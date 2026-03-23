株式会社ひとまいる、およびグループ2社が、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定

株式会社カクヤス

株式会社ひとまいる（旧社名：株式会社カクヤスグループ、本社：東京都北区、代表取締役社長 兼 CEO：前垣内洋行、以下：ひとまいる）および子会社である株式会社カクヤス（本社：東京都北区、代表取締役社長：佐藤順一、以下：カクヤス）、株式会社ひとSmile（本社：東京都北区、代表取締役社長：徳村健、以下：ひとSmile）は、経済産業省と日本健康会議が共同で推進する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。

本制度において、ひとまいるは7年連続、カクヤスは6年連続、ひとSmileは4年連続の認定となります。

※健康経営優良法人認定制度とは

地域の健康課題や日本健康会議が進める健康増進の取り組みに基づき、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。優良な取り組みを「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業、金融機関などから社会的に評価される環境づくりを目的としています。

■ひとまいるグループの取り組み

当社グループでは、事業の持続的な成長を支える基盤として、社員一人ひとりが心身ともに健やかに働ける環境づくりを推進しています。今回の認定においては、主に以下の取り組みが評価されました。

・心理的安全性の高い職場づくり

オープンなコミュニケーションの促進や、労働災害・交通事故防止に向けた安全管理体制の徹底。

・エンゲージメントの可視化

定期的なエンゲージメントサーベイを実施。社員の声を可視化し、具体的な職場改善に繋げるサイクルを構築。

・柔軟なワークスタイルの支援

育児・介護や持病など、個々の事情に合わせた柔軟なサポート体制の整備。

■ひとまいるグループ健康経営方針について

当社グループは、従業員の心身の健康を成長の源と捉え、健康推進しています。健康は、働きがいやエンゲージメントの基盤であり、ウェルビーイングの向上を通じて、人的資本を起点とした持続的成長と企業価値の創出を目指すため、以下の方針に基づき、健康経営を実現していくことを宣言します。

この方針のもと、従業員一人ひとりが心身ともに健やかに働き、組織とともに成長し続けることで、企業の持続的成長と社会的価値の創出を実現してまいります。

≪ひとまいるグループ 健康経営推進方針≫

1.安心して働ける環境づくり

健診フォローアップや、ストレスチェック後の面談促進など、不調の早期対応と安心・安全な職場環境を確立します。

2.多様な働き方を重視した健康支援とウェルビーイングの向上

介護・育児、持病等の一人ひとりの事情に応じた柔軟なサポートで、健康維持の促進により、高いパフォーマンスの向上を目指します。

3.自律的な健康意識と働きがいの醸成

従業員へのヘルスケア研修や、健康リテラシー向上のための学習機会など、自律的な健康行動を促し、組織エンゲージメントの向上を目指します。

■ひとまいるグループの健康経営体制や取り組み≫

https://www.hitomile.co.jp/sustainability/activity/human_capital/well_being.html

【株式会社ひとまいるについて】

本 社：東京都北区豊島2-3-1

代表取締役：前垣内 洋行

設立(創業)：1982年6月15日（1921年11月1日）

事業内容：販売プラットフォームの運営、グループの事業戦略、構築、経営管理およびそれに付帯する業務

U R L：https://www.hitomile.co.jp/