FIP移行・運用の支援サービス「eneGX FIP転サポート」提供開始

株式会社エナリス

株式会社エナリス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：都築実宏、以下「エナリス」）は、2026年度以降に見込まれる再生可能エネルギー（以下、再エネ）の出力制御ルール変更を見据え、FIT太陽光発電所をお持ちでFIP制度への移行を目指す事業者をトータルに支援する「eneGX[1]FIP転サポート」のソリューション提供を2026年4月1日より開始します。

「eneGX FIP転サポート」は、FIP制度への移行に向けた事業性診断や複雑な申請手続きの代行から、移行後の電力・環境価値の長期買取、蓄電池を活用した最適な運用までをトータルでサポートするものです。FIT発電事業者の収益減少リスクを回避するFIPへの移行を支援し、FIP転発電事業者の事業の安定継続と価値最大化に貢献します。

2026年以降、FIT電源の「出力制御リスク」が増大

カーボンニュートラルの実現に向けて再エネの導入が拡大する一方、電力供給の過剰時に発電を一時停止する「出力制御」が各地で増加しています。これまでFIT発電事業者は、買取価格を固定化するFIT制度により収益が安定していました。しかし2026年度以降、国の優先給電ルールの変更により、FIT電源はFIP電源より先に出力制御の対象となるため、FIT制度適用を継続する場合は出力制御が頻発し、売電収入が減少（発電機会損失）することが想定されます。

FIP電源への移行と運用のハードル

「優先的な出力制御」を回避し、高い稼働率と収益を維持するためには、「FIP制度への移行」が有効な手段となります。しかし、FIP制度では、正確な発電予測に基づく計画値同時同量（インバランス管理）や、市場価格に連動する収益変動リスクへの対応、移行にかかる複雑な手続きなど、高度な専門ノウハウが必要となります。これが、多くの発電事業者にとって、FIP移行のハードルとなっています。

FIP転発電事業者をトータルサポート 「eneGX FIP転サポート」

エナリスはこうした課題を解決するため、「FIPへの関心はあるが何から手をつければよいかわからない」「市場リスクを負わずにFIPの“期待要素”を享受したい」といった事業者のニーズに応える包括的なサポート「eneGX FIP転サポート」を提供します。

「eneGX FIP転サポート」は、FIPへの移行やFIP期間中のサポートはもちろん、FIP満了後も継続して発電事業者さまの収益最大化をサポートさせていただきます。

エナリスは、新しい技術を駆使しながら再エネを有効活用し、人とエネルギーの新しい関係を創造し、豊かな未来社会を実現してまいります。

株式会社エナリス 会社概要 www.eneres.co.jp

auエネルギーホールディングス株式会社の子会社、電源開発株式会社（J-POWER）の関連会社。

2004年創業以来培ってきた需給管理のノウハウを基盤に、エネルギーの効率的な利用を支える各種サービスを提供。2016年より経済産業省のVPP実証事業に取り組み、2019年にはIoTによって分散型電源を一括制御する独自のVPPシステム基盤（DERMS）を開発し2021年には「VPPプラットフォームサービス」の提供を開始。2018年からDRサービスとして電源I´（調整力公募）に取り組み、2021年にはDRサービスに節電還元サービスを追加。2022年4月、特定卸供給事業者（アグリゲーター）第1号に認定。現在はアグリゲーターとして容量市場、需給調整市場（一次調整力、三次調整力１.、三次調整力２.）への供出を行う。2023年9月に、2030年度までに事業活動におけるGHG排出量実質ゼロを目指すカーボンニュートラルを宣言。2025年4月には、環境省「Ｊ-クレジット制度におけるMRV支援システムの運営者」に採択され、Ｊ-クレジットMRV支援システム『eneGX MRV’S』を運用開始。

[1] 「eneGX(エネジーエックス)」はエナリスの脱炭素ソリューションブランド https://www.eneres.co.jp/news/20250122.html



《発電事業者さまからのお問い合わせ先》

株式会社エナリス 事業企画本部 E-mail：FIPten-support@eneres.co.jp

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株式会社エナリス 広報部 電話：03-4226-2613 E-mail：pr@eneres.co.jp