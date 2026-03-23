『生誕100年記念 かこさとしの科学絵本』が刊行。ミュージアムショップにて先行販売

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社は『生誕100年記念 かこさとしの科学絵本』(https://www.amazon.co.jp/dp/4074627698)を刊行いたします。本書は2026年3月24日（火）～6月14日（日）の国立科学博物館 企画展『生誕１００年記念「かこさとしの科学絵本」』開催にあわせ、ミュージアムショップ（国立科学博物館 日本館地下1階）にて先行購入いただけます。一般書店やネット書店では4月24日より購入可能で、予約できます。

■科学者かこさとしと科学絵本の世界を存分に楽しめる一冊

『生誕100年記念かこさとしの科学絵本』編著者：かこさとし 北山太樹 鈴木愛一郎 定価：1980円（税込）主婦の友社

絵本作家として「だるまちゃん」「からすのパンやさん」シリーズなど、数々の名作を生み出してきた かこさとし。彼が実は工学博士であったことは、意外と知られていません。

かこさとしの生誕100年を記念し刊行される本書には、科学絵本の初版に付録として折り込まれていた、かこ自身による貴重な解説を絵とイラストを加えて再収録。

さらに、かこと科学絵本の関わり、そして彼が語る「科学絵本の世界」とは何かをていねいにひもときます。加えて、国立科学博物館の展示パネルを執筆した北山太樹氏をはじめとする研究者7名によるさまざまな解説や加古総合研究所・鈴木愛一郎氏による書評などを収録し、かこの科学絵本の奥深い魅力を多角的に紹介。

国立科学博物館の企画展『生誕１００年記念「かこさとしの科学絵本」』とともに、 “科学者・かこさとし”の世界を存分に楽しめる1冊です。

＜目次＞

●刊行にあたって

●かこさとしからのメッセージ

●まえがきにかえて 「わたしが考えている知識・科学絵本の世界」

●私の科学絵本・知識絵本覚え書 私と科学絵本のかかわりあい

●あとがき集

『ぼくのいまいるところ』／『かわいい あかちゃん』／『たねからめがでて』

『あるくやま うごくやま』／『あまいみず からいみず』／『ひかりとおとのかけくらべ』

『なんだかぼくにはわかったぞ』／『よこにきった まるいごちそう』

『よわいかみ つよいかたち』／『ちえのあつまり くふうのちから』

●エッセイ集

『だむのおじさんたち』／『かわ』／『ゆきのひ』／『たいふう』／『あなたのいえ わたしのいえ』／

『でんとうがつくまで』／『ごむのじっけん』／『だんめんず』／ 『はははのはなし』／『たこ』／ 『おおきいちょうちん ちいさいちょうちん』 ／『どうぐ』 ／『からだのほん』／ 『だいこんだんめん れんこんざんねん』／ 『人間』／ 『みずとはなんじゃ』

●「生命の発生と進化」

●未完の大作『宇宙進化地球生物放散変遷総合図譜（生命図譜）』

●国立科学博物館の研究者7名による解説

●書評 三冊の宇宙の本 鈴木愛一郎

●動物ってなあに 質問魔の子どもを動物園に連れて行くときのために

●あとがきにかえて 「ノーベル賞と子どもの本」ほか

■工作ペーパー「はてのないみんなの世界1984」

ミュージアムショップ（国立科学博物館 日本館地下1階）での先行販売（2026年3月24日～）では、かこさとし直筆イラストによる「はてのないみんなの世界1984」の工作ペーパー（メビウスの帯＊）が1冊に1枚、はさみこまれています。なくなり次第、終了。

＊「メビウスの帯」細長い帯を1回ねじって両端を貼り合わせたときに、表裏の区別がない連続面となる図形

■【書誌情報】

先行販売（なくなり次第終了）はさみこみの工作ペーパー「はてのないみんなの世界1984」完成イメージ

書名：生誕100年記念かこさとしの科学絵本

編著者：かこさとし 北山太樹 鈴木愛一郎

定価：1980円（税込）

判型：B4横判

ISBN：978-4-07-462769-1

先行販売：2026年3月24日より国立科学博物館ミュージアムショップ（日本館地下1階）にて1カ月間先行販売。

一般書店・ネット書店：4月24日より購入可能（予約受付中）

【Amazon】 https://www.amazon.co.jp/dp/4074627698

【楽天ブックス】 https://books.rakuten.co.jp/rb/18544382/

発行：主婦の友社

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