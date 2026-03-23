Scrum Inc. Japan 社との共同イベント開催およびアジャイルコンサルサービス強化のお知らせ

株式会社情報戦略テクノロジー

株式会社情報戦略テクノロジー(https://www.is-tech.co.jp/)（東京都渋谷区、代表取締役社長 高井淳、以下「当社」）は、

2026年3月5日、スクラムの共同考案者・ジェフ・サザーランド博士が設立した Scrum Inc. の日本法人、Scrum Inc. Japan 株式会社（以下「SIJ 社」）と共同で、大手企業の経営層及びDX 推進責任者を対象とした「超高速PDCA体感ワークショップ ～AI 時代こそ be agile～」を開催いたしました。

本イベントを通じて、当社は「AI 駆動開発（AI-Driven Development：以下「ADD」）」が主流となるビジネス環境において、不確実性をコントロールし事業価値を最大化させるための「アジャイルコンサルサービス」の重要性を広く発信いたしました。

■開催の背景：AI 駆動開発時代に「アジャイル」が求められる理由

現在、生成AI をはじめとするテクノロジーの劇的な進化とAI 駆動開発の普及により、開発スピードは飛躍的に向上しています。しかし、開発が高速化する一方で、ビジネス環境の不確実性はかつてないほど高まっており、「何を作るべきか」という意思決定のスピードと柔軟性が、DX やAX（AI Transformation）の成否を分ける鍵となっています。

当社は、精緻な計画以上に、変化に即応できる「アジャイルな意思決定と価値観」こそが、AI 時代の投資対効果（ROI）を最大化させると考え、本イベントを企画いたしました。

■イベント内容：超高速PDCA 体感ワークショップ

当社の「0次Lab」アジャイルコーチとSIJ 社のエキスパートが登壇し、理論と実践の両面からアジャイルの本質を伝えるカリキュラムを実施しました。

1. パネルディスカッション

「AI 開発の意思決定と山登りのパラダイムシフト」をテーマに、AI によって個人の実装速度が上が

っても、組織の意思決定プロセスが変わらなければ生産性が頭打ちになる（ボトルネックの移動）と

いう構造的課題について議論しました。

2. 実践ワークショップ（紙飛行機ワークショップ）

チームで短期間の「スプリント」を繰り返し、製造プロセスを改善し続けるワークを通じて、アジャ

イルな開発リズム、検査、適応の重要性を体感しました。

3. 「素早い失敗」の価値検証

失敗をコストではなく「学び」として捉え、データドリブンに次の戦略（Go/Pivot/No-Go）を判断す

る、AI 時代のリーダーシップについて深掘りしました。

■成果と反響

本イベントには、DX 推進において日本をリードする企業の多数の事業責任者・DX 推進責任者の方々にご参加いただきました。

実施後のアンケートでは、参加者の約95%が「アジャイルを自社のビジネスに積極的に活かしていきたい（時期の検討含む）」と回答し、高い関心を示されました。また、複数の大手企業から、「0次Lab」による支援の具体的な検討依頼をいただくなど、実効性の高い商談機会へとつながっております。

【参加者の声（抜粋）】

「AI 導入の前に、組織の意思決定スピードをアジャイルに変える必要性を痛感した」

「0次Lab のコンサルティングが、単なる開発支援に留まらない事業伴走型であることを理解できた」

「社内の受容度についても前向きな手応えを得られた」

■今後の展望：アジャイルコンサルサービス（0次Lab）の強化

当社はSIJ 社との連携を継続し、以下の領域でサービスを拡充してまいります。

・AI 駆動開発に特化したアジャイル導入支援

Claude Code、Kiro、GitHub Copilot 等のADD ツール導入と、それらを最大限に活かすスクラム組織への変革を支援。

・ROI 視点のアイディエーション支援

「面白い」ではなく「効果がある」AI 活用を見極める、ビジネス価値重視のコンサルテーション。

当社は「AI カンパニー」として、高度な技術提供に加え、お客様を「AI と共生し、最速で価値を生み出し続ける組織」へと変革させる「0次Lab」の活動を通じ、日本のDX 内製化に貢献してまいります。

【 会 社 概 要 】

会 社 名 ：株式会社情報戦略テクノロジー

（東証グロース・155A）

代 表 者 ：代表取締役社長 高井 淳

所 在 地 ：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号

恵比寿ガーデンプレイスタワー15F

電 話：03-6277-3461

事業内容：大手企業向けDX内製支援サービス等

U R L ：https://www.is-tech.co.jp/