EC向けCRM「アクションリンク」、UGCツール「U-KOMI」とAPI連携開始

株式会社ファブリカホールディングス

株式会社ファブリカホールディングスの完全子会社である株式会社ファブリカコミュニケーションズ（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長CEO：谷口政人）が提供するEC向けCRMサービス「アクションリンク」は、株式会社サブスパイア（本社：京都府京丹後市、代表取締役：チャーチル・ライリー）が提供するUGC活用ツール「U-KOMI」とAPI連携したことをお知らせします。

ECマーケティングにおけるレビュー活用の課題

EC市場において、顧客の購買判断におけるレビュー（UGC：ユーザー生成コンテンツ）の重要性は年々高まっています。

一方で、レビュー投稿の有無や内容、評価傾向などの情報は、マーケティング施策に十分活用されていないケースも多く、CRM施策との連動が課題となっていました。

こうした背景を踏まえ、「アクションリンク」は、EC事業者のレビュー活用を売上成果につなげることを目的に、「U-KOMI」との連携を開始しました。

アクションリンク×U-KOMIの連携概要

本連携により、「U-KOMI」で取得したレビュー関連データを「アクションリンク」へ取り込み、CRM施策に活用できるようになります。

連携可能な主なデータは以下の通りです。

- レビュー投稿の有無- 評価（星の数など）- 投稿日時- 商品ごとのレビュー情報（※任意）- 投稿者情報（※許諾・利用範囲に応じて）

これらのデータを活用することで、顧客の行動や評価傾向に応じたセグメント施策やパーソナライズ配信が可能になります。

レビュー投稿データを活用したCRM施策を実現

本連携により、レビュー投稿の有無や評価などのUGC情報を活用し、メール配信などのCRM施策にレビューコンテンツを活用できるようになります。

レビューやSNS投稿といった顧客の声をマーケティング施策に取り込むことで、EC事業者の顧客理解の深化とコミュニケーションの高度化を支援します。

「U-KOMI」について

「U-KOMI」とは、レビュー機能とSNSギャラリー機能を統合したUGC（ユーザー生成コンテンツ）ツールです。顧客レビューの収集とSNSコンテンツの活用を通じて、ブランドの魅力を可視化し、ECサイトにおける購買促進を支援します。

「U-KOMI」に関するお問い合わせ先：https://u-komi.com/contact/

「アクションリンク」について

サービス概要

「アクションリンク」は、EC事業者向けに特化したCRM・MAツールです。購入履歴や行動データなどの顧客情報をもとに、顧客一人ひとりに適したコミュニケーションを自動化します。

散在するデータを顧客軸で統合することで、顧客理解から施策実行、結果検証までのマーケティングPDCA運用を支援します。これにより、EC事業者の売上向上と運用効率化の両立を支援します。

アクションリンクの特徴

一人ひとりに合わせたメッセージを自動作成する「鉄板シナリオ(R)︎」

ボタン1つで効果的な施策を開始できるので、人手不足でも施策の実行が可能

経験豊富なEC通販のエキスパートが成果の最大化をサポート

サービスURL： https://actionlink.jp/

会社概要

株式会社サブスパイア- 代表者：代表取締役 チャーチル・ライリー- 本社所在地：京都府京丹後市久美浜町葛野368番8- 設立：2013年12月- 事業内容：- - UGCレビューマーケティングツール「U-KOMI」の提供- - WEBサイトの設計・開発・運用・保守- - システムの設計・開発・運用・保守- - インターネットを利用した各種情報提供サービス- - WEBに関するマーケティング- - 前各号に付帯する一切の事業- コーポレートサイト：https://subspire.co.jp/株式会社ファブリカホールディングス- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人- 本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル 9F- 設立：1994年11月- 上場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：4193）- コーポレートサイト：https://www.fabrica-hd.co.jp/株式会社ファブリカコミュニケーションズ- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人- 本社所在地：愛知県名古屋市中区錦3-5-30 三晃錦ビル8F- 事業内容：- - 自動車販売支援システム開発・販売事業- - インターネットメディア事業- - WEBマーケティング支援事業- - 自動車修理・レンタカー事業- 出資比率：株式会社ファブリカホールディングス100％- コーポレートサイト：https://www.fabrica-com.co.jp/

＜お問い合わせ先＞

株式会社ファブリカコミュニケーションズ

ビジネスコミュニケーション事業本部 アクションリンク事業部

TEL：0120-063-851

E-mail： actionlink@fabrica-com.co.jp