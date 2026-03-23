全国のeスポーツ大学生173大学839人が参戦！大学チャンピオン決定 『マイナビeカレ～esports全国大学選手権 2026～』 決勝大会開催

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井 俊介）は、eスポーツを楽しむ全ての大学生を対象としたesports選手権『マイナビeカレ～esports全国大学選手権 2026～』（以下マイナビeカレ）の決勝大会を2026年3月18日（水）～19日（木）に開催しました。大会では「ストリートファイター6」「Apex Legends」の2タイトルが採用され、全国から勝ち上がった学生チームが白熱した戦いを繰り広げました。

本大会は2023年の初開催以降、継続して実施しており、今年で第4回目の開催となります。eスポーツに学生生活を懸けて取り組んできた大学生が、その経験を他のスポーツや音楽などと同様に、キャリア形成において胸を張ってアピールできる環境づくりの一助となることを目指しています。採用ゲームタイトルは1987年の発売以来、愛され続けているシリーズ最新作「ストリートファイター6」と、累計プレイヤー数が1億人を突破する「Apex Legends」です。総勢839名が予選に参加し、大学生対象のeスポーツ大会としては国内最大級となります。



オフラインで開催された「ストリートファイター6」大学対抗部門の決勝大会には予選を勝ち抜いた4校13人が会場に集結し、本タイトルエントリー総数64チームの頂点を競いました。2026年大会で見事優勝を手にしたのは名古屋大学となり、優勝賞金100万円が贈呈されました。

なお、大会の様子は以下アーカイブよりご覧いただけます。



・ストリートファイター6：https://youtube.com/watch?v=sqN-Ps2spLw

・Apex Legends：https://youtube.com/watch?v=jIxl3TEAQHQ

優勝チームのコメント

■［ストリートファイター6］

大学対抗部門優勝 名古屋大学

決勝開催形式：オフライン

出場チーム：64チーム

＜コメント＞

・リーダー：カミクラ選手

本当にうれしいです。ずっとこの大会のために頑張ってきたので、この舞台でいい結果を残せて本当に最高です！！

・ KURI選手

自分としては今日はあまり成績が振るわなかったものの、カミクラさんが試合でめちゃくちゃ勝ってくれたことが優勝に繋がりました。我々は予選では延長戦にまでもつれることも多く、泥臭いやり方で勝ち上がってきたチームです。強いメンバーがそろう京都文教大学に、泥臭い根性で頑張ってきたこのチームで勝ててよかったです。

・おっさん選手

直前で「めっちゃ攻めたほうがいい」とアドバイスをくれたアンバサダーのなるおさんにありがとうと伝えたいです。なるおさんのおかげで無敵技を打つことができ、勝負どころでもあまり臆さずに勝てたと思います。もう一つは名古屋で配信を見て応援をしてくれた人にも感謝を伝えたいです。

■［ストリートファイター6］

フレンド部門優勝 KAKUSEI

決勝開催形式：オンライン

出場チーム：55チーム

＜コメント＞

・リーダー：Syuji選手

今日の対戦は事前に相手を予想して準備を進めていたので、作戦通りちゃんと勝つことができて嬉しかったです。SBI_Waciichさんは以前から交流があったのですが、この大会を通して、タコさんと出会えてよかったです。

・tako956402選手

強いチームを組みましたが、大将戦の安心感は半端なかったです。圧倒していてすごいなと感じました。まだメンバー2人とは話したことがなかったので、この大会で同じチームになれたことをきっかけに友達になれたら嬉しいなと思います。

・SBI_Waciichi選手

ここまで強いチームを組んで、負けてしまったら悔しかったので、優勝できて一安心です。（笑）今は嬉しいと安心が半々位の気持ちです。

■［Apex Legends］

大学対抗部門優勝 広島工業大学

決勝開催形式：オンライン

出場チーム：79チーム

＜コメント＞

・muneyuu選手

今年は無事に2年越しのリベンジ優勝を果たせてホッとしました。2年生のときに参加した際は近畿大学に敗れ悔しくて、メンバー3人で一生懸命練習しました。その結果、優勝を果たせて嬉しいです。今大学3年生なので、来年もマイナビeカレに参加したいと思います。賞金は親孝行に使います！

・t4nuki_0219選手

気合で最後まで走り抜け、最後に逆転優勝できて嬉しかったです。

・ただのまろん選手

昨年はフレンド部門で2位入賞できたのですが、今回大学部門での参加は初めてでした。広島工業大学は2024年に優勝しているという事もあって、正直プレッシャーだったのですが、優勝できてよかったです。

■［Apex Legends］

フレンド部門優勝 RushA

決勝開催形式：オンライン

出場チーム：68チーム

＜コメント＞

・リーダー：melty選手

敵も倒せて、スピード感のあるファイトで1位を取れて嬉しかったです。

・GqLyu選手

基本攻めの姿勢で、でも敵を警戒しつつ進めようとチームで話していた中で、作戦通り目の前の敵をどんどん倒せてよかったです。

・Windy選手

チームの中では見張りを担当していたので、もう少し敵を倒して活躍しているところを見せたかったなと思いましたが、結果的に二人のサポート役ができて良かったです。賞金の使い道としては、美味しいお寿司を食べに行きたいなと思っています。

キャストからのコメント

■実況 平岩康佑氏

eスポーツへの関わり方はプレイヤーだけでなく、裏方として私のようにキャスターや制作陣、またはゲーム会社へ就職をするなど多岐にわたります。学生の皆さんには様々なキャリアの可能性を考えて、自分だけの人生を歩んでほしいと思います。

また、大学生対象という枠組みで賞金が用意される大会が開催されることで、Apexとしても新しい土壌ができたと感じます。このマイナビeカレが良い選手の育成の場になることを祈っています。

■実況 大和周平氏

大会を通して、学生プレイヤーの情熱と真剣勝負の姿勢が強く印象に残りました。eスポーツは単なる“ゲーム”ではなく、仲間と戦略を練り、試合中に瞬時の判断や反射神経が求められる競技だと思っています。惜しくも勝利を逃したチームや選手も、次のステップに繋がる素晴らしい経験を積めたと思います。

試合を通じて学生のみなさんが見せてくれた素晴らしいプレーは、今後の大学eスポーツ界をさらに盛り上げるはずです。

■解説 Dizzy氏

大学生の中からもプロリーグ選手や世界大会出場間近の選手がでるなど、レベルの高さを感じました。私は海外の大学を卒業後、日本企業に就職した後にApexに出会い、プロチームに加入しました。大学卒業当時はeスポーツで生活できるほど盛り上がっていなかったのですが、今は世の中に受け入れられ、生業にできるようになってきたと感じます。一方でプレイヤー以外にも、最近ではeスポーツと関われる仕事が増えてきたので、様々な可能性を持って職業選択をしてほしいです。

■解説 立川氏

私は大学在学中からプロとして活動していました。当時は今ほどeスポーツは盛り上がっておらず、ゲームに人生を費やしていいものか悩む時もありましたね。

今はマイナビeカレのようなeスポーツ大会に出られる環境や、プロの方に教えてもらえる機会がたくさんあります。安心してeスポーツに取り組める環境に、本大会が繋がっていると思いますので、このようなイベントをぜひ活用してほしいです。

大会主催者（マイナビ）のコメント

『マイナビeカレ ～esports全国大学選手権 2026～』は、eスポーツを楽しむ全ての大学生が 仲間と共に切磋琢磨し、本気で競技に取り組むことの価値を実感できる場 をつくることを目的に開催しています。eスポーツは単なるゲームの枠を超え、戦術理解や瞬時の判断、コミュニケーション力など、多様なスキルの集積が求められる真剣勝負の競技として成長しています。2026大会でも、人気タイトルである『STREET FIGHTER 6』『Apex Legends』を採用し、大学対抗・フレンド部門という幅広い参加機会を用意しました。予選～決勝という実戦形式を通じ、学生たちが自身の力を試すと同時に、協力・挑戦・成長といった大学生活ならではの豊かな経験を得る機会になっていると嬉しく思います。

大会概要

【概要】

イベント名：マイナビeカレ ～esports全国大学選手権 2026～

開催日： 2026年3月18日（水）～19日（木）

会場：渋谷ストリームホール（東京都渋谷区）

タイトル：ストリートファイター6 ／Apex Legends

【部門】

１.大学対抗部門（同じ大学の仲間と3人1組で参加可能）

２.フレンド部門（大学生なら誰とでも3人1組で参加可能）

※決勝大会は、ストリートファイター6は大学対抗部門がオフライン、フレンド部門がオンライン開催、Apex Legendsは両部門ともオンライン開催です。

【出演者・アンバサダー】※数字・アルファベット・50音順

［ストリートファイター6］

キャスト：大和 周平／立川

アンバサダー：マゴ／なるお／どぐら／ボンちゃん

［Apex Legends］

キャスト：平岩 康佑／Dizzy

アンバサダー：1tappy／Alelu／Euriece／Ftyan／saku

【主催】

株式会社マイナビ

【協賛】

ma+chiii／OPPO

結果の詳細はHP（https://esports-college.jp/）をご覧ください。（3/31以降に公開予定）

マイナビは今後も、パーパスである「一人ひとりの可能性と向き合い、未来が見える世界をつくる。」を体現すべく、その理念に共感する様々な取り組みを実施してまいります。