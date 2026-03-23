「BEER HOUR FEST in 東京タワー 2026」開催決定！

株式会社片岡産業

Oktoberfest実行委員会では、2026年4月24日(金)～5月6日(水・振休)、東京タワー屋外特設会場で「BEER HOUR FEST in 東京タワー2026」を開催いたします。

昨年多くの来場者で賑わったビールイベントが、今年のゴールデンウィークも東京タワーに帰ってきます。東京タワーを見上げる絶好のロケーションのもと、生ビールやクラフトビールを気軽に楽しめるビールフェスです。

ドイツで開催される世界最大規模のビール祭、オクトーバーフェストの雰囲気を感じながら、海外ビールをゆるっと楽しめるイベントです。

東京の中心で、開放的な空間とともに最高の“ビールジカン”をお楽しみいただけます。

■世界の人気ビールが登場

会場には、ドイツビールの名門「ホフブロイ」、ベルギーの人気ホワイトビール「ヒューガルデン」 ミュンヘン屈指の伝統的な醸造所「パウラーナー」など、世界的に人気の海外ビールが登場。瓶ビールでは「ケストリッツァー」や「エルディンガー」も販売予定。こちらは数量限定での提供となります。

会場内でさまざまなビールを飲み比べながら、お気に入りの一杯を見つけていただけます。

■ビールに合うおつまみグルメも充実

ビールに合う多彩なグルメが勢ぞろい。ムール貝やぐるぐるソーセージ、プレッツェルなどビールと相性抜群のメニューをはじめ、チーズボールやチキンスティックなど気軽につまめるフードもご用意しています。さらに、リゾットやボロネーゼなどのお食事メニューもあり、ランチやディナーとしてもお楽しみいただけます。

■会場は入場無料！東京タワーの下で楽しむガーデンスタイル

会場は、開放感のあるガーデンスタイル。

ファミリー、カップル、友人同士など、誰でも気軽にふらっとゆるっと楽しめるビールイベントです。東京タワーを眺めながら、ゆったりとしたビールジカンをお過ごしください。

【BEER HOUR FEST in 東京タワー 2026】

開催期間：2026年4月24日(金)～5月6日(水・振休) ※雨天中止

平日 11:00～20:00(ラストオーダー19:30) ※４月2４日は17:00より

土日祝日 11:00～21:00(ラストオーダー20:30) ※最終日5月6日は20:00まで

入 場 料：無料

場 所：東京タワー屋外特設会場(南側駐車場内)

＊東京タワーフットタウン2F直結

主 催：Oktoberfest 実行委員会

公式サイト：https://www.beer-hf.com/202604/

公式Instagram： https://www.instagram.com/beer_hour_fest/

公式X：https://x.com/Beerhourfest

※内容は状況により予告なく変更になる可能性がございます。

※写真はイメージです。

■このリリースに関するお問い合わせ

Oktoberfest実行委員会

MAIL：info@beer-hf.com

T E L：070-9368-5446(受付時間：平日9:30～17:00)