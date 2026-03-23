【イベント事後レポート】ニュー・クイック公式キャラクター「クイッピー」が『第6回アスタキャラクター祭』に登場　豚革キーホルダーづくりを通じて、食育につながる体験も実施

株式会社ニュー・クイック

全国に84店舗の精肉店を展開するニュー・クイック（株式会社ニュー・クイック、本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林 浩二）は、2026年3月14日（土）に、田無アスタ専門店街で開催された「田無アスタ専門店街31周年記念 第6回アスタキャラクター祭り」に参加いたしました。当日は、当社公式キャラクター「クイッピー」が登場したほか、ブースにて実施した「豚革ミニワークショップ」が親子連れを中心に好評を博し、多くの方にお楽しみいただきましたので、その様子をご報告いたします。

田無アスタ専門店街31周年記念 「第6回アスタキャラクター祭り」

「アスタキャラクター祭り」は、田無アスタ専門店街が毎年開催している人気イベントです。今年は31周年記念の節目として第6回を迎え、地元・西東京市のキャラクターをはじめ、さまざまなキャラクターが登場。会場は多くの来場者でにぎわいました。

■「クイッピー」登場！笑顔でグリーティングジャンケン大会

3月14日12時30分には、ニュー・クイックの公式キャラクター「クイッピー」がブース前に登場。集まった子どもたちとジャンケン大会を行い、勝利したお子さまには景品をプレゼントしました。続く写真撮影では、クイッピーと一緒にポーズをとる来場者でにぎわい、参加者には特製の「クイッピー缶バッジ」も配布しました。

■大好評！豚革ミニワークショップ豚革ミニワークショップ

ブースでは、12時から15時までの間に計4回、各回10名限定で「豚革ミニワークショップ」を実施しました。参加者は“豚の革”を使ってオリジナルキーホルダーづくりに挑戦、クイッピースタンプを革に押し色を塗ったり、金具を取り付けたりしながら制作を楽しみました。

本ワークショップは、普段「お肉」として親しまれている豚が、レザー素材としても私たちの暮らしを支えていることを知っていただき、命を余すことなく大切に使うことへの気づきを育むことを目的に企画したものです。参加者からは、「豚さんの革ってこんなに丈夫なんだ」「色にも違いがあるんだね」といった声が聞かれ、素材への関心を深める機会となりました。完成した世界に一つだけのキーホルダーを手に、子どもたちが笑顔を見せる様子も印象的でした。

ニュー・クイックは今後も、地域のお客様との接点を大切にしながら、精肉専門店ならではの視点を活かした体験型企画を通じて、「食」の楽しさや大切さを伝える取り組みを続けてまいります。

イベント概要

■イベント名： 田無アスタ専門店街31周年記念 第6回アスタキャラクター祭り

■開催日：2026年3月14日（土）、15日（日）

■会場：田無アスタ専門店街 ２階センターコート（東京都西東京市田無町2-1-1）



【ニュー・クイック参加概要】

■参加日：2026年3月14日（土）

■出演：クイッピー（12:30～）

■ブース内容：豚革ミニワークショップ、クイッピー缶バッジプレゼント

ニュー・クイック公式キャラクター「クイッピー」

＜ニュー・クイック公式キャラクター「クイッピー」とは？＞

2023年6月に実施した「オリジナルキャラクターの名づけ親キャンペーン」で登場したニュー・クイックのオリジナルマスコットキャラクターです。当社の骨なしフライドチキン「ニクチキ」が大好きな、ちょっと困り顔のクイッピーは、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれている愛らしいデザインのキャラクターです。家族でのお買い物や食卓の楽しさを象徴する存在として、店舗やキャンペーンで活躍しています。

※写真はイメージです。

＜会社概要＞

社名 ：株式会社ニュー・クイック

所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町１丁目１４番５号 日本橋Ｋビル９階

代表 ：代表取締役 林 浩二

設立 ：1974年11月16日（創業：1973年9月28日）

URL ：http://www.new-quick.co.jp/(http://www.new-quick.co.jp/)

事業内容：精肉、惣菜等の小売業として、精肉専門店、マルシェ（生鮮専門店の集合体）、セルフ、ECを展開。

お問い合わせ先：0120-09-2941（お客様相談室）

ニュー・クイックは、1973年に神奈川県横浜市戸塚区に1号店を開業し、以降アクセスの多い駅前や商業施設内に出店し現在では、全国に84店舗を展開。お客様との対話を大事にし、対面販売スタイルの精肉専門店と、生鮮専門店の集合体「生鮮食品館富士ガーデン」、さらにセルフスタイルの精肉販売店の三業態を展開。