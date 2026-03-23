2026夏フレグランス「タオルミナ オレンジ オード パルファム スプレィ」登場。地中海のリゾートをイメージしたシトラス ウッディの新作香水。

ELC ジャパン合同会社プライベート ブレンド コレクション タオルミナ オレンジ オード パルファム スプレィ

プライベート ブレンドのベストセラー、ネロリ・ポルトフィーノと同フランチャイズ、地中海のリゾートにインスピレーションを得たMEDITERRANEAN CITRUSシリーズから新しいフレグランスが登場。

タオルミナ オレンジ オード パルファム スプレィ

2026年 5月1日 (金) 全国発売【新製品】

2026年4月29日(水)阪急うめだ本店イベント、@cosme SHOPPING、ZOZOTOWN先行発売

2026年4月30日(木)楽天公式ショップ先行発売

タオルミナ オレンジ オード パルファム スプレィ

50mL

税込 41,030円

タオルミナ オレンジ オード パルファム スプレィ

30mL

税込 28,380円

タオルミナ オレンジ オード パルファム スプレィ

10mL

税込 15,950円

SUNLIT CLIFFS

シチリアの陽光あふれる高台に佇むプライベートリゾート、タオルミナ。ブラッドオレンジ果樹園を吹き抜ける潮風、オレンジ ビガラード オイルの醸すさわやかなほろ苦さに、オークモスのウッディな余韻が重なる。明るく開放的でありながら、どこかラグジュアリー。地中海を望む絶景と、洗練された大人の休日を想起させるシトラス ウッディの香り。

【香調】

シトラス ウッディ

【3 KEY NOTES】

ブラッドオレンジ

オレンジ ビガラード オイル

オークモス アブソリュート

「アイコニックなシトラスの香りと洗練されたムスクの温もりが、タオルミナで過ごす

ラグジュアリーなひとときと素肌に残る太陽の余韻を彷彿とさせます。フレグランスの調香にあたり、まず頭に浮かんだのはシチリア島のオレンジ果樹園のフレッシュさとウッディな温もりです。シチリア産ブラッドオレンジはこの上なくジューシーで、香りに喜びと輝きをもたらします。魅惑的でありながら高揚感に満ち、思わずかじりたくなるほどそそられるのです。」

── 調香師 アン・フリッポ

夕暮れの果樹園を思わせる、鮮やかなシトラス

夕暮れ時、オレンジの木々の間を散策する情景を思わせる、鮮やかな幕開け。グリーンマンダリンのもつ爽やかな青みとフローラルなニュアンスにライムが絡みあい、地中海の陽射しをたっぷりと浴びたシトラスの酸味を露わにします。そこにカルダモンのフレッシュなスパイスが重なり、涼やかさと温もりという洗練された二面性を描き出します。

華やかに広がるオレンジフラワー アブソリュート

やがてオレンジフラワーが豊かに花開き、タオルミナの開放的な海岸線を思わせる開放感を演出。オレンジの花びらはシチリア産ブラッドオレンジのジューシーな果実感あふれる甘酸っぱさと、オレンジ ビガラード オイルのほろ苦く上品な香りとの繊細なコントラストを生み出します。

断崖を思わせるウッディな深みと海の余韻

タオルミナの荒々しい断崖は、パチョリの豊かなウッディさとオークモスの土のような深みで表現。塩気を帯びたムスクが素肌のように溶け込み、眼下に広がるイオニア海の余韻を静かに残します。人々を魅了し、そして心を奪うその風景のように。

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