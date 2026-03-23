【TAC行政書士】3/31(火)まで！初学者対象『早割キャンペーン第４弾Final』：通常受講料より11,000円OFF！
行政書士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、2026年合格目標「プレミアム本科生」コースの割引キャンペーンを3/31(火)まで実施中。初学者の方も、オトクに学習を始められるチャンスです！
▼【3/31(火)で終了です】『早割キャンペーン第４弾Final』「プレミアム本科生」が通常受講料より11,000円OFF！
キャンペーン内容
＜対象コース＞2026年合格目標「プレミアム本科生」（全79回）
■早割キャンペーン第４弾Final
通常受講料より11,000円off！【3/31(火)まで】
受講料例（教材費・10％税込）
教室講座／Web通信講座 通常受講料242,000円 ⇒ キャンペーン受講料231,000円
※2026年合格目標「プレミアム本科生」の早割キャンペーンは、今回の第4弾Final（～3/31）で終了です。
「プレミアム本科生」のコースについて
【はじめて学習する方も安心！】
合格に必要な知識のみを凝縮した「基本講義」をはじめ、学習した知識が身についているかを確認できる「科目別答練」や、直前期の「総合答練」「全国公開模試」などのほか、「記述対策講義」「実力完成講義」も含まれている、初学者も安心の充実コースです。
【豊富な受講形態から選べる！】
通学スタイルはTAC校舎に通い迫力ある生講義に出席する「教室講座」など、通信スタイルはPCやスマホで自分の好きな時間にWeb講義を視聴する「Web通信講座」のほか、PCからリアルタイムでオンライン受講できる「オンラインライブ通信講座」など、ご自身に合ったスタイルを選択可能。
通学・通信ともに、今すぐ学習を始めることができます。
ぜひこのオトクなチャンスを活かして、TACで合格を目指しましょう！
キャンペーンおよびコース詳細はこちら
■教室講座／ビデオブース講座／Web通信講座／DVD通信講座
https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_crs_premium.html
■オンラインライブ通信講座
https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_crs_premium_onlinelive.html
■行政書士とは？
行政書士の仕事は大きく分けて、官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作る「書類作成業務」、その申請を代わりに行う「許認可申請の代理」、そしてクライアントからの相談を受け、アドバイスを行う「相談業務」の3つに分類されます。最近の行政書士は、書類作成に伴う相談業務を通じて、顧客が抱える問題にアドバイスをしたり、新規ビジネスの提案をしたりするなど、コンサルティング業をメインとする人も多くなっています。
https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_sk_idx.html
《会社概要》
会社名：TAC株式会社
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/