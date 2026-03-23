「バーチャルホビーフェス2026」にて3Dモデル制作を担当

デジタルギア株式会社

デジタルギア株式会社（所在地：東京都港区海岸3丁目18-21 2F、代表取締役：漆崎 祥一）は、2026年3月20日（金）より株式会社ホビージャパンと株式会社Vが共同開催するオンラインイベント「バーチャルホビーフェス2026（Virtual Hobby Festival 2026）」において、複数コンテンツの3Dモデル制作を担当したことをお知らせいたします。

■ イベント概要

■ デジタルギアの担当業務

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/133595/table/20_1_6aa1de138a36d661caf29bd5408d6040.jpg?v=202603230151 ]

本イベントにおいて、当社は以下のコンテンツの3Dモデル制作を担当いたしました。

- 番犬ガオガオ 3Dモデル制作- ジェノブレイカー 3Dモデル制作- ブレードライガー 3Dモデル制作- OVERGEAR OG-02 ブラックアウト 3Dモデル制作- リボルテック アメイジング・ヤマグチ エヴァンゲリオン初号機 3Dモデル制作- ヴァルライン3Dモデル制作

当社は3DCG・2DCG制作、キャラクター制作、モーションキャプチャースタジオ運営を強みとし、今回のバーチャルイベント向けコンテンツ制作においても高品質な3Dモデルを提供しました。

■ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/133595/table/20_2_b12fe49f64f34bbf3d73371a67ba06c3.jpg?v=202603230151 ]