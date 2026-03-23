コスモスイニシアの新築分譲マンション『イニシア南茨木』入居開始のお知らせ(ニュースリリース)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：高智 亮大朗）は、大阪府茨木市にて、新築分譲マンション『イニシア南茨木』と、隣接する学生マンション『コスモグラシア南茨木』の開発を進めてきた本プロジェクトにおいて、2026年3月26日から『イニシア南茨木』の入居を開始いたしますので、お知らせします。

『イニシア南茨木』は、阪急京都線「南茨木」駅徒歩3分、大阪モノレール本線「南茨木」駅徒歩5分と、2駅2路線が利用可能な高い交通利便性を備えた立地に誕生した、新築分譲マンションです。大阪・京都の都心部へのアクセスに優れながら、徒歩4分の元茨木川緑地をはじめとした自然環境も身近に享受できる、利便性と落ち着きを兼ね備えた住環境が特長です。4月11日（土）から、3LDKの棟内実物モデルルームの公開も予定しております。

■ 『イニシア南茨木』の主な特長

●学生マンションと隣接した一体開発

建設中の工事現場仮囲いに立命館大学学生参加型の共創プロジェクトでデザイン案コンペを開催

最優秀賞の案にてウォールアートを制作

●分譲マンションにおいて、50平方メートル 台で3LDKを実現 コンパクトでありながら「居心地」を追求した住空間

●分譲マンションと学生マンションが連携 災害時の共助にもつながる関係づくり

●学生マンションと隣接した一体開発と、立命館大学学生参加型の共創プロジェクト

独立性の高い角地、ゆったりとした敷地の広さを活かしながら、分譲マンション『イニシア南茨木」に隣接して学生マンション『コスモグラシア南茨木』を計画することで、多世代が共存する住環境を構想しました。

建物デザインコンセプトは 「 より、そい、つくる 」 。

かつて大規模な環濠集落「東奈良遺跡」のあったこの土地は、土器・銅鐸などが出土し、多くの人々が寄り添い住んでいたことがうかがえます。当時の土を“寄り”集める様子、手を“添え“形づくる様子、自然の恵みに頼るのではなくもの”づくり“によって生活を豊かにする様子などから着想を得て、コンセプト「より、そい、つくる」を設定しました。外観には土器や銅鐸の質感を思わせる素材を採用し、共用部には土器乾燥の棚を思わせる本棚を取り入れ、デザイン・設計のこだわりを詰め込みました。

また、建設期間中は、工事現場の仮囲いを活用し、地元・立命館大学の学生を対象としたデザイン案コンペによる共創プロジェクトを実施。最優秀賞に選ばれた学生の企画案をもとに、仮囲いアートを制作しました。学生に企業課題を解決する機会を提供するとともに、若い世代の視点を住まいや街づくりに取り入れる取り組みとなりました。 ※仮囲いアートは、現在は撤去済みです。

■ 参考（2025年5月1日ニュースリリース）

隣接する学生マンションと多世代のコミュニティ形成を促進する

新築分譲マンション『イニシア南茨木』 立命館大学と共創した仮囲いアートをお披露目

～地元学生考案の“街の魅力を伝える企画案”をもとにしたアートが、建設中の風景を彩る～

https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2025/05/minamiibaraki_art/

■ 参考（『イニシア南茨木』公式HP）

南茨木地域の魅力発信プロジェクト

https://www.cigr.co.jp/pj/shinchiku/A80302/special-wall/

●コスモスイニシアの空間設計ノウハウにより、50平方メートル 台で高効率3LDKを実現

コンパクトでありながらも「居心地」を追求した住空間

本物件では、「新しい住まいを、より現実的な選択肢として届けたい」という想いのもと、専有面積を抑えながらも、居心地と使いやすさを最大化する住空間設計を追求しました。特に、50平方メートル 台で3LDKを成立させたプランをはじめ、回遊性のある家事動線、収納の集約による空間の有効活用など、平米数以上の広がりを感じられる工夫を随所に施しています。

住宅価格の上昇やライフスタイルの多様化が進む中、無理のない広さで、家族構成や将来の変化にも対応できる住まいとして、注目される商品設計です。

●多世代のつながりを育むコミュニティ形成

入居開始後は、分譲マンションと学生マンションの居住者のコミュニティ形成を目的に、防災イベントの開催を予定しています。2025年グッドデザイン賞を受賞した当社の取り組みである「otonari(オトナリ)」の考え方を取り入れたものです。「otonari」は、防災をきっかけに日常的なコミュニケーションを育み、災害時にも支え合える関係づくりを目指す取り組みで、世代や立場を超えた交流が生まれるきっかけを創出し、日常時はもちろん、災害時にも支え合える関係づくりを目指しています。

●今後の予定

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2608_1_f3b4a8b05bcc8d07baed34e88caa8375.jpg?v=202603230151 ]

●otonari(オトナリ)公式サイト

https://www.cigr.co.jp/pj/contents/product/condominium/otonari/

■ 物件概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2608_2_95e4b2281220346b821b6a47479315df.jpg?v=202603230151 ]



■ 現地案内図

新築マンション・一戸建、リノベーションマンションブランド『INITIA（イニシア）』

https://www.cigr.co.jp/pj/contents/

| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/

コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。

私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。

コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」

https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/

以 上