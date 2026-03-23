22社、50ブランド以上の外食チェーン・ホテルと合同で「EARTH HOUR 2026」に参加します～3月28日(土)夜の60分間、3,000箇所以上でライトダウン等を実施～

ロイヤルホールディングス株式会社

ロイヤルグループは、外食チェーン・ホテル等22社で、環境啓発プロジェクト「Food with Sustainability」として連携し、合同で2026年3月28日（土）、WWFの活動「EARTH HOUR 2026」に参加します。22社、50を超えるブランド、3,000以上の店舗、施設で看板のライトダウン、啓発ポスターの掲示などを実施します。

ロイヤルグループからは、ロイヤルホスト、てんや、シズラー、ロイヤルガーデンカフェ、リッチモンドホテルなど、計9ブランド、36店舗が参加し、バックヤードの消灯、看板や店内のライトダウンなどの取り組みを通じて、お客様とともに地球環境問題について考える機会を創出いたします。

ロイヤルグループは、”食”＆”ホスピタリティ”企業グループとして、事業活動を通じて、社会・環境問題への対応に積極的に取り組み、各ステークホルダーとのつながりを大切に明るい未来の創造と持続可能な社会の実現にむけ、地域社会との価値創造の推進に取り組んでおります。その中で、「EARTH HOUR」の考えに深く共感し、本年も参加することを決定いたしました。本取り組みを通じて、店舗を訪れるお客様やともに働く従業員、そして地域の皆様と「地球の未来」を想う時間を共有することで、その地域の人々にとって、なくてはならない店づくりをさらに進めてまいります。

■ロイヤルグループにおける実施概要

実 施 日：2026年3月28日（土）20:30～21:30 の1時間

実施内容：バックヤードの消灯、看板や店内のライトダウン、ポスター掲示など

※店舗毎に取り組み内容は異なります

実施店舗：計36店舗

・ロイヤルホスト：16店舗

・てんや：3店舗

・シズラー：1店舗

・ロイヤルガーデンカフェ：5店舗

・Lucky Rocky Chicken：1店舗

・STAND T：1店舗

・リッチモンドホテル：5店舗

・THE BASEMENT：1店舗

・京成リッチモンドホテル：3店舗

■参加企業一覧

■EARTH HOUR とは

世界中で同じ日・同じ時刻に消灯することで、気候変動と生物多様性保全への意思を示すWWFのイベントです。2007年のスタートから年々規模を拡大しながら実施しており、現在では世界中で行なわれるイベントに成長しました。2026年3月28日午後8時30分、アースアワーは世界中の個人、地域社会、企業に対し、電気を消して「地球のための1時間をすごしましょう」と呼びかけます。

EARTH HOURは今年も、世界の方々とともに「地球のための最大の1時間」を作り上げます。

(WWFジャパン HPより)

皆さまもぜひ、ご参加ください。

■WWFジャパン EARTH HOUR特設サイト

https://www.wwf.or.jp/campaign/earthhour-info/2026/

■ロイヤルグループ店舗数：https://www.royal-holdings.co.jp/co/group/storedata/

■ロイヤルグループ公式 YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/@ROYAL_Holdings