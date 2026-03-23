話題のお台場・有明エリアをmy routeで遊び尽くせ！『ゆりかもめ一日乗車券』が200円割引になるキャンペーンを、my route限定で3/25より実施！

トヨタファイナンシャルサービス株式会社

トヨタファイナンシャルサービス株式会社（名古屋市、代表取締役社長：頃末広義）が運営するおでかけアプリ「my route」では、今話題のお台場・有明エリアを含む、臨海副都心エリアが1日楽しめる『ゆりかもめ一日乗車券』を期間限定で割引となるキャンペーンを開始します。

キャンペーンチケットを使って、この春話題の新スポットが続々オープンするお台場・有明エリアや、臨海副都心エリアを遊び尽くそう！

【販売期間／利用期間】

・2026年3月25日（水）10時00分 ～ 9月30日（水）23時59分

【対象チケット（my route限定販売）】

・【キャンペーン版】ゆりかもめ一日乗車券

【販売価格】

・通常価格より200円割引にて販売

大人 820円→620円

小児 410円→210円

※上限金額に達し次第、キャンペーンを終了する可能性がございます。

【購入方法】

・スマートフォンアプリ「my route」

【キャンペーン詳細】

・詳細はこちら(https://top.myroute.fun/campaign/ticket/yurikamome202603)

【サービス情報】

おでかけアプリ「my route」とは：https://top.myroute.fun/

my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリです。

「今週末は、どこ行こう」「いつも行先が同じ！」そんな悩みをもっていませんか？

「近くの行きたい場所、イベントが見つかる」「TVや雑誌、WEBサイトで見つけた行きたい場所、お

友達のおススメのお出かけ先が保存できる」「様々な交通手段を組み合わせた行き方が検索できる」

「お得な交通チケットが買える」など、便利な機能が満載です。

ダウンロードは無料。ログインなしですぐ使えます。

(チケット購入には会員登録‧クレジットカード等の決済手段の登録が必要です)

my routeは、おでかけのアイディアが広がる「おで活=おでかけ‧活動」応援アプリです。

【企業情報】

<トヨタファイナンシャルサービス株式会社>

代表者：代表取締役社長 頃末 広義

所在地：〒451-6015 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー15F

公式サイト：https://www.tfsc.jp/

自動車販売金融サービス等を提供する金融会社の統括会社として、経営の一元化により、トヨタの金融

事業の競争力‧収益力の強化を目的として設立しました。現在、日本を含めた世界40ヵ国以上の国‧地

域で自動車ローンやリースを中心とした自動車販売金融を展開して、お客様のご要望に応じた質に高い 商品‧サービスを提供することにより、お客様との結びつきを広げています。

【本件に関するお問い合わせ先】

トヨタファイナンシャルサービス株式会社 my route PR事務局

Email：myroute_pr@globaltfs.com