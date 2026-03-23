【ザ・ギンザ】初のスパリトリートがカペラ京都に誕生　オープンを祝して豪華セレブリティやアーティストが来場

株式会社資生堂

タイムレスで本質的な美しさを追求する資生堂のプレステージスキンケアブランド「ザ・ギンザ」は、シンガポール発・日本初進出のラグジュアリーホテル「カペラ京都」のスパ施設「Auriga Spa（アウリガスパ）」において、ザ・ギンザとして初めてのスパでのトリートメントサービス「ザ・ギンザ スパリトリート」を2026年3月22日(日)より提供開始しました。

開業に先がけてカペラ京都で開催された「ザ・ギンザ スパリトリート」特別体験プログラムには、寺島しのぶ、草刈民代、松本まりか、濱尾ノリタカ、アーティスト中北紘子、AMARC主宰 大草直子らが来場。先端のサイエンスと独自のマッサージ技法手技、日本文化のエッセンスを融合した贅沢なスパでのトリートメント体験や、ザ・ギンザ ブランドワークショップに参加しました。ザ・ギンザが追求する、銀座の先進的な感性と京都の伝統的な美意識が融合する特別な空間で、心・身体・肌を満たすホリスティックなブランドの世界観を楽しみました。

ザ・ギンザ ブランドワークショップでは、ブランドの歴史や哲学に触れるとともに、ブランドの象徴製品である6週間の高機能集中トリートメント美容液「ザ・ギンザ エッセンス エンパワリング」や、スパでのトリートメントメニュー内でも使用されているマッサージ美容液「ザ・ギンザ ハイブリッドジェルオイル」、”全身、オートクチュール・スキン”をコンセプトとした「ザ・ギンザ ボディオイル」を体感。

スパでのトリートメントでは、禅の静寂にインスパイアされた癒しの空間で、心身を研ぎ澄ますトリートメント「ザ・ギンザ スパリトリート ゼンリチュアル」を体験し、「ザ・ギンザ スパリトリート」のコンセプトである唯一無二の美と力を引き出す、至高のウェルネス体験に包まれる特別なひとときを過ごしました。

■ザ・ギンザ スパリトリート

＜コンセプト＞

美の本質を探究するプレステージスキンケアブランド「ザ・ギンザ」のプロダクトを用いたスパリトリートです。20年以上に及ぶ皮膚生理研究と先端の感性科学、洗練された独自の手技、さらに日本文化のエッセンスを融合。心・身体・肌を深く癒しながら、唯一無二の美しさを引き出し、今と未来への活力を解き放ちます。

1．リンデン（菩提樹）の生命力が息づくホリスティックケア

・過酷な環境に適応し、年に3日だけ奇跡のように咲くリンデンの花。そのしなやかな生命力に着目しました。

・みずみずしく香るTHE GINZAリンデンアロマと希少なTHE GINZAリンデンエキス*を配合。

2．美容液を贅沢に使ったトリートメント

・ザ・ギンザの最高峰美容液やオイル美容液を惜しみなく贅沢に使用します。

・美容液の心地よさや浸透感を一層引き出す独自の手技やストーンを使ったトリートメントをご提供します。

3．お一人おひとりにパーソナライズされたケア

・メニューはお客さまの肌状態やご要望に応じてカスタマイズいただけます。

・肌質、性別、肌を取り巻く環境を問わずご体験いただけます。

＊THE GINZA リンデンエキス（フユボダイジュ花エキス） （肌保護）

■今回受けたメニュー

ザ・ギンザ スパリトリート ゼンリチュアル 120分 \60,000（税込・サービス料込）

禅の静寂にインスパイアされた癒しの空間で、心身を研ぎ澄ますトリートメントです。まず、調律された音叉の振動を身体に響かせ、緊張をほぐします。その後、ザ・ギンザのオイル美容液を贅沢に使用。背中、脚、足裏へとトリートメントしながら、深いリラクゼーションをもたらし、日々のストレスを解き放ちます。さらにザ・ギンザのクレイマスクと美容液、独自の手技を融合したフェイシャルで、つやと透明感あふれる肌へ。

その他メニュー5種・詳細はカペラ京都公式サイトよりご確認ください。

https://capellahotels.com/jp/capella-kyoto/wellness

■カペラ京都 Auriga Spa（アウリガスパ） 概要

Auriga Spa（アウリガスパ）トリートメントルームプライベート温泉ルーム

オープン日：2026 年3月22日(日)

営業時間：10:00～22:00

（最終受付：60分トリートメント20:30、90分トリートメント20:00、120分トリートメント19:30、150分トリートメント19:00）

場所：京都府京都市東山区小松町130 カペラ京都 B2F

電話番号：075-606-5817（スパ直通）

ご予約方法：公式サイトよりご確認ください。

https://capellahotels.com/jp/capella-kyoto/wellness

■THE GINZA（ザ・ギンザ）について

タイムレスで本質的な美しさを追求する資生堂のプレステージスキンケアブランド。1975年にファッションブティックとして発足したザ・ギンザは、「肌は身にまとう最高のオートクチュール」という美学のもと、肌こそが一人ひとりのタイムレスな美を体現できると考えます。ザ・ギンザは、生命を守る皮膚がうるおいに満ちたすこやかな状態であるために、皮膚生理に着目。一人ひとりの 肌の”感知力”を大切にしながら、肌本来の美しさを引き出します。素肌をすこやかな状態に保ちながら、その人それぞれのどんなときも揺るがない、エンパワリング グロウスキンへと導きます。

ザ・ギンザは、肌本来の美しさを引き出すスキンケアを20年以上かけて研究してきました。ブランドの真髄は新配合の「THE GINZA リンデンエキス*1」と進化した「THE GINZA パーセプティブコンプレックス III*2」。年齢や肌質、性別、肌を取り巻く環境を問わず、どなたでも使用できる設計で、洗練を究めた効果的なリチュアルと本質的な価値あるもので満たされた精緻なフォーミュラが特長のエッセンシャリストスキンケアです。

*1 THE GINZA リンデンエキス（肌保護）

*2 THE GINZA パーセプティブコンプレックスIII（ポリクオタニウムー51、ポリビニルアルコール、アシタバ葉/茎エキス、カルボキシメチルグルカンNa、イチョウ葉エキス、グリセリン：保湿整肌）

ザ・ギンザ オフィシャル サイト : http://www.theginza.com/?rt_pr=tru60

ザ・ギンザ オフィシャル インスタグラム : https://www.instagram.com/theginza_official/

ザ・ギンザ オフィシャル フェイスブック : https://www.facebook.com/THEGINZA

ザ・ギンザ オフィシャル LINE ：https://lin.ee/kmJpM1V

■CAPELLA KYOTO（カペラ京都）について

2026年3月22日に開業するカペラ京都は、京都・祇園にほど近い、今も息づく花街・宮川町に誕生します。鴨川まで徒歩圏内、800年の歴史を誇る禅寺・建仁寺を正面に臨む、京都でも屈指の希少な立地を誇ります。隈研吾建築都市設計事務所が手掛けた建築は、伝統的な町家建築を現代的に再解釈した低層の造りとし、祇園の街並みに調和しながら、土地の記憶と新たな美意識を融合させています。宮川町歌舞練場の再建に並行して建設された本ホテルでは、小学校跡地への敬意を込めて既存の木々を保存・移植し、地域の歴史を継承しています。89室の客室は、京都の1200年にわたる伝統に着想を得ながら、カペラが大切にする極めてパーソナルな滞在体験を体現しています。6つのスイートには専用温泉を備え、アウリガスパでは再生と調和をもたらすウェルネスプログラムを提供します。また、「SoNoMa by SingleThread」、フレンチブラッスリー「ランテーヌ（Lanterne）」、和食レストラン「宵」をはじめとする多彩なダイニング、館内に配された現代アートコレクション、そして文化体験を通じて、今も息づく京都の伝統を称えます。

Instagram：@capellakyoto