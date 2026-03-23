話題のお台場・有明エリアをmy routeで遊び尽くせ！『ゆりかもめ一日乗車券』が200円割引になるキャンペーンを、my route限定で3/25より実施！
トヨタファイナンシャルサービス株式会社（名古屋市、代表取締役社長：頃末広義）が運営するおでかけアプリ「my route」では、今話題のお台場・有明エリアを含む、臨海副都心エリアが1日楽しめる『ゆりかもめ一日乗車券』を期間限定で割引となるキャンペーンを開始します。
キャンペーンチケットを使って、この春話題の新スポットが続々オープンするお台場・有明エリアや、臨海副都心エリアを遊び尽くそう！
【販売期間／利用期間】
・2026年3月25日（水）10時00分 ～ 9月30日（水）23時59分
【対象チケット（my route限定販売）】
・【キャンペーン版】ゆりかもめ一日乗車券
【販売価格】
・通常価格より200円割引にて販売
大人 820円→620円
小児 410円→210円
※上限金額に達し次第、キャンペーンを終了する可能性がございます。
【購入方法】
・スマートフォンアプリ「my route」
【キャンペーン詳細】
・詳細はこちら(https://top.myroute.fun/campaign/ticket/yurikamome202603)
【サービス情報】
おでかけアプリ「my route」とは：https://top.myroute.fun/
my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリです。
「今週末は、どこ行こう」「いつも行先が同じ！」そんな悩みをもっていませんか？
「近くの行きたい場所、イベントが見つかる」「TVや雑誌、WEBサイトで見つけた行きたい場所、お
友達のおススメのお出かけ先が保存できる」「様々な交通手段を組み合わせた行き方が検索できる」
「お得な交通チケットが買える」など、便利な機能が満載です。
ダウンロードは無料。ログインなしですぐ使えます。
(チケット購入には会員登録‧クレジットカード等の決済手段の登録が必要です)
my routeは、おでかけのアイディアが広がる「おで活=おでかけ‧活動」応援アプリです。
【企業情報】
<トヨタファイナンシャルサービス株式会社>
代表者：代表取締役社長 頃末 広義
所在地：〒451-6015 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー15F
公式サイト：https://www.tfsc.jp/
自動車販売金融サービス等を提供する金融会社の統括会社として、経営の一元化により、トヨタの金融
事業の競争力‧収益力の強化を目的として設立しました。現在、日本を含めた世界40ヵ国以上の国‧地
域で自動車ローンやリースを中心とした自動車販売金融を展開して、お客様のご要望に応じた質に高い 商品‧サービスを提供することにより、お客様との結びつきを広げています。
【本件に関するお問い合わせ先】
トヨタファイナンシャルサービス株式会社 my route PR事務局
Email：myroute_pr@globaltfs.com