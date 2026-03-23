大分市プレミアム付き商品券事業の採択について

株式会社オーイーシー

株式会社オーイーシー（代表取締役社長 加藤 健）は、おおいたプラット株式会社（代表取締役社長 上野 秀寿）と株式会社フィノバレー（代表取締役社長 川田 修平）の電子地域通貨プラットフォームを活用した、「デジタル商品券 発行スキーム」が、2026年6月1日から利用開始される「大分市プレミアム付き商品券事業」（実施主体：大分商工会議所）に採択されたことをお知らせします。

1．大分市プレミアム付き商品券事業について

（１）大分市は、大分商工会議所を実施主体とし、物価高騰の影響を受ける生活者の家計負担を軽減するとともに、個人消費の下支えと市内事業者の売上拡大を通して地域経済の活性化を図るため、30％のプレミアムが付いた商品券を販売します。申し込み時に紙商品券、または電子商品券のいずれかを選択します。（１人４冊まで申し込み可能）

※電子商品券に「デジタル商品券発行スキーム」の「おおいたプラットアプリ」が採択されました。

（２）購入者は、紙または電子それぞれの方法で、１冊の場合、１万円を支払うことで３千円分のプレミアムの付いた１万３千円分の商品券を購入できます。

（３）発行総数（349,000冊）の7割（244,300冊）については、大分市の電子商品券「おおいたプラットアプリ」より発行されます。

（４）詳細は以下よりご確認いただけます。

大分県物価高騰対応プレミアム商品券支援事業「大分市プレミアム付き商品券」https://2026.oita-pay.jp/

「おおいたプラット」アプリ ※画面はイメージです

2．デジタル商品券発行スキームの特徴

「地域の店舗での消費」、「キャッシュレスでおつりを気にせず利便性も向上」といった、発行体様 ・加盟店様・利用者様相互のメリットが期待できます。

（１）発行体様

応募、申込み、抽選などの一連の作業がデジタルで行えることから、紙の商品券と比べ大幅な事務負担の軽減につながります。

（２）加盟店様

商品券の集計作業が不要で、事務負担の軽減につながることに加え、売り上げについても金融機関の口座に自動入金（振込）されます。

（３）利用者様

１.スマートフォンアプリで二次元コードを撮影し、金額を入力するだけの非接触・簡単操作で支払いが可能です。

２.金額も１円単位で利用でき、「いつ・どこで・どのくらい」利用したのか、利用履歴もアプリで簡単に確認できます。

３.加盟店情報に記載の住所から地図アプリを起動することで、簡単に目的の店舗へ行くことができます。

3．今後の展開

おおいたプラット株式会社と共に、大分県内自治体様へデジタル商品券事業の展開と、デジタル地域通貨の取り組みによる決済・ポイント機能を活用した、地域コンテンツとの連携、活性化に資する仕組みを提案していきます。

4．スキーム企業の概要

【社 名】おおいたプラット株式会社

【所 在 地】〒870-0021 大分県大分市府内町3丁目4番1号

【代 表 者】代表取締役社長 上野 秀寿

【設 立】2025年4月1日

【事業内容】システムの企画・運営業

【社 名】株式会社フィノバレー

【所 在 地】〒154-0004 東京都世田谷区太子堂2-17-5 佐藤ビル3階

【代 表 者】代表取締役社長 川田 修平

【設 立】2018年6月15日

【事業内容】デジタル地域通貨事業

【会社概要】

オーイーシーは、クラウドサービスを通じて大分県内をはじめ、全国のお客様へ公共・民間ソリューションを幅広く提供しています。またデジタルトランスフォーメーション（DX）のご提案や地域のデジタル化のご支援、AI・IoT・ドローン、衛星データ利活用、データ分析等にも取り組んでおります。変化に強く、お客様に新たな価値をご提供し、更なる信頼を得られる様、人と社会と未来へ貢献して参ります。

［社名］株式会社オーイーシー

［代表者］代表取締役社長 加藤 健

［設立］設立年月：1966年4月

［所在地］ 大分県大分市東春日町17番57号

［URL］ https://www.oec.co.jp/

［事業内容］システム提供サービス/地域プラットフォーム提供サービス/AI・ドローン・衛星データ活用支援サービス

本件に関するお問い合わせ

株式会社オーイーシー

担当部署：DX・海外連携推進室

Email: oec-dx@oec.co.jp

TEL：097-537-9564（平日10:00-17:00）