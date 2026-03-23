3月の卒園に向け、保護者から保育関係者へのお礼を代行「#これ誰にお礼言ったらいいですか」プロジェクト 駅中・駅近保育園がある全国24箇所の駅に“お礼広告”を掲出

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：和田 孝雄）は、「#これ誰にお礼言ったらいいですか」プロジェクトにおいて、2026年3月23日（月）～4月5日（日）（※掲出駅によって異なります。）の期間、駅中や駅近に保育園がある全国24箇所の駅に、保護者から寄せられた声をもとに保育関係者への名もなきお礼を代行する“お礼広告”を掲出します。

卒園シーズンである今、改めて保育関係者にお礼を届けるとともに、このたびの広告掲出を通じてさらなるお礼の輪を全国に広げます。

■「#これ誰にお礼言ったらいいですか」プロジェクトとは

「#これ誰にお礼言ったらいいですか」は、毎年「11月23日 勤労感謝の日」に合わせて、“世の中にあふれるいつかの名前も知らない誰かによる名もなき名仕事”への行き場のない感謝を全国から集め、当社が代わりに感謝の気持ちを届ける「お礼代行」によってスポットライトを当てる取り組みです。

2023年から取り組みを続けており、2025年は、全国から4,000件以上も寄せられた“誰かによる仕事へのお礼”の中から、“名もなき名仕事”に関する商品の実物やエピソードを展示し、来場者が観て“誰かへのお礼を体験”することができる展示イベント「#これ誰にお礼言ったらいいですか展2025」を開催。5日間で1,000名以上が来場、700件以上の“お礼”が集まりました。

■保護者からすべての保育関係者へのお礼を代行する“お礼広告”を掲出

昨年の「勤労感謝の日」当日には、「子どもを見守ってくれているすべてのはたらく人への感謝」をテーマにした新聞広告を掲出。本プロジェクトを通して、さまざまな職業に対する“名もなきお礼”が届いている中、特に多くの声が集まった、保育士、調理師、看護師など、子どもを預かる保育園にまつわるすべての方々に対する“感謝”を、当社が新聞広告を通して発信しました。

「#これ誰にお礼言ったらいいですか展2025」や新聞広告をはじめとする年間のプロジェクト活動を通じて、多くの保護者や保育関係者から反響の声をいただいたことを受け、このたび、この“保育関係者への感謝”をより大きな輪にしていくことを目的として、全国24箇所の駅への“お礼広告”掲出が決定しました。

保育関係者への“お礼”は、卒園シーズンである３月に合わせて、駅中や駅近に保育園がある、JR三鷹駅、JR川崎駅、JR神戸駅、JR仙台駅、JR小倉駅、京急大井町駅、東京メトロ大手町駅構内などを中心に掲出されます。実際にX上に投稿された、全国の子を持つ保護者の気持ちを代弁する、“名もなきアカウント”による“名もなきお礼”を、広告を通してすべての保育関係者へと届けます。

本企画により、子どもを安心して預け任せられるからこそはたらくことができる、そんな“名もなき名仕事”へのお礼を日本全国に広げてまいります。

パーソルグループでは、はたらくことを通してその人自身が感じる幸せや満足感を“はたらくWell-being”と定義し、実感向上に向けた取り組みの一つとして、これからも「#これ誰にお礼言ったらいいですか」プロジェクトを推進してまいります。

■掲出広告について

・屋外広告「本人に届け…!!!」

掲出場所：JR仙台駅、JR郡山駅、JR新潟駅、JR小倉駅、JR神戸駅、JR垂水駅、JR大森駅、JR板橋駅、JR新小岩駅、JR三鷹駅、JR立川駅、JR川崎駅、JR平塚駅、JR浦和駅、JR千葉駅、東京メトロ大手町駅

掲出期間：2026年3月23日（月）～4月５日（日）※掲出駅によって異なります。

・屋外広告「ありがとう……ありがとう…!!!」

掲出場所：JR秋田駅、名鉄名古屋駅、JR兵庫駅、京急大井町駅、JR小岩駅、JR八王子駅、JR桜木町駅、東京メトロ大手町駅

掲出期間：2026年3月23日（月）～４月２日（木）※掲出駅によって異なります。

■「#これ誰にお礼言ったらいいですか」プロジェクト

・プロジェクトサイト

https://www.persol-group.co.jp/sustainability/well-being/thanks/

・「お礼代行」の様子

https://note.com/persol_group/m/m4ca56d07399b

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名変更。

東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：2181）。2025年3月期売上収益1兆4,512億円（IFRS）。

■「PERSOL（パーソル）」について＜ https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/) ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。