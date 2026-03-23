早明浦発電所（水力）の出力が増加しました

電源開発株式会社

電源開発株式会社（以下「Ｊパワー」、本社：東京都中央区、代表取締役社長 社長執行役員:菅野 等）は、早明浦(さめうら)発電所（高知県長岡郡本山町）において、水車および主要変圧器を更新し、発電所の最大出力が42,000kWから43,200kWに増加しました。

本更新では、コンピューターを用いて水車内部における水の立体的な流れをシミュレーションする技術を利用し、翼形状を最適化した水車ランナを適用しました。また、主要変圧器の容量を44,000kVAから46,000kVAへ増強しました。これにより、水車発電機のエネルギー変換効率が向上し、許可された水利使用条件（水車の落差や最大使用水量）を変更せずに発電出力を1,200kW増加させることが可能となりました。

Ｊパワーは、引き続き発電効率を高める工夫や技術開発を通じて、未開発地点の新規建設、老朽化の進む主要設備の一括更新工事等を推し進め、J-POWER “BLUE MISSION 2050”(https://www.jpower.co.jp/bluemission2050/)で掲げるカーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーの拡大に積極的に取り組んでいきます。

早明浦発電所（外観）水車ランナ吊り込み

１．早明浦発電所概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117282/table/37_1_a37710e18e8cd09170ad7cd73c44f935.jpg?v=202603230151 ]

２．位置図

以 上