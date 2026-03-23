2026-27シーズンより使用予定の新ホームアリーナ 「TOYOTA ARENA TOKYO」で 法人向けラウンジ見学会を4月8日に開催

株式会社サンロッカーズ

ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（B.LEAGUE）1部所属のサンロッカーズ渋谷（運営：株式会社サンロッカーズ／本社：東京都品川区／代表取締役社長：神田康範）は、2026-27シーズンより新ホームアリーナとして使用予定の「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、法人のお客さまを対象とした「TOYOTA PREMIUM LOUNGE」の見学会を2026年4月8日に開催いたします。

「TOYOTA ARENA TOKYO」は、B.LEAGUEの新たな時代を象徴する最先端アリーナとして注目を集めており、今回の見学会では法人向けに販売を予定している「TOYOTA PREMIUM LOUNGE」の空間、導線、座席位置を直接ご確認いただけます。

本ラウンジは、年間契約を前提とした法人向けの特別席で、接待・役員利用・企業間ネットワーキングなど、多様な用途に対応するプレミアムな空間です。正式販売前にご覧いただける貴重な機会となりますので、ぜひご参加をご検討ください。

- 見学会概要

日程：2026年4月8日（水） 11:30～12:00（11:00受付開始）

会場：TOYOTA ARENA TOKYO（東京都江東区青海一丁目3番1号）

・新交通ゆりかもめ「青海駅」徒歩4分

・りんかい線「東京テレポート駅」徒歩5分

対象：法人経営者様・役員様・決裁権をお持ちの方

内容：法人向けラウンジの仕様・価格帯のご説明／専用導線・座席位置の現地確認／活用事例のご紹介

定員：限定80名（1社4名まで／先着順）

申込締切：2026年4月3日（金）

▶︎見学会参加希望フォームはこちら(https://forms.office.com/r/5UM0Jzysc5)

- 東京の湾岸エリア青海に誕生した多目的アリーナ「TOYOTA ARENA TOKYO」

東京の湾岸エリア・青海に2025年10月に開業した、次世代型スポーツアリーナです。アルバルク東京のホームアリーナとして使用されているほか、2026-27シーズンからはサンロッカーズ渋谷のホームアリーナとしても共同使用される予定です。その他にも様々なスポーツ観戦やエンターテイメント興行に対応。ライブエンターテイメントの興奮や感動を増幅させる『圧倒的な面積を誇るLEDビジョン』と、これまでにない観戦体験となる『上質なホスピタリティ施設・サービス』などが特徴。

▶︎TOYOTA ARENA TOKYO公式WEBサイトはこちら(https://www.toyota-arena-tokyo.jp/)

- サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のクラブとして、創設90周年を迎えました。

クラブ名： サンロッカーズ渋谷

ホームタウン： 東京都渋谷区

ホームアリーナ：青山学院記念館

URL： https://www.sunrockers.jp/

運営会社： 株式会社サンロッカーズ