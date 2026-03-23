EC向けCRM「アクションリンク」、UGCツール「U-KOMI」とAPI連携開始
株式会社ファブリカホールディングスの完全子会社である株式会社ファブリカコミュニケーションズ（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長CEO：谷口政人）が提供するEC向けCRMサービス「アクションリンク」は、株式会社サブスパイア（本社：京都府京丹後市、代表取締役：チャーチル・ライリー）が提供するUGC活用ツール「U-KOMI」とAPI連携したことをお知らせします。
ECマーケティングにおけるレビュー活用の課題
EC市場において、顧客の購買判断におけるレビュー（UGC：ユーザー生成コンテンツ）の重要性は年々高まっています。
一方で、レビュー投稿の有無や内容、評価傾向などの情報は、マーケティング施策に十分活用されていないケースも多く、CRM施策との連動が課題となっていました。
こうした背景を踏まえ、「アクションリンク」は、EC事業者のレビュー活用を売上成果につなげることを目的に、「U-KOMI」との連携を開始しました。
アクションリンク×U-KOMIの連携概要
本連携により、「U-KOMI」で取得したレビュー関連データを「アクションリンク」へ取り込み、CRM施策に活用できるようになります。
連携可能な主なデータは以下の通りです。
- レビュー投稿の有無
- 評価（星の数など）
- 投稿日時
- 商品ごとのレビュー情報（※任意）
- 投稿者情報（※許諾・利用範囲に応じて）
これらのデータを活用することで、顧客の行動や評価傾向に応じたセグメント施策やパーソナライズ配信が可能になります。
レビュー投稿データを活用したCRM施策を実現
本連携により、レビュー投稿の有無や評価などのUGC情報を活用し、メール配信などのCRM施策にレビューコンテンツを活用できるようになります。
レビューやSNS投稿といった顧客の声をマーケティング施策に取り込むことで、EC事業者の顧客理解の深化とコミュニケーションの高度化を支援します。
「U-KOMI」について
「U-KOMI」とは、レビュー機能とSNSギャラリー機能を統合したUGC（ユーザー生成コンテンツ）ツールです。顧客レビューの収集とSNSコンテンツの活用を通じて、ブランドの魅力を可視化し、ECサイトにおける購買促進を支援します。
「U-KOMI」に関するお問い合わせ先：https://u-komi.com/contact/
「アクションリンク」について
サービス概要
「アクションリンク」は、EC事業者向けに特化したCRM・MAツールです。購入履歴や行動データなどの顧客情報をもとに、顧客一人ひとりに適したコミュニケーションを自動化します。
散在するデータを顧客軸で統合することで、顧客理解から施策実行、結果検証までのマーケティングPDCA運用を支援します。これにより、EC事業者の売上向上と運用効率化の両立を支援します。
アクションリンクの特徴
一人ひとりに合わせたメッセージを自動作成する「鉄板シナリオ(R)︎」
ボタン1つで効果的な施策を開始できるので、人手不足でも施策の実行が可能
経験豊富なEC通販のエキスパートが成果の最大化をサポート
サービスURL： https://actionlink.jp/
会社概要
株式会社サブスパイア
- 代表者：代表取締役 チャーチル・ライリー
- 本社所在地：京都府京丹後市久美浜町葛野368番8
- 設立：2013年12月
- 事業内容：
- - UGCレビューマーケティングツール「U-KOMI」の提供
- - WEBサイトの設計・開発・運用・保守
- - システムの設計・開発・運用・保守
- - インターネットを利用した各種情報提供サービス
- - WEBに関するマーケティング
- - 前各号に付帯する一切の事業
- コーポレートサイト：https://subspire.co.jp/
株式会社ファブリカホールディングス
- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人
- 本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル 9F
- 設立：1994年11月
- 上場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：4193）
- コーポレートサイト：https://www.fabrica-hd.co.jp/
株式会社ファブリカコミュニケーションズ
- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人
- 本社所在地：愛知県名古屋市中区錦3-5-30 三晃錦ビル8F
- 事業内容：
- - 自動車販売支援システム開発・販売事業
- - インターネットメディア事業
- - WEBマーケティング支援事業
- - 自動車修理・レンタカー事業
- 出資比率：株式会社ファブリカホールディングス100％
- コーポレートサイト：https://www.fabrica-com.co.jp/
＜お問い合わせ先＞
株式会社ファブリカコミュニケーションズ
ビジネスコミュニケーション事業本部 アクションリンク事業部
TEL：0120-063-851
E-mail： actionlink@fabrica-com.co.jp