第2回 京都クラフトアンドデザインコンペティション、受賞作品が決定。京都府産ヒノキの家具や伝統技法の日常化を評価

株式会社京都産業振興センター授賞式の様子｜8名の受賞者（前列）と、審査員・主催者（後列）｜京都伝統産業ミュージアム

京都伝統産業ミュージアム（京都市左京区、運営：株式会社京都産業振興センター）は、2026年3月2２日（日）、伝統産業の新たな可能性を示す『第2回 京都クラフトアンドデザインコンペティション「TRADITION for TOMORROW」』の授賞式を開催し、受賞作品を発表いたしました。

本コンペティションは、伝統産業の技術や素材を現代の生活に活かす提案を募るもので、今回は10代から70代まで、北は宮城から南は沖縄、海外はアメリカ、メキシコと、国内外から138件の応募が寄せられました。厳正な審査の結果、林業課題の解決を視野に入れた木工ベンチや、伝統技法「金彩」を施したスウェットシャツ、沖縄の伝統織物をジーンズに昇華させた作品など、現代の暮らしに調和した受賞作品が決定しました。

■ 受賞作品と選定理由

○ グランプリ：「BENCH ”A”」 ドイケイイチ

作品概要： 京都府産のヒノキを使用した、シンプルながらも緻密な設計の二人掛けベンチ。

- 工芸分野：木工- 使用素材：檜（京都府産）

▼ 選定理由

・林業課題へのアプローチ： 建材としての活用が主である針葉樹（ヒノキ）に対し、家具としての付加価値を与えることで、生活者に届ける新たな手法を提示。

・抑制された美学と技術： 強度を確保しつつ、見る角度によって軽やかに見えるライン取りや、京都らしい抑制の効いた手仕事の精度が非常に高く評価されました。

・汎用性： 商業施設から公共空間まで、現代の環境に調和するプロダクトとしての完成度が際立っていました。

○ 準グランプリ：「POP松竹梅」 三宅工芸 × 京都精華大学

作品概要： 和装花嫁衣装の装飾技法「金彩」を施した、家庭での洗濯も可能なスウェットシャツ。

- 工芸分野：金彩・京友禅- 使用素材：綿、銀箔、金属箔

▼ 選定理由

・工芸の日常化： ハレの日のイメージが強い「金彩」を、ポップなデザインで日常着に昇華。伝統技法を押し付けることなく、軽快に現代のファッションへ取り入れています。

・実用性の担保： 耐久性が求められるアパレルにおいて、伝統技法をウォッシャブル（洗濯可能）なアイテムとして定着させた技術的工夫が評価されました。

○ 学生部門賞：「ラミージーンズ試作型 - アキヅ」 沖縄県立芸術大学大学院 大月 凪 （おおつき なぎ）

作品概要： 沖縄の伝統的織物（ラミー／苧麻）を用い、琉球藍や天然染料で染め上げたジーンズ。

- 工芸分野：織- 使用素材：経糸：ラミー（染色：琉球藍、インド茜） 緯糸：ラミー（染色：フクギ）

▼ 選定理由

・素材の再解釈： 従来のデニムにはないラミー特有の「シャリ感」や「透け感」を活かし、暑い地域に適した実用着として再構築。

・コンセプトの深さ： ジーンズという労働着のアイコンに伝統技法を掛け合わせ、地域文化へのメッセージを込めた芸術性の高さが感銘を与えました。

○ オーディエンス賞：「ハイスツール」 古谷 禎朗 （ふるたに よしお）

作品概要：京都相国寺の欅（けやき）を使用し、拭き漆で仕上げたカウンタースツール。伝統的な指物技術である「角ホゾ」で組み上げ、全ての接合部を滑らかに削り出すことで、面が自然に流れる造形を実現しています。深い座刳り（ざぐり）と腰を支える立ち上がりにより、身体にフィットする実用的な座り心地を追求しています。

- 工芸分野：木工- 使用素材：欅、漆

オーディエンス賞は 2月7日～3月8日の投票期間中に、作品展来場者の一般投票で選ばれた賞です。1,441票の投票のうち本作品は最多の89票を獲得し、オーディエンス賞に選定されました。

○ 審査員特別賞（2作品）「創扇あおぎ」 株式会社清水商店

作品概要：扇骨（中骨）を使わない独自の構造で、扇ぐ道具としても飾り扇としても楽しめる新しい形の扇。



▼ 選定理由

・課題への技術的回答： 深刻な扇骨不足という業界の課題に対し、骨を使わずに形を成すという大胆な発想の転換で、現代的な造形美を実現した点が高く評価されました。

・伝統の再構築： 既存の扇子の概念を覆す形状でありながら、繊細な手仕事の質感や優雅さを損なわず、現代の感性に響くデザインへと昇華させている点に期待が寄せられました。

「馳走金具御膳【寿司】」 東京藝術大学大学院 藤本 春華 （ふじもと はるか）

作品概要： 伝統的な彫金・打ち出し技法を駆使し、金属の化学変化による発色のみで寿司の鮮やかな色彩を再現した工芸作品。

▼ 選定理由

・技術と遊び心の融合： 本来は仏壇等の脇役である錺（かざり）金具の技法を、あえて「寿司」という身近なモチーフに投じた、高い精緻さとユーモアの共存が高く評価されました。

・伝統の新たな翻訳： 専門性の高い伝統技法を、世代や国籍を問わず直感的に「凄さ」と「楽しさ」が伝わる形へアップデートした、学生ならではの柔軟な視点が光りました。

○ みやこめっせ社長賞（主催者による特別賞、2作品）「筒型組子細工行燈「望郷」」佐伯 崇広 （さえき たかひろ）

作品概要： 従来は四角形や多角形が主流の組子細工を、試行錯誤の末に筒型へと組み上げた行燈。二重菱（にじゅうびし）などの伝統柄を組み合わせ、故郷の山並みを表現しています。

▼ 選定理由

・技術的限界への挑戦と物語性の融合： 直線的な部材を組み合わせる組子細工において困難とされる「円筒形」を高い技術力で実現し、複数の伝統柄を用いて情緒的な「故郷の風景」を描き出した、新たな表現の可能性が評価されました。

「陽陰｜二相を奏でる西陣織ドレス」 HOUSE of DAISHO

作品概要： 母娘が同じ西陣織を帯やドレスとして共に纏う「体験」を提案し、結婚式における感情を「陽と陰」に見立てて仕立てた2着の西陣織ドレス。

▼ 選定理由

・情緒的価値と伝統の拡張： 西陣織を単なる素材としてではなく、母娘の絆を受け継ぐ象徴へと昇華させた物語性が高く評価されました。和装の素材をドレスへと展開し、伝統工芸が人生の節目に寄り添う新たな形を提示した点も選定の決め手となりました。

■ 主催・概要

第2回 京都クラフトアンドデザインコンペティション「TRADITION for TOMORROW」作品募集審査会の様子- 審査員：池坊 専宗（華道家・写真家）石井 聖己（SEIKI DESIGN STUDIO）小山 ティナ（Pieces of Japan株式会社 Founder & CEO）鈴木 修司（ビームスジャパン・クリエイティブディレクター）山下 順三（有限会社スペースマジックモン）- 賞金：グランプリ（職人・作家部門） 100万円準グランプリ（職人・作家部門） 30万円学生部門賞 30万円オーディエンス賞 10万円- 主催：京都伝統産業ミュージアム（株式会社京都産業振興センター）- 共催：公益財団法人京都伝統産業交流センター- 後援：京都新聞、KBS京都- 協力：京都府、京都市、京都・大学ミュージアム連携- 作品応募期間：2025年8月18日（月）～11月16日（日）- 公式サイト：https://kmtc.jp/tft/tft2025-entry/作品展『第2回 京都クラフトアンドデザインコンペティション「TRADITION for TOMORROW」展』作品展会場作品展会場- 会期：2026年2月7日（土）～3月22日（日） 10:00～18:00（入館は17:30まで）- 会場：京都伝統産業ミュージアム 企画展示室 （京都市左京区岡崎成勝寺町9-1 京都市勧業館みやこめっせ 地下1階）- 展示作品数：69点（書類選考通過作品）- オーディエンス投票期間：2026年2月7日（土）～3月8日（日）- 公式サイト：https://kmtc.jp/tft/