ラタン調から“木目調”にリニューアル！木目調折りたたみガーデンファニチャーシリーズ

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は2026年3月23日（月）より、「Breezy Green 木目調折り畳みガーデンファニチャーシリーズ」の販売を「コメリパワー」「コメリハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて開始いたします（一部店舗を除く）。

この度、大ヒット商品であるラタン調折り畳みガーデンファニチャーシリーズが、装いも新たに木目調となって登場いたします。

使いやすさを追求した表面に変更

表面の凹凸を軽減し、フラットな質感に仕上げることで、日常での使い勝手を一段と向上させる仕様へと進化しました。お手入れのしやすさと安定した使用感の両立を実現し、日々のメンテナンスを最小限に抑えつつ、屋外でのひとときをより快適に、より自由に楽しむための工夫を凝らしました。

スマートに仕舞い、アクティブに持ち出す

使いたいときだけサッと広げ、使い終えたらコンパクトにしまえる手軽さが、お庭からレジャー使用まで可能にします。お気に入りの空間をスマートに持ち運べ、ゆとりのある住空間をお届けします。

シーンを問わずマルチに活躍

お庭やバルコニーでのデイリーユースはもちろん、キャンプやバーベキューまで幅広く対応。どんな環境にも自然に溶け込み、使う場所を選ばない適応力の高さが魅力です。

【商品概要】

Breezy Green 木目調折り畳みガーデンテーブル

サイズ：（約）幅179×奥行74×高さ72cm

収納時：（約）幅90.5×奥行80×高さ74cm

耐荷重：50kg

価格 6,980円（税込）

URL：https://www.komeri.com/shop/g/g2465445/?aaprid=260323

Breezy Green 木目調折り畳みガーデンチェア

サイズ：（約）幅56×奥行44.5×高さ81.5cm（座甲高：45cm）

収納時：（約）幅43.5×奥行16×高さ97.5cm

耐荷重：80kg

価格 3,980円（税込）

URL：https://www.komeri.com/shop/g/g2465447/?aaprid=260323

Breezy Green 木目調折り畳みガーデンベンチ

サイズ：（約）幅179×奥行25×高さ43cm

（座甲高：43cm）

収納時：（約）幅89.5×奥行95×高さ24.5cm

耐荷重：150kg

価格 4,980円（税込）

URL：https://www.komeri.com/shop/g/g2465446/?aaprid=260323

■おすすめガーデンファニチャー特集

https://www.komeri.com/contents/event/15_garden/?aaprid=260323

■来店前に店舗の在庫をチェック

商品の在庫はオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて公開します（一部商品を除く）。店舗に行く前に在庫があるかどうか確認することで、スムーズにお買い物をお楽しみいただけます。また、コメリドットコムで各店舗の商品のお取り置きも可能です。ぜひご利用ください。

※掲載当時の価格です。変更となる場合があります。

https://www.komeri.com/shop/default.aspx

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1229店舗（2026月2月28日現在）

北海道26、青森県21、岩手県39、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県34、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県25、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県11、高知県12、福岡県26、佐賀県15、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26