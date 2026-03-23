祝！開業１周年『屋内・冒険の島ドコドコ イオンレイクタウンmori』 3月27日(金)から記念キャンペーンを開催！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする子どものあそび場『屋内・冒険の島 ドコドコ イオンレイクタウンmori』(埼玉県越谷市)は、2026年4月に開業1周年を迎えることを記念して、3月27日(金)～4月28日(火)の間、日ごろの感謝をこめた『祝 ドコドコレイクタウン開業1周年キャンペーン』を開催します。

期間中は店内に「メッセージボード」が登場！ドコドコでの思い出やきのこの妖精「きのこのこ」へのメッセージを書いて1周年をお祝いすることができます。また、ドコドコへ入場されたお子さまに、ドコドコ島で会える「きのこのこ」の妖精たちのイラストが入ったかわいいシールシートをプレゼントします(※1)。

開業1周年を迎えた『屋内・冒険の島 ドコドコ イオンレイクタウンmori』をみんなでお祝いしよう！

※1 シールシートのプレゼントは「平日フリーパス」または「2時間パック」を購入のお子さまが対象です。シールシートは数量限定です。なくなり次第配布を終了します。

キャンペーン公式サイト:

https://bandainamco-am.co.jp/others/docodoco/NEWS/laketown/202603_1st_Anniv_LT.html

『祝 ドコドコレイクタウン開業1周年キャンペーン』概要

▶開催期間：3月27日(金)～4月28日(火)

▶キャンペーン内容：

１.１周年記念シールシート付きお得パック登場！

ドコドコ島で会える「きのこのこ」の妖精たちのイラストが入ったかわいいシールシートをプレゼント！

▲ シールシート イメージ

※シールシートのプレゼントは「平日フリーパス」または「2時間パック」を購入のお子さまが対象です。

※シールシートは数量限定です。なくなり次第配布を終了します。

２.SNSドコドコ冒険投稿キャンペーン開催！

ドコドコで遊んだ様子を撮影して、SNSに投稿すると、次回使える200円引きクーポンをプレゼント。

【参加方法】

１．ドコドコで遊んだ写真や動画を「＃ドコドコレイク1周年」を付けてInstagramまたはXに投稿。

２．投稿画面をスタッフに見せて、クーポンを獲得。（クーポンの獲得には公式LINEの友だち登録が必要です）

※非公開アカウントは対象外。開催期間中おひとり1回の投稿まで、かつ新規投稿されたものが有効。

※本キャンペーンへのご参加には、InstagramまたはXアカウントが必要です。

※本キャンペーンは、バンダイナムコエクスペリエンス（以下、当社といいます）が単独で実施するものであり、InstagramまたはXの運営会社を含む第三者が本キャンペーンの実施に関与するものではございません。

※InstagramまたはXのご利用にあたっては、別途それぞれの利用規約またはルール等が適用されますので、ご自身で責任をもってご確認ください。

※InstagramまたはXが提供するサービスのメンテナンスや不具合などにより、本キャンペーンへに参加できない場合や、情報漏えいそのほかの損害が参加者や第三者に発生した場合においても、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※本キャンペーンは、事前に通知することなく、システムメンテナンスや不具合等により中止・中断・終了することがあります。

詳細はキャンペーン公式サイトをご参照ください。

キャンペーン公式サイト:

https://bandainamco-am.co.jp/others/docodoco/NEWS/laketown/202603_1st_Anniv_LT.html(https://bandainamco-am.co.jp/others/docodoco/NEWS/laketown/202603_1st_Anniv_LT.html)

３.冒険メッセージボードが登場！

期間中、ドコドコ島にメッセージボードが登場します。ドコドコで体験した楽しかった冒険をメッセージボードに書こう！

【店内画像】

■『屋内・冒険の島 ドコドコ』とは

デジタル技術とアナログな遊びの組み合わせにより、激流を滑ったり、雲の上で飛び回ったり、不思議な妖精と出会ってお友だちになる、そんな子どもたちの空想を具現化したような夢いっぱいの冒険遊びができるデジタルプレイグラウンドです。2018年10月に立川に1号店を開業して以来、たくさんのお子さまがドコドコ島で物語の主人公となって冒険あそびを楽しみ、保護者の方からも、「大人でもわくわくする」、「屋内にいながら安全に、汚れずに、思いっきり冒険遊びを楽しめる」と好評をいただいている子どものあそび場です。



屋内・冒険の島 ドコドコ イオンレイクタウンmori

[営業時間] 10:00～20:00(最終入場19:00)

[定休日] イオンレイクタウンmoriに準ずる

[所在地] 〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1 イオンレイクタウンmori 3F

[電話番号] 0570-076505

[利用条件] 対象年齢 6か月～12歳(保護者同伴) ※詳しくは公式HPをご確認ください。

[通常料金]

■平日

最初の60分：2～12歳：1,500円 / 6か月～23か月：900円 /大人：800円

以降30分ごと：2～12歳：750円 / 6か月～23か月：450円 /大人：なし

平日フリーパス(数量限定)2歳～12歳：2,100円 / 6か月～23か月：1,300円 /大人：800円

■休日料金（土日祝・長期休みなど）

最初の60分：2～12歳：1,800円 / 6か月～23か月：1,000円 /大人：900円

以降30分ごと：2～12歳：850円 / 6か月～23か月：500円 /大人：なし

2時間パック(数量限定)2歳～12歳：3,000円 / 6か月～23か月：1,800円 /大人：900円

※10名以上でお得な団体料金もございます。詳しくは公式HPをご確認ください。

[権利表記] (C)Bandai Namco Experience Inc.

[公式サイト] https://bandainamco-am.co.jp/others/docodoco/laketown/

[公式Instagram] https://www.instagram.com/docodoco_bouken/



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(C)Bandai Namco Experience Inc.