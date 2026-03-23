紫外線ダメージ*1を集中補修する夏季限定アイテム「エクストラフレッシュ＆リペア」が今年も登場！

株式会社ネイチャーラボ

株式会社ネイチャーラボ(本社:東京都渋谷区)は、ヘアケアシリーズ『ダイアン パーフェクトビューティー』から、夏の紫外線ダメージ*1ケアや頭皮ケアに特化した、すっきり爽やかなグレープフルーツ＆ペパーミント香る「エクストラフレッシュ＆リペア」を2026年4月1日(水)より全国のドラッグストア及び各ECサイトにて発売いたします。

2018年の初登場以来、夏の定番として絶大な支持をいただいている「エクストラフレッシュ＆リペア」。セットの袋には、夏への高揚感を誘うビタミンイエローの浮き輪や水着のイラストをあしらい、バスルームから夏を先取りできるポップでキュートなデザインに仕上げました。

本商品は、フェザーケラチン*2の補修効果で髪に潤いを与え、紫外線などによる乾燥ダメージをしっかりケアしながら、軽やかなツヤ髪へと導きます。3種のフレッシュハーブ*3が汗やベタつきが気になる夏の頭皮へダイレクトにアプローチ。グレープフルーツ＆ペパーミントの清涼感あふれる香りで、ジメジメとした季節でもリフレッシュできる至福のバスタイムを提供します。夏季限定のダイアン史上最高*4のふわサラ髪をご体感ください。

さらに、今年も環境に配慮した大容量の詰め替えタイプを全国で展開。ライフスタイルに合わせてお選びいただけます。

今年も「エクストラフレッシュ＆リペア」で紫外線ダメージから髪や頭皮を守り、思う存分この夏をお楽しみください。

■商品詳細

エクストラフレッシュ＆リペア シャンプー＆トリートメント

グレープフルーツ&ペパーミントの香り

フレッシュハーブの潤いで、頭皮と髪をスッキリさせ、夏の紫外線ダメージ*1ケアや頭皮ケアに特化。

紫外線等の乾燥ダメージを受けた髪をフェザーケラチン*2でしっかりと補修します。

シャンプー＆トリートメントセット 450ml×2 / 1,320円

※発売日:2026年4月1日(水)

●紫外線ダメージケア成分「フェザーケラチン*2」配合

一般的な加水分解ケラチンより、1.5倍の疎水性アミノ酸を含んでいる水鳥の羽毛から抽出された加水分解ケラチン「フェザーケラチン*2」を配合。高い毛髪補修効果でキューティクルを守り、ふわっサラで軽やかな仕上がりに。

●3種類のハーブと頭皮スッキリ成分配合

ローズマリー・レモングラス・ペパーミントエキスの3種のハーブ*3で、夏のべたつく頭皮にアプローチ！スッキリと爽やかな仕上がりで毛髪環境を整えます。

●オーガニックアルガンオイル*5配合

傷んだ髪にオーガニックオイルが奥まで浸透し、しっかりと補修します。

*1 乾燥による *2 加水分解ケラチン(補修) *3 ローズマリー葉エキス、レモングラス葉/茎エキス、セイヨウハッカ葉エキス(保湿成分) *4 モイストダイアンシリーズの中で *5 アルガニアスピノサ核油(保湿成分)

■商品ラインナップ

パーフェクトビューティーライン

マエガミスティック

カラーシャンプー

ドライシャンプー

薬用デオドラントドライスプレー

速乾ドライヘアスプレー

Diane Lotus（ダイアンロータス）

※価格は全て税込表記

Diane Perfect Beautyとは

発売からわずか10日間で、100万本の売り上げを達成* したダイアンパーフェクトビューティー 。厳選したオーガニックアルガンオイル(※1)とビューティーケラチン(※2) を贅沢に配合し、ネイチャーとサイエンスの融合によりクオリティの高い潤い&美髪ケアを実現します。

公式ブランドHP：https://www.moist-diane.jp

* 2017年9月1日～10日間のダイアンパーフェクトビューティーシリーズ累計出荷個数

ネイチャーラボ調べ

※1 アルガニアスピノサ核油(保湿成分) ※2 補修成分