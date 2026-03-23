マプリィ、iOSアプリと連携するMac用点群ビューワー「mapry Mac版」を提供開始

株式会社マプリィ

地理空間情報アプリプラットフォーム「mapry」を提供する株式会社マプリィ（本社：兵庫県丹波市、代表取締役：山口圭司、以下マプリィ）は、「mapry林業」などのiOSアプリで取得した3D点群データをMac上で閲覧・管理できる専用ビューワー「mapry Mac版」を新たにリリースいたしました。

アプリのダウウンロードはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/mapry-viewer/id6760380166?mt=12)

また、本リリースに伴い、従来の「mapry PC版」の名称を「mapry Windows版」へと変更いたします。

「mapry Mac版」リリースの背景

これまでマプリィでは、取得した点群データの高度な解析や処理を行うためのPC向けソフトウェアとしてWindows対応版を提供してまいりました。しかし、現場でのデータ取得にiPhoneやiPad（iOSデバイス）を使用するユーザーが多く、「Mac環境でもスムーズに取得データを確認・管理したい」というご要望をいただいておりました。

今回の「mapry Mac版」リリースにより、iOSアプリでスキャンした手軽な3Dデータを、シームレスにMacの大画面で確認できるようになります。

「mapry Mac版」の主な機能

1. iOSアプリとのシームレスなファイル管理（グループ連携）

Apple IDまたはGoogleアカウントを用いたサインインに対応。「mapry林業」や「mapry測量」などのiOSアプリ内で作成したフォルダ（グループ）や点群データの管理構造が、そのままMac版にも同期されます。現場でスキャンしたデータをクラウド経由で直接ダウンロード・表示できるため、煩わしいファイル転送の手間が不要です。

2. 取得した点群データの高精細な閲覧・確認

大容量の3D点群データをMac上で滑らかに閲覧可能です。回転・パン・ズームといった直感的な操作に加え、「レイヤー・ノード単位での表示切替」機能を搭載し、専門的な分析のプレビューにも最適です。また、Mac内に保存されている点群ファイル（PLY・SCN形式）の直接読み込み（ドラッグ＆ドロップ対応）や、複数ファイルの同時表示にも対応しています。

名称変更に関するお知らせ

Mac版のリリースに伴い、提供中のアプリケーション名称を以下の通り変更・定義いたします。

- 【新名称】mapry Windows版 （旧：mapry PC版）主な機能： 点群データの閲覧、および高度な解析・処理（地形解析、断面図作成、面積・体積計算など）詳細： https://service.mapry.co.jp/point-cloud-analysis/- 【新規】mapry Mac版主な機能： 点群データの閲覧、iOSアプリとのファイル管理連携（※初期リリース時点）

今後のアップデート予定について

「mapry Mac版」は今後、単なるビューワーにとどまらず、以下のような機能拡張を予定しています。マプリィはクロスプラットフォームでの利便性向上をさらに推進してまいります。

本件に関するお問い合わせ

- 専用ハードウェア機器との連携： ハンディ型LiDAR「mapry LA01-2」や背負式LiDAR「mapry LA03-1」などの専用機器で取得した、より高精度・大容量な点群データの読み込み・閲覧への対応。- 解析・処理機能の追加： Windows版で提供しているような、面積計算や地形データの処理など、実務に直結する解析機能のMac版への実装。

本機能のご利用方法や、対応プランに関するご質問は下記よりお問い合わせください。

お問い合わせ窓口： https://mapry.co.jp/contact/

マプリィについて

マプリィは測量・林業・防災・農業・建設に関わる全ての方向けのサービスです。これまで測量機器費用負担や機器操作/解析が難しく、ハードルの高かった三次元データなどの取得、解析や活用を容易に行えるソリューションを提供しています。

■会社概要

社名 ： 株式会社マプリィ

所在地 ： 兵庫県丹波市春日町多田165番地（本社）

代表者 ： 代表取締役 山口 圭司

HP ： https://mapry.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@mapry.co.jp