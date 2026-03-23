探究学習プログラム「Sankei Global Study」を2026年４月１日より提供開始

ヒューマンホールディングス株式会社

産経ヒューマンラーニング株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：中谷友紀、以下「当社」）は、オンライン英会話を活用して中学生・高校生の自発的な学びを支援する新探究学習プログラム「Sankei Global Study」の提供を2026年4月1日から開始いたします。

本プログラムは、人気のオンライン英会話講座と慶應義塾大学・田中茂範名誉教授監修のワークブックを組み合わせることで、探究学習の初期ハードルを下げ、グローバルな視点と思考プロセスを養うことを目的としています。

【本件のポイント】

● 「外国人によく聞かれる50の質問」を活用し、探究テーマ設定のハードルを解消

● 慶應義塾大学・田中茂範名誉教授監修のワークブックにより、3ステップで思考を深める

● 2,500語の語彙リストを付属し、オンライン英会話の実践から入試・時事問題対策まで

【本件の概要】

現在、教育現場では自ら課題を見つけ解決する「探究学習」の重要性が高まっています。しかし、現場からは「生徒が自らテーマを決めるのが難しい」「思考を深めるプロセスをどう指導すべきか」といった課題が多く寄せられていました。

当社はこれらの課題を解決するため、オンライン英会話サービス「産経オンライン英会話Plus」で培ったノウハウを活かし、本プログラムを開発いたしました。日本の文化や社会について外国人に伝える50のテーマを入り口にすることで、生徒が興味のあるトピックからスムーズに探究を開始でき、仮説・検証のサイクルを短期間で繰り返し経験できる仕組みを構築しました。

【「Sankei Global Study」のメリット】

本プログラムを利用することで、生徒は英語力の向上だけでなく、自国の文化や社会を多角的に捉え直す視点を養うことができます。

新たに開発したワークブックでは、「ウォームアップ・リーディング」「問いの切り口案の提示」「外国人講師へのインタビュー」という3つのステップを踏むことで、論理的な思考プロセスが自然と身につきます。また、各テーマに関連する50語（全2,500語）の語彙リストは、意味的なネットワークで単語を紐づけるため記憶に定着しやすく、大学入試や時事問題への対応力も同時に高めることが可能です。

【Sankei Global Studyの3つの特長】

1. オンライン英会話で人気のテキスト「外国人によく聞かれる50の質問」を活用

探究学習のテーマは、「産経オンライン英会話Plus」で人気のテキスト「外国人によく聞かれる50の質問」から、日本を訪れる外国人観光客や、海外で日本についてよく聞かれる質問をベースに50テーマ用意しました。

「神社とお寺はどう違うの？」「電車の中でみんな静かなのはなぜ？」「家で一番よく食べるメニューは？」など、社会・文化・自然・技術など、さまざまな切り口から、日本のことを伝える英語力を身につけるとともに、生徒自身も日本についての知識を深められます。

学習は、生徒自身が興味のあるものを選んでスタートできます。“テーマが決まらない”という、探究学習によくある初期のハードルを軽減し、「１つのテーマを深めて仮説⇔検証のサイクルを回す」という訓練を、短いスパンで何回も経験して、思考のプロセスに慣れることができます。これから探究学習を本格的に進めて行くためのスタート講座として最適です。

2. 慶應大学・田中茂範名誉教授監修 付属ワークブックによる「思考の深掘り」

オンラインレッスンと連動した新開発のワークブックは、慶應大学名誉教授・田中茂範氏の協力のもと、開発しました。50のテーマを多面的な切り口に分解し、生徒が思考を深められる教材に仕上げています。

１コマの授業の中で、【ワークブックによる準備時間（25分）＋オンラインレッスン（25分）】を合わせて活用いただけます。

田中 茂範 教授

コロンビア大学大学院博士課程修了（教育学博士）、慶應義塾大学名誉教授

現在は、PEN言語教育サービス代表として中学・高等学校の英語教育プログラムの開発、教材開発、教員ワークショップに取り組んでいる。

NHK教育テレビの講師、高等学校検定教科書の代表編者、英和辞典の主幹、JICA語学諮問委員会の座長などを務める。

英語教育関連の書籍は100冊を超え、英語教育のプロ中のプロである。中学生から大人の学習者、そして英語教員まで、わかりやすい英語指導には定評がある。「英語はできて当たり前」がモットー

＜ワークブックは、各テーマ3ステップで進行＞

Step1 ウォームアップ・リーディング

本テーマについて思考を深めるきっかけとなる、概要をつかむ短い読み物をご用意しています。

Step2 テーマについて、３つの切り口から深める、「問いの切り口」案を提示。

これらを参考にしながら、自分が興味のある観点や、オンライン英会話で先生に聞いてみたいことを考えます。

Step3 実際にオンライン英会話で、外国人の先生に質問

インタビューの結果を、ワークシートに記入します。

3. 入試や時事問題にも直結する「2,500語の語彙ネットワーク」

各レッスンに、テーマに関連する50語の語彙リストを掲載しました（全50テーマで2,500語）。単語を単独で覚えるのではなく、意味的なネットワークとして紐づけることで、発展的な学習を支援します。オンライン英会話ですぐに使える実践的な語彙力に加え、大学入試や時事問題への対応力も同時に高めることが可能です。

【学校法人・教育機関向け無料トライアルのご案内】

当社では、本プログラムの導入を検討されている学校法人・教育機関様を対象に、無料トライアルを提供しております。実際のワークブックの内容確認や、オンラインレッスンの操作感、生徒の反応を事前にご確認いただくことが可能です。「探究学習の導入に悩んでいる」「既存の英語教育に新しい刺激を加えたい」とお考えの先生方は、ぜひこの機会にご活用ください。

【お申し込み方法】

当社学校向けウェブサイトより「Sankei Global Study無料トライアル希望」と添えてご連絡ください。

当社学校向けウェブサイトはこちら：https://human.sankei.co.jp/school/

■産経ヒューマンラーニング について

産経新聞グループの信頼を届ける『株式会社産経デジタル』・「学ぶ」「働く」「支える」を応援する『ヒューマンアカデミー株式会社』・「Your Global Partner」『トランス・コスモス株式会社』の3社による共同事業で、安心・安全・高品質なオンライン英会話サービス「産経オンライン英会話Plus」を提供しております。

フィリピン人講師、ネイティブ講師、日本人講師によるレッスンで初心者から上級者の方まで安心して学んでいただけます。また、現在までに法人500社、学校200校以上にレッスンを提供しています。

●産経ヒューマンラーニングWEBサイト：https://human.sankei.co.jp

■ヒューマングループについて

1985年の創業以来「為世為人」を理念に掲げ、教育を中核に人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開。国内340拠点以上、海外4カ国5法人のネットワークによる独自のシナジーを活かし、深刻な「労働人口減」の解決に挑んでいます。海外人材の活用、介護・保育による国内労働力の確保、AI・DXによる生産性向上、社会人教育のリスキリングを通じ、時代に即した労働環境の革新と質の高いサービスを提供します。

ヒューマンホールディングスは、日本リスキリングコンソーシアムの後援パートナーです。

●ヒューマンホールディングスWEBサイト：https://www.athuman.com/

会社概要

産経ヒューマンラーニング株式会社

●代表者：代表取締役 中谷 友紀

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア

●資本金 ：5,000 万円

●URL ：https://human.sankei.co.jp