愛犬と泊まれる群馬県・北軽井沢にプライベートドッグラン付きヴィラ「COCO VILLA 北軽井沢 02-Dog Stay」グランドオープン

ココザス株式会社

ココザス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤義人）は、プライベートサウナ付き貸別荘シリーズ「COCO VILLA」において、「COCO VILLA 北軽井沢 02-Dog Stay」を、2026年3月23日（月）12:00にグランドオープンしました。

2026年3月16日（月）にオープンした「COCO VILLA 北軽井沢 01」に続き、同一敷地内における2棟目の開業となります。

「COCO VILLA 北軽井沢 02-Dog Stay」は、プライベートドッグランを備えた、愛犬との滞在を楽しめる一棟貸しヴィラです。

愛犬とともに過ごす、北軽井沢のプライベートステイ

リビング・ダイニングCOCO VILLA 北軽井沢（手前が北軽井沢 02-Dog Stay）看板玄関キッチンととのいスペースオリジナルのチラー

庭に広がるのは、378平方メートル のプライベートドッグラン。

一般的な庭のスケールを超えた空間が、愛犬と過ごす時間をよりアクティブなものへと変えてくれます。

ウッドデッキから出られる、378平方メートル のプライベートドッグラン

視界の先まで抜ける北軽井沢の森と、縦にひらけた敷地。

周囲を気にすることなく、愛犬が思いきり走り回れる環境です。

朝は一緒に庭へ出て、風の中を歩く時間。

日中は自由に走り回る姿を眺めながら過ごし、そのままリビングでゆっくりとした時間をともにする。

COCO VILLA 北軽井沢 02-Dog Stayは、愛犬と過ごす時間そのものを、より自由に、のびのびと楽しめる場所です。

北軽井沢 02-Dog Stayで過ごす、アクティブな時間

北軽井沢 02-Dog Stay :https://coco-villa.jp/villa/kitakaruizawa-02/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=button&utm_campaign=260323-cv16-2-top施設の詳細は公式サイトでご確認ください

浅間山の北麓に広がる、静かな別荘地「北軽井沢」

豊かな森に囲まれたこの場所で、愛犬とともに身体を動かしながら過ごす滞在が広がります。

広大なドッグランで思いきり走り回る時間や、庭やウッドデッキで自由に過ごすひととき。

森の中にひらけた空間の中で、愛犬と過ごす時間そのものが、よりのびやかに変わっていきます。

思いきり走れる、プライベートドッグランプライベートドッグラン

378平方メートル の大きなドッグランで、周囲を気にせず自由に走り回る時間。



森にひらけた空間の中で、日常ではなかなか見られないのびやかな姿が広がります。

森の中で過ごす、ゆったりとしたひととき薪ストーブの煙突

広々としたウッドデッキや薪ストーブのあるリビングで、愛犬とのリラックスタイム。



光や風を感じながら、ただ一緒に過ごすだけで満たされていく時間が流れます。

サウナでととのう、静かなリラックス時間プライベートサウナ（室内）

室内に設けたサウナは、外の景色を感じられるガラス窓を採用。



HARVIA製ストーブのやわらかな熱に包まれながら、じんわりと身体を温めることができます。

水風呂とインフィニティチェアを備え、落ち着いてととのう時間を過ごせます。

日常の延長にある、安心できる滞在愛犬用アメニティ各種

ケージやフードボウルなどのアメニティも備え、愛犬と安心して過ごせる環境。



宿泊先でも無理なく過ごせるよう、必要なアメニティを備えています。

ご滞在について

北軽井沢 02-Dog Stayでは、プライベートドッグラン・サウナを完備した1日1組限定のプライベートヴィラです。

チェックインからチェックアウトまで、無人で気兼ねなくご滞在いただけます。

以下、施設の基本情報をご紹介します。

名 称：COCO VILLA 北軽井沢 02-Dog Stay

住 所：〒377-1404 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原大カイシコ1053-884

駐 車 場 ：敷地内6台（01棟：3台／02棟：3台）※ 共用駐車場

間 取 り ：3LDK

定 員：最大10名（6名推奨）

設 備：サウナ（電気サウナストーブ）、水風呂、チラー、外気浴スペース、BBQ、焚き火

チェックイン/アウト：15:00～/～翌11:00

宿泊予約ページ：https://coco-villa.jp/villa/kitakaruizawa-02/(https://coco-villa.jp/villa/kitakaruizawa-02/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=button&utm_campaign=260323-cv16-2-top)

アクセス

・お車でお越しの場合

上信越自動車道「碓氷軽井沢IC」下車、ICから施設まで約45分

・バスでお越しの場合

草軽交通バス「万座鹿沢口駅 バス停」からタクシーで約20分

・所在地

〒377-1404 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原大カイシコ1053-884

Google マップ：https://maps.app.goo.gl/ZAEesQ39SzpqNgS19

Yahoo!マップ：https://yahoo.jp/RtMkvw

COCO VILLA（ココヴィラ）とは

COCO VILLAは、その土地の自然や環境を活かした、一棟貸しのプライベートヴィラです。

北海道から九州・大分県まで、海・山・湖・川など多様なロケーションに展開しながら、それぞれの土地に合わせた滞在体験を提供しています。

すべての施設に共通しているのは、周囲を気にせず過ごせる空間設計とプライベートサウナを備えていること。

誰にも邪魔されない環境の中で、自分たちのペースで滞在を楽しめることを大切にしています。

現在は全国に20を超える拠点を展開しており、今後もロケーションごとに異なる魅力を持つヴィラを全国へ広げていきます。

運営会社

ニセコアンヌプリ（北海道）那須高原（栃木県）長瀞（埼玉県）南房総 Dog Stay（千葉県）南熱海（静岡県）湯布院（大分県）

社 名：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）

代表者名：代表取締役 CEO 安藤 義人

設 立：2016年7月11日

所 在 地 ：東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園 1F・7F

会 社 HP：https://cocozas.jp/

事業内容：バケーションレンタル総合プラットフォーム「＆ VILLA」の展開（企画・立ち上げ支援、運営代行「＆ やど管理」など）、貸別荘ブランド「COCO VILLA」の開発・運営、共同所有モデル「COCO VILLA Owners」の展開、都市型プライベートサウナ事業（「COCO VILLA sauna」の運営）、個人向けライフデザイン事業（資産形成／転職支援／住宅関連）