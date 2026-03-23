ベルトラ、次世代アンバサダーを発掘する「旅モデルオーディション」第2回ハワイ編を実施

ベルトラ株式会社

現地体験型アクティビティ専門予約サイト『ベルトラ』を運営するベルトラ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：二木 渉）は、旅の魅力を発信する公式アンバサダーを発掘するプロジェクト「旅モデルオーディション」の第2回ハワイ編を実施し、長谷川新奈さんがグランプリに選ばれたことをお知らせいたします。

長谷川さんは１月下旬にハワイを訪れ、現地での体験を自身のSNSやベルトラ公式サイト内の特集ページを通じて発信しています。

特集ページ：https://www.veltra.com/jp/hawaii/editors_picks/90205/(https://www.veltra.com/jp/hawaii/editors_picks/90205/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=tabimodel_hawaii_lp&sid=1526&cid=tabimodel_hawaii_lp)

「旅モデルオーディション（ハワイ編）」とは

世界中の「心ゆさぶる体験」を提供する『ベルトラ』が、「旅×自己発信」をテーマに、ライブ配信プラットフォーム『SHOWROOM』と連携して実施する次世代型オーディション企画です。

第2回は、ハワイ州観光局協賛のもと、長年多くの旅行者に愛される「ハワイ」をテーマに開催。グランプリを獲得した長谷川新奈さんには、ベルトラ厳選の現地アクティビティを含むハワイ旅行が贈られました。旅先で得た感動や現地のリアルな雰囲気をSNSを通じて共有していただくことで、「投稿が共感や行動を生み、次の旅行のきっかけとなること」を目的としています。

グランプリ（第1位）受賞者：長谷川新奈さん コメント

この度は、このような貴重な機会をいただき、誠にありがとうございます。今回の受賞を大変光栄に思っております。

今回、このイベントに応募した理由は、以前から海外に行ってみたいという気持ちがありながらも、なかなか一歩を踏み出す勇気が持てずにいたからです。自分にとって海外旅行はどこか高いハードルのように感じていて、不安や迷いが先立ってしまっていました。そんな中でこのイベントを見たとき、自分の背中を押してくれるきっかけになるのではないかと思い、応募させていただきました。

オーディションに参加してみると、たくさんの方からの応援もあり、どんどんハワイに行きたい気持ちが強くなりました。そして、ありがたいことに1位になることができ、そのときには不安よりも「楽しさと現地の良さを発信したい」という気持ちの方が強くなっていました。

実際に訪れたハワイでは、日本とは違ったコミュニケーションの面白さや、ハワイの雰囲気を存分に楽しむことができました。今回の経験を通して、一歩踏み出すことの大切さや、そこで得られる発見の大きさを実感しました。自分の視野が広がる非常に貴重な経験をいただき、改めてありがとうございました。

これからは、以前の私のように海外旅行に不安を感じている方にも、「一歩踏み出せば、まだ知らない世界の楽しさがある」ということを、自分らしい言葉でお伝えしていきたいと思います。

受賞者によるハワイでのPR発信について

長谷川新奈さんには、滞在先のホテルをはじめ、ショーやクルーズなどのアクティビティを満喫する様子を自由に撮影いただきました。現地からはSHOWROOMのライブ配信やSNSを通じてリアルな感動を届けていただき、帰国後も思い出を振り返る形で投稿をまとめていただきました。海外旅行への不安を乗り越え、一歩を踏み出したからこそ得られた「心ゆさぶる体験」の数々が詰まった、魅力あふれるコンテンツとなっています。

長谷川新名さんのInstagram：

https://www.instagram.com/21_7aaaa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/21_7aaaa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

今後の展望について

ベルトラでは本プロジェクトを継続的に展開しています。第3回はケアンズ観光局協賛のもと、「オーストラリア・ケアンズ」を舞台にオーディションを実施し、すでに新たな優勝者が決定いたしました。 今後、ケアンズでの体験発信も予定しております。

ベルトラは「旅×自己発信」を掲げ、リアルな旅の魅力を伝えるアンバサダーの発掘と支援を通じて、多様な視点から「心ゆさぶる体験」を引き続き発信してまいります。

■ベルトラについて

ベルトラ株式会社は旅行会社の枠組みを超え、国内から海外、旅行前から旅行後、オンラインからオフラインまで、「心ゆさぶる体験」に出会うためのソリューションを提供します。

現地ツアー数：約22,000ツアー / 現地ツアー催行会社数(世界)：約8,000社

取り扱い国数：150カ国 / 会員：約260万人 / 参加体験談：約660,000件

URL：https://www.veltra.com/jp/(https://www.veltra.com/jp/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=tabimodel_hawaii_top&sid=1526&cid=tabimodel_hawaii_top)