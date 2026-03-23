医療×カイロプラクティックの新たな挑戦‟医療従事者出身のカイロプラクターによるプロジェクト”始動

株式会社日本直販総本社小林病院長による講義

カイロプラクティック業界の発展と社会的価値向上を目指す” 全健会（以下Zenkenkai）”は、医療従事者出身のカイロプラクターを中心としたプロジェクトを始動しました。

本プロジェクトは、医療現場で培われた知識とカイロプラクティックの臨床経験を融合させ、研究・検証・発信を通じて業界の新たな可能性を切り拓くことを目的としています。

■ 背景・目的

日本におけるカイロプラクティックは、現場でその有効性を実感する声がある一方で、学術的エビデンスの蓄積や研究発信は十分とは言えない状況にあります。

こうした背景を踏まえ、Zenkenkaiでは、医療従事者出身のカイロプラクターが多数在籍している強みを活かし、医療の視点を取り入れた研究・検証体制の構築を推進しています。

医療の視点を有する人材が中心となり、臨床研究の実施および論文化を推進することで、業界全体の信頼性と社会的発信力の向上を図ることを目的に、本取り組みを開始しました。

■ プロジェクト概要

本プロジェクトでは、医療従事者出身のカイロプラクターが中心となり、少人数での継続的なディスカッションと実践を前提とした会議を実施しています。

参加者には、作業療法士、理学療法士、正看護師、助産師、薬剤師、診療放射線技師、介護福祉士など、医療・福祉分野の多様な専門資格を有する人材が含まれており、それぞれの臨床経験をもとに多角的な議論が展開されています。

従来の一方向型のセミナーとは異なり、

・現場課題の共有

・臨床データの検証

・研究設計および評価指標の検討

・学会発表や論文化を見据えた取り組み

など、多角的な議論と実践を通じて、カイロプラクティックの価値を社会へ発信するための基盤づくりを進めています。

■ 第1回開催内容

Zenkenkai岩間会長による講義徳島大学・京都大学の宇都教授による講義小林病院長とのディスカッション

第1回の会議では、医療・研究・臨床の視点から、カイロプラクティック業界の現状と今後の可能性について共有が行われました。

徳島大学・京都大学の宇都義浩教授による講義では、カイロプラクティックを社会および医療界に適切に伝えていくためには、臨床経験に加え、再現性と検証性を備えたエビデンスの構築が不可欠であることが示されました。

また、臨床現場で実施可能な研究設計の考え方や、評価指標の重要性について解説が行われ、日々の臨床を研究へとつなげていく重要性が共有されました。

続いて小林病院長より、日本の医療現場における課題やカイロプラクティックの認知状況についての説明が行われました。その中で、研究成果を論文化し、学会や医学領域へ発信していくことが、業界の社会的理解と信頼性の向上につながるとの考えが示されました。

また、医療従事者が抱える身体的負担や現場課題に対し、カイロプラクティックが果たし得る役割についても意見が交わされました。

本開催は、研究と実践の両面からカイロプラクティックの新たな可能性を見出すとともに、業界の未来を担う人材としての意識を、参加者一人ひとりが深める機会となりました。

■ 今後の展望

Zenkenkaiは、本取り組みを通じてカイロプラクティックの研究および実践の体系化を進め、国内外への発信を強化してまいります。

今後は、研究成果の論文化や学会発表を見据えた活動を推進するとともに、医療・研究分野との連携を深めることで、業界の社会的理解と信頼性の向上に貢献していきます。

また、これらの活動を通じて、カイロプラクティックの価値を適切に発信できる人材の育成を図り、業界全体の持続的な発展につなげてまいります。