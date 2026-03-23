【3/20より】最大300万円(補助率3/4)「賃上げドライブ補助金（仙台市設備投資促進補助金）」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

賃上げドライブ補助金（仙台市設備投資促進補助金）が公募開始したため、取り急ぎ共有します。

https://www.city.sendai.jp/kikakushien/setubitousisokusin.html

募集期間：令和9年3月31日まで

※予算上限に達し次第、受け付けを終了します

交付決定：申請後30日以内

設備投資全般に対して、最大300万円(補助率3/4)を補助します。

この補助金の特徴は「賃金を引き上げた事業年度またはその直前の事業年度に行った設備投資」が対象経費となるとのことです。

たとえば、令和7年度に賃上げした場合、令和7年度と令和6年度に行った設備投資の経費が対象です。

ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

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申請要件

以下の要件を満たす必要があります。

・令和7年度以降の事業年度において、正社員の平均賃金を3％以上引き上げていること

・賃金を引き上げた事業年度またはその直前の事業年度に、補助対象経費を支出していること

・正社員数が6人以上 など

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補助額

平均賃上げ率：3％以上5％未満

補助上限額：100万円、 補助率2/3

平均賃上げ率：5％以上

補助上限額：300万円、補助率3/4

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〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

☆お問合せはこちら

認定経営革新等支援機関

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com