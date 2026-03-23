【4月16日開催】経営を未来につなぐ思考！「5方良し経営セミナー」開催

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、中小企業経営者・経営幹部を対象としたセミナー

「経営を未来につなぐ思考！5方良し経営セミナー」を2026年4月16日に開催いたします。

本セミナーでは、企業の成長を阻害する「属人化」や「再現性のない経営」を解消し、

持続的に成長するための経営設計について解説します。

多くの企業では、売上拡大や人材採用などの施策を実施しているにも関わらず、

利益が残らない、組織が機能しない、判断が遅れるといった課題を抱えています。

その背景には、「経営判断の基準が整理されていない」という共通課題があります。

本セミナーでは、

・売上と利益を両立させる構造設計

・社員が主体的に動く組織づくり

・価格競争から脱却する考え方

・長期的に成長するための投資判断

など、経営の本質を体系的にお伝えします。

また、当社が提唱する「5方良し経営」の視点から、

会社・従業員・顧客・世間・次世代の5つを同時に良くする経営の考え方を具体的に解説します。

■開催概要

開催日：2026年4月16日（木）13～15時

開催形式：オンライン開催

対象：中小企業・成長企業の経営者、役員

参加費：無料

▼セミナー申込はこちら

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/

▼公式サイト

https://lumission.world/jp/

▼5方良し経営メディア

https://lumission.world/jp/media/

■なぜ今、「5方良し経営」が必要なのか

中小企業の多くは、

「売上は伸びているが利益が残らない」

「人材が定着しない」

「社長の判断に依存している」

といった課題を抱えています。

特に近年では、採用難や物価上昇、競争激化により、

従来のやり方では成長が難しくなっています。

同社では、これらの問題の本質は「個別施策の不足」ではなく、

経営全体の設計が整理されていないことにあると考えています。

そのため、本セミナーでは、

単なるノウハウではなく、

「判断基準を組織に残す経営設計」をテーマに開催します。

■セミナー内容（一部）

・経営が属人化する原因と解決策

・利益が残る会社の構造とは

・社員が自走する組織のつくり方

・価格競争に陥らないための考え方

・未来から逆算した経営設計

・5方良し経営の実践方法

■ 関連オウンドメディア記事

・利益率改善の具体策

https://lumission.world/jp/media/kaizen/0213/

・組織が自走しない本当の理由

https://lumission.world/jp/media/human/0226/

・経営理念はなぜ必要なのか

https://lumission.world/jp/media/philosophy/0229/

・経営者のよくある悩みと解決の考え方

https://lumission.world/jp/media/nayami/0225/

・社長の分身サービス

https://lp.lumission.world/

・組織経営の作り方とは

https://lumission.world/jp/media/human/0438/

・理念経営の実践方法

https://lumission.world/jp/media/philosophy/0031/

・経営課題の整理方法

https://lumission.world/jp/media/nayami/0225/(https://lumission.world/jp/media/kadai/0225/)

・5方良し経営メディア

https://lumission.world/jp/media/



中小企業経営者が直面する利益構造や組織運営、理念設計などのテーマについて解説しています。

■「社長の分身」という支援サービスとの関係

同社では、経営者の判断基準を整理し、組織で共有できる形にする支援として

「社長の分身」というサービスを提供しています。

経営者の経験や感覚に依存している意思決定を整理し、

組織で再現できる判断軸として言語化することで、

社長依存の経営から自走する組織づくりを支援します。

▼社長の分身（無料登録）

https://lp.lumission.world/

■このような方におすすめ

・利益と成長を両立させたい

・組織を仕組み化したい

・社員が主体的に動く会社にしたい

・経営判断の基準を整理したい

・中長期のビジョンを明確にしたい

中小企業経営者・経営幹部の方におすすめの内容です。

■会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact