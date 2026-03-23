【日本初※】東京湾岸の夜空に「THANK YOU」RIP SLYMEへの想いを届けるドローンショーを実施

株式会社CLIPS

株式会社CLIPS（本社：東京都渋谷区 代表取締役：森田 雄仁）は、2026年3月19日（木）に複合施設「キラナガーデン豊洲」にて実施した、LEDを搭載したドローンによる光のアニメーション演出において、イベント制作を担当しました。

本施策は、ドローンショーを広告メディアとして活用する新たな取り組みの第一弾として実施されたもので、RIP SLYMEの活動休止前ラストライブに向け、ファンへの感謝の気持ちを表現する「THANK YOU」ドローンショーとして展開されました。

※公開情報に基づく当社調査の範囲で、東京都内における同種の取り組みとして（当社が把握する限り）

当日のドローンショーの模様

当日は、LEDを搭載した多数のドローンが夜空に浮かび上がり、「THANK YOU」の文字をはじめとした光のアニメーションを展開。RIP SLYMEとファンがこれまでに重ねてきた時間や想いを象徴する演出が、東京湾岸の広範囲にわたって繰り広げられました。また、当日の様子を観覧した方からはSNS上でも感想が投稿され、「また見たい！」「ライブ前に特別な体験ができた」といった感想が見られるなど、ドローンショーならではの演出に対する反応が寄せられました。

夜空という大規模な空間を舞台に、言葉だけでは伝えきれないメッセージを視覚的に表現する本施策は、遠方からでも観覧可能なスケールで実施され、新たな体験価値を提供する取り組みとなりました。

本取り組みは、ドローンショーを「次世代型の屋外広告（OOH）」として活用する新規事業のトライアルとして位置づけられており、夜空にブランドメッセージを掲出することで、体験としての印象付けと、その映像を活用した情報発信の両立を可能にする新しいコミュニケーション手法です。

今後は、本取り組みで得られた知見をもとに、周年施策や新商品発表、キャンペーン、採用広報など、さまざまな用途での展開を見据え、ドローンショーを活用した新たな価値創出を推進してまいります。

CLIPSでは引き続き、東京湾岸のロケーションを活かしたナイトタイムの体験価値向上を目指し、来場者の記憶に残る新たなエンターテインメントの創出に取り組んでまいります。

●企業・ブランド向けドローンショー広告メニューについて

ドローンショーは、ブランドメッセージを「空に掲出し、体験として届け、映像資産として広げる」ことができる次世代のコミュニケーションメディアです。周年施策・新商品発表・キャンペーン・採用広報など、さまざまな用途でご活用いただけます。

・料金目安：500機ドローンショー：500万円～／回（税別）

※内容（ショー時間／演出／制作範囲／撮影編集／二次利用設計等）により変動します。

・発着場：キラナガーデン豊洲（KIRANAH GARDEN TOYOSU）東京都江東区豊洲6-5-27

・実施体制：株式会社キラナリゾート（場所提供）・VISONNOID株式会社（ドローン演出）

WIT COLLECTIVE合同会社（クリエイティブディレクション）・株式会社CLIPS（イベント制作）

株式会社マテリアル（PR）

●施設概要

施設名 ：キラナガーデン豊洲

公式サイト：https://www.kiranahresort-toyosu.com

住所 ：東京都江東区豊洲6-5-27

交通 ：新交通ゆりかもめ 市場前駅 徒歩10分ほど

施設面積 ：約7,000平方メートル

席数 ：BBQ施設 700席 レストラン100席

電話番号 ：03-6910-1818

●株式会社CLIPS

「すべてを一番いい状態で“まとめる”」をコンセプトに、企業の“伝えたい”を、今もっとも“効く”かたちでデザインするコミュニケーションデザインカンパニーです。既存の枠組みや手法、メディアに縛られず、本質から導いた伝えるべきことをゼロベースで設計。ブランディング、PR、プロモーション、Web、映像、イベント、デジタル広告など各分野の専門メンバーが連携し、戦略から制作・実行まで一気通貫で対応します。「コミュニケーションデザイン・“表現の起点”としての生成AI事業・ブランド体験を軸としたIP・コンテンツ開発事業・記憶に残す次世代プレスリリース事業・企画文脈から設計するキャ

スティング事業」の5つの事業を展開。さらに今後は、シングルマザーのキャリア支援やインバウンド観光の再構築など、社会課題の解決を視野に入れたソーシャル事業にも本格的に取り組んでまいります。

https://clips-inc.com/

● 本件に関するお問い合わせ

info@drone-ad.jp

※媒体資料（活用例／提供プラン／実施までの流れ等）をご希望の方は「キラナガーデン豊洲 ドローンショー資料希望」と明記のうえご連絡ください。