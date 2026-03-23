【4月16日開催】経営を未来につなぐ思考！「5方良し経営セミナー」開催
■概要
株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、中小企業経営者・経営幹部を対象としたセミナー
「経営を未来につなぐ思考！5方良し経営セミナー」を2026年4月16日に開催いたします。
本セミナーでは、企業の成長を阻害する「属人化」や「再現性のない経営」を解消し、
持続的に成長するための経営設計について解説します。
多くの企業では、売上拡大や人材採用などの施策を実施しているにも関わらず、
利益が残らない、組織が機能しない、判断が遅れるといった課題を抱えています。
その背景には、「経営判断の基準が整理されていない」という共通課題があります。
本セミナーでは、
・売上と利益を両立させる構造設計
・社員が主体的に動く組織づくり
・価格競争から脱却する考え方
・長期的に成長するための投資判断
など、経営の本質を体系的にお伝えします。
また、当社が提唱する「5方良し経営」の視点から、
会社・従業員・顧客・世間・次世代の5つを同時に良くする経営の考え方を具体的に解説します。
■開催概要
開催日：2026年4月16日（木）13～15時
開催形式：オンライン開催
対象：中小企業・成長企業の経営者、役員
参加費：無料
▼セミナー申込はこちら
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/
▼公式サイト
https://lumission.world/jp/
▼5方良し経営メディア
https://lumission.world/jp/media/
■なぜ今、「5方良し経営」が必要なのか
中小企業の多くは、
「売上は伸びているが利益が残らない」
「人材が定着しない」
「社長の判断に依存している」
といった課題を抱えています。
特に近年では、採用難や物価上昇、競争激化により、
従来のやり方では成長が難しくなっています。
同社では、これらの問題の本質は「個別施策の不足」ではなく、
経営全体の設計が整理されていないことにあると考えています。
そのため、本セミナーでは、
単なるノウハウではなく、
「判断基準を組織に残す経営設計」をテーマに開催します。
■セミナー内容（一部）
・経営が属人化する原因と解決策
・利益が残る会社の構造とは
・社員が自走する組織のつくり方
・価格競争に陥らないための考え方
・未来から逆算した経営設計
・5方良し経営の実践方法
■ 関連オウンドメディア記事
・利益率改善の具体策
https://lumission.world/jp/media/kaizen/0213/
・組織が自走しない本当の理由
https://lumission.world/jp/media/human/0226/
・経営理念はなぜ必要なのか
https://lumission.world/jp/media/philosophy/0229/
・経営者のよくある悩みと解決の考え方
https://lumission.world/jp/media/nayami/0225/
・社長の分身サービス
https://lp.lumission.world/
・組織経営の作り方とは
https://lumission.world/jp/media/human/0438/
・理念経営の実践方法
https://lumission.world/jp/media/philosophy/0031/
・経営課題の整理方法
https://lumission.world/jp/media/nayami/0225/(https://lumission.world/jp/media/kadai/0225/)
・5方良し経営メディア
https://lumission.world/jp/media/
中小企業経営者が直面する利益構造や組織運営、理念設計などのテーマについて解説しています。
■「社長の分身」という支援サービスとの関係
同社では、経営者の判断基準を整理し、組織で共有できる形にする支援として
「社長の分身」というサービスを提供しています。
経営者の経験や感覚に依存している意思決定を整理し、
組織で再現できる判断軸として言語化することで、
社長依存の経営から自走する組織づくりを支援します。
▼社長の分身（無料登録）
https://lp.lumission.world/
■このような方におすすめ
・利益と成長を両立させたい
・組織を仕組み化したい
・社員が主体的に動く会社にしたい
・経営判断の基準を整理したい
・中長期のビジョンを明確にしたい
中小企業経営者・経営幹部の方におすすめの内容です。
■会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
公式サイト：https://lumission.world/jp/
お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact