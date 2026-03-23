～地域のつながりを育む子どもの居場所づくり～「みんなのごはん in イオンモール神戸南」始動

イオン株式会社

イオンは、すべての子どもたちが心身ともに健やかに成長できる未来を目指し、地域の皆さまとともに、イオンの施設を活用した新しい形での「こども食堂」の開催を開始します。

本取り組みは、イオンが２０２０年１２月に認定ＮＰＯ法人全国こども食堂支援センター・むすびえと立ち上げた「イオン こども食堂応援団」の取り組みの一環として新たに開始するもので、子育て世帯を中心に、子どもやご家族が安心して集える地域の居場所づくりにつなげていきます。

近年、少子化や共働き家庭の増加といった社会環境の変化を背景に、家庭や学校以外に子どもが安心して過ごせる場所の不足が課題となっています。また、給食がなくなる長期休暇中の食事への懸念も高まっています。

こうした状況を受け、イオンはこれまでも募金やフードドライブ活動を通じて、こども食堂を運営する団体の支援を行ってきました。今後はこれらの活動をさらに発展させ、イオンの店舗を地域の活動団体に活用いただく形での新たな取り組みを進めてまいります。

今回、新たに開始する「みんなのごはん in イオンモール神戸南」は、通常時は月１回の開催を予定しており、学校が長期休暇中となる時期は、開催頻度や時間を調整し、柔軟に実施します。イオンモールという、地域の皆さまにとって身近で訪れやすい場所で開催することで、誰もが気軽に立ち寄れる機会を広げていきます。

第１回となる今回は※、春休み期間中の昼食の時間帯に開催し、お子さまだけでなく、保護者の方やご家族が一緒に安心して過ごせる場とし、ボランティアによる読み聞かせや学習支援、ゲームなどの交流も取り入れます。こうした取り組みを通じて、子どもを一人にしない地域のつながりを育み、日常の中で自然に支え合える関係づくりにつなげていきます。

イオンは、今後も地域の皆さまと連携して、食を通じた地域コミュニティ創出に貢献することで、人と人とが支え合う、共助の絆で結ばれる活気と喜びにあふれるコミュニティづくりに取り組んでまいります。

【みんなのごはん in イオンモール神戸南 春休みＳＰ※ 概要】

１．開催日時※：２０２６年３月２６日（木）１２時～１４時

２．開催場所：イオンモール神戸南 ３階イオンホール

３．運営団体：みんなのごはん （運営母体ＮＰＯ法人 神戸こども食堂ネットワーク）

４．連携・協力：イオンモール、イオンリテール

５．参加対象：小学生、中学生およびその保護者／事前申込制／定員５０名

６．参加費：子ども無料、大人５００円（税込）

７．プログラム：昼食（お弁当）の喫食、ミニ落語鑑賞、宿題、学習支援

※ 今回は春休み中の開催となるため参加人数や実施内容が通常開催とは異なります。

【ＮＰＯ法人 神戸こども食堂ネットワークについて】

神戸市内で開催されるこども食堂または、こども食堂を開催したいと考える地域住民に対して、食材や運営、保健、衛生管理、広報等に関するサポート事業を行っている団体です。食事提供支援や学習支援、体験学習などの企画イベントを通して多世代間の交流を深め、子どもたちの豊かで 充実した生活と地域社会作りに寄与することを目的としています。

これまでイオンは、フードドライブの寄付先として神戸こども食堂ネットワークとつながりを 持ち、支援を行ってきました。新たにイオンを拠点とするこども食堂を開催することで、さらなる連携を深め、子どもたちの居場所づくりと食支援を推進していきます。

【イオン こども食堂応援団の取り組み】（一例）

「イオン こども食堂応援団」は、お客さまと、地域で活動している団体や企業、学校、自治体の皆さまをつなぐ活動です。イオンの店舗スペースを活用した子どもの居場所づくりやフード ドライブなど、こども食堂の活動を地域全体で応援する取り組みを全国で実施しています。

また、２０２０年からイオングループ全体で毎年１２月に募金活動を実施しており、２０２６年２月の贈呈をもって、累計募金額は２億５,３４７万８,２７９円となりました。

▼ご参考

・イオン こども食堂応援団 について

https://www.aeon.info/sustainability/social/kodomoshokudo_ouendan/

・動画「いーえす爺がゆく！イオン こども食堂応援団」

https://www.aeon.info/wp-content/uploads/sustainability/video/kodomo.mp4