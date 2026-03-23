食事療法食「ベッツワンベテリナリー」から猫用腎臓ケアフィッシュを新発売

ペットゴー株式会社

ペットゴー株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：黒澤弘、証券コード：7140、以下「当社」）は、日本発のトータルペットヘルスケアブランド「ベッツワン」による食事療法食「ベッツワンベテリナリー」から、慢性腎臓病の猫のための食事療法食「猫用 腎臓ケア フィッシュ」を発売しました。

■製品ラインナップ

ベッツワンベテリナリー 猫用 腎臓ケア フィッシュ 500g

ベッツワンベテリナリー 猫用 腎臓ケア フィッシュ 2kg

■ベッツワンベテリナリー 猫用 腎臓ケア フィッシュの特徴

猫の慢性腎臓病に配慮し、特別に調製された食事療法食です。

この食事は、猫の慢性腎臓病に配慮し、リンとタンパク質を制限し、必須脂肪酸の含有量を調整しています。

◆猫の慢性腎臓病に配慮◆

慢性腎臓病の食事療法のため、リン※1、タンパク質※2を制限しています。

※1標準的な自社成猫用フードと比較し、約36%減

※2 標準的な自社成猫用フードと比較し、約5%減

◆腎臓の健康維持に配慮◆

腎臓の健康維持に配慮して、クエン酸カリウム、オメガ3脂肪酸（EPA・DHA・ALA）を配合しています。

◆お腹の健康維持に配慮◆

腸内フローラを整えるため、善玉菌のエサとなる食物繊維（セルロース）、フラクトオリゴ糖を配合。さらに消化吸収の負担が少ない小麦タンパク質分離物（消化率90％以上）、ジャスミンライスを使用し、猫のお腹の健康維持をサポートします。

◆健康的な脳と皮膚、被毛の維持に配慮◆

オメガ3脂肪酸（EPA・DHA・ALA）、オメガ6脂肪酸（リノール酸・γ-リノレン酸・アラキドン酸）をバランス良く配合。健康的な脳と皮膚、被毛の維持をサポートします。

◆複数の抗酸化成分（ビタミンE、ビタミンC、タウリン）を配合◆

商品ページ：https://www.petgo.jp/lp/vetsone-veterinary-kidney

「ベッツワン（VETSOne）」ブランドサイト：https://www.vetsone.jp(https://www.vetsone.jp)

■ペットゴー株式会社について（https://corp.petgo.jp）

「ペットライフをハッピーに」というスローガンのもと、「ペットのQOL向上」をビジョンとし、「テクノロジーを駆使して犬猫の健康寿命を最大化」していくことをミッションとするペットヘルスケア企業。ペットヘルスケア×デジタルを事業ドメインとし、ペットヘルスケア通販サイト「ペットゴー（petgo.jp）」を運営。また、膨大な量の付加価値の高いペットデータを活用し、独自のD2Cブランド「VETSOne（ベッツワン）」を展開しています。

ペットゴーは「ハッピーペットライフ・ハッピーワールド」を実現するため、動物福祉（Animal welfare)とESGを軸とした経営に注力し、SDGsもふまえ、企業の持続的成長を図るとともに、経営基盤の強化に継続的に取り組んでいます。

※記載されている会社名、商品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

■本リリースに関するお問い合わせ

ペットゴー株式会社 広報担当

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー12F

E-mail：press@petgo.co.jp

URL：https://corp.petgo.jp/