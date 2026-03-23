JAL国内線予約サイトからチューリッヒ保険会社の旅行保険加入でマイルがたまるサービスを開始

チューリッヒ保険会社

チューリッヒ保険会社（東京本社：東京都中野区、日本における代表者および最高経営責任者：西浦 正親、以下「チューリッヒ」）は、日本航空株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：鳥取 三津子、以下「JAL」）の国内線予約サイトで提供する「JAL国内旅行保険」において、保険料に応じてJALのマイルがたまる新サービスの提供を2026年3月19日より開始しました。また、お客さまの声にお応えし、予約便が欠航・遅延した場合の宿泊費用の補償も開始しました。

チューリッヒとJALは、2024年7月よりJALの国内線予約サイトで航空券の購入と同時に加入できる「JAL国内旅行保険*1」を提供しています。このたび、お客さまのさらなる利便性と満足度向上を目的に、「JAL国内旅行保険」への加入でマイルがたまるサービスを開始しました。これにより、2026年3月19日以降、「JAL国内旅行保険」にご加入いただくと、保険料150円につき1マイルが積算され、JALが提供するさまざまな特典に交換いただけます*2。なお、保険料に応じてマイルがたまる旅行保険の提供は、国内航空会社ではJALが唯一となります。（2026年3月11日現在）

また、お客さまにより安心してご旅行をお楽しみいただけるよう、予約便が欠航・遅延した場合の宿泊費用の補償もご提供を開始しました。事前に実施したアンケートでは、約7割のお客さまが旅行前の不安として「予約便の欠航」を挙げており、最も大きな不安要素となっています。こうしたお客さまの声を受けて、新たに補償内容を拡充しました。

チューリッヒとJALは今後も、お客さまのニーズに応えるサービス提供を通じて、旅行時の安心と利便性の向上に取り組んでまいります。

*1 正式名称は、「国内旅行傷害保険」です。

*2 交換に必要なマイル数は特典によって異なります。

関連ニュースリリース

チューリッヒ保険会社、JALの国内線予約サイトで「JAL国内旅行保険（キャンセル費用補償付き）」の販売を開始(https://www.zurich.co.jp/aboutus/news/release/2024/0702/)（2024年7月2日）

JALマイレージバンクアプリの「JALの保険」でチューリッヒ保険会社の旅行保険への加入でマイルがたまるサービスを開始(https://www.zurich.co.jp/aboutus/news/release/2025/0612/)（2025年6月12日）