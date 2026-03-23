【新開講】3歳からの本格的な英語習得をオンラインで。「はまキッズEnglish BASIC オンライン講座」が誕生

株式会社 浜学園

浜学園グループ（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：竹森勝俊、以下浜学園）の浜教育研究所は、学習塾向けオンライン英会話「OLECO／GeT」を展開する株式会社スタディラボ（本社：東京都文京区、代表取締役：地福武史、以下スタディラボ）と協働し、2026年4月より新たに「はまキッズEnglish BASIC オンライン講座」を開講。本講座内にてオンライン英会話レッスンの提供を開始いたします。

本講座は、「高品質なサービスを全てご家庭で」というコンセプトのもと、通塾が困難な地域にお住まいの方や、多忙な現代の共働き世帯など、多様なご家庭のライフスタイルに合わせて開発されました。

■「はまキッズEnglish BASIC オンライン講座」開講の背景

これまで「はまキッズEnglish」は特定の教室拠点のみでの展開となっており、お住まいの地域（商圏外）の問題や、毎回の送り迎えといった物理的な制約から、受講を断念せざるを得ないご家庭が多数いらっしゃいました。また、その代替として消極的な理由で他社のオンラインサービスを利用するニーズも顕在化していました。

今回新たにオンライン講座を開講したことで、距離や時間の制約を超え、全国どこからでも本格的な英語教育を受けられる環境をご提供します。

■本講座の3つの柱

本講座では、「インプット」「アウトプット」「カウンセリング」の3つのサイクルを循環させることで、お子様の確実な英語力と自信を育みます。

- 独自カリキュラムによる「インプット」 専用オンラインシステムにて、動画、音楽、クイズなどの豊富で楽しいコンテンツをご提供。幼児期からフォニックスを楽しく学びます。- 外国人講師とのマンツーマン「アウトプット」 週2回（各10分）、外国人講師とのマンツーマンレッスンを実施します。幼児の集中力が続く短時間かつ高頻度の発話機会を設けることで、インプットした知識をしっかりと定着させます。- 専門カウンセラーによる「保護者サポート」 月1回、専門カウンセラーによる個別面談（電話またはオンライン）を実施します。幼児教育の確かなノウハウに基づき、ご家庭での学習の進め方や学習における不安をプロフェッショナルがサポートします。■教育の権威による専門的アプローチ

単なる英会話レッスンにとどまらない、親子で共に成長できる本格派オンライン講座としての強みがあります。

- ベストセラーを通じ広く支持される教育家・船津徹氏による限定動画配信 Amazonや楽天の子育てカテゴリーの書籍で第1位を獲得している船津徹氏による、受講生限定動画を配信いたします。- 専門家×浜学園グループの強力な相乗効果 「浜学園・はまキッズ」が長年培ってきた幼児教育ノウハウと、専門家による子育て・英語学習のアドバイスを親子で同時に享受できる、これまでにない本格的な学習環境をご提供します。■コース概要（予定）

対象年齢：3歳～9歳（※3歳～5歳のお子様は保護者様の同席を推奨しております）

学習サイクル：毎日のインプット学習 ＋ 週2回のアウトプットレッスン + 定期的な保護者カウンセリング

価格：月額 19,800円（予定）

開講時期：2026年４月

<会社概要>

【株式会社浜教育研究所】

代表者：代表取締役社長 竹森勝俊

本社所在地：兵庫県西宮市南昭和町３番24号

URL：https://hamagakuen.company/

事業内容：教育・塾事業、出版事業、他

【株式会社スタディラボ】

代表者：代表取締役 地福武史

本社所在地：東京都文京区本郷4-37-18 いろは本郷ビル3F

URL：https://studylab.co.jp/

事業内容：オンライン英会話OLECOをはじめとする、学習塾向けICTコンテンツの開発・運営・販売。

■本件に関する報道関係者からのお問合せ先

株式会社浜教育研究所 はまキッズEnglish西宮校

TEL：0798‐31‐6651 Mail：hamakids-english@hamagakuen.co.jp

株式会社スタディラボ 教育ICT営業 第一本部

TEL：03-6902-1151