集英社・わたなれ製作委員会

◼︎集英社DeNAプロジェクツについて

集英社DeNAプロジェクツは、これまで数多くの人気作品を創出してきた株式会社集英社と、インターネットサービスの開発・運営を行ってきた株式会社ディー・エヌ・エーが共同出資して設立した会社です。両社のノウハウを組み合わせることで、エンターテインメント領域における新たな取り組みを行ってまいります。

◼︎DeNAについて

DeNAは、「一人ひとりに 想像を超えるDelightを」というミッションのもと、ゲーム、ライブコミュニティ、スポーツ・まちづくり、ヘルスケア・メディカルなど幅広く事業を展開していることが特長です。創業以来、挑戦心あふれる社員の強い情熱と高い技術力を中軸に数々の事業を生み出し、顧客ニーズを的確に捉えた付加価値の高いサービス開発から運用までを行っています。現在、AIを中核とした中長期の成長に向けて、AIエキスパートチームを中心に生産性向上・既存事業の競争力強化のほか、新規事業の創出・グロースに取り組んでいます。1999年3月設立、東証プライム市場上場（銘柄コード:2432）。詳細はhttps://dena.com/jp/