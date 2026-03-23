【イオン株式会社化100年記念】未来屋書店×ブランシェス協働企画　人気子ども服ブランド「ブランシェス」プロデュース絵本『フリルとポッケ』発売記念！

株式会社未来屋書店

イオングループの株式会社未来屋書店（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆）は、同じくイオングループのブランシェス株式会社（本社：大阪府吹田市、代表取締役：泉 憲利）が運営する子ども服ブランド「ブランシェス」がプロデュースし、人気絵本作家とコラボレーションしたオリジナル絵本『フリルとポッケ』を2月26日より発売しております。本作は、ブランシェスで実際に展開されている洋服やアイテムが絵本に登場し、入園・入学を控えたお子さまに寄り添うやさしい物語で、親子で楽しめる一冊です。絵本の中で登場する洋服は、ブランシェスの店舗やオンラインストアで実際に展開されており、絵本の世界観をより身近にお楽しみいただけます。

発売を記念して、未来屋書店では期間限定の購入特典キャンペーンや、絵本の世界観を楽しめるオリジナルグッズの販売、さらに未来屋書店公式オンラインストアでは貴重な絵本原画の販売も実施します。

■イオン株式会社化100年記念 グループ協働企画として

イオンは、1926年9月に「株式会社岡田屋呉服店」として株式会社化して以来、2026年で100年を迎えます。「CHANGE for GOOD, Together.」をスローガンに、平和の追求、人間の尊重、地域への貢献という使命に向き合い、これからも革新し続けてまいります。

本企画は、この記念すべき節目において、イオングループ内の２社が協働して実現した特別な取り組みです。未来屋書店とブランシェスが連携し、子どもたちの新しい季節の始まりを応援し、親子で絵本の世界観を共有する機会を提供することで、お客さまへの感謝と地域社会への貢献を目指してまいります。

■絵本『フリルとポッケ』 について

イオングループの子ども服ブランド「ブランシェス」が、人気絵本作家とタッグを組んでブランドの世界観を表現したオリジナル絵本です。ブランシェスのお店で実際に販売しているお洋服やグッズが絵本に登場し、入園・入学を控えたお子様によりそうやさしい物語となっております。

書名：『フリルとポッケ』文：大塚健太 絵：北村人 出版社：世界文化社 ISBN：9784418268160 価格：1,650円（税込）

■発売記念コラボキャンペーン

【1】購入特典キャンペーン

2026年2月26日（木）から3月31日（火）までの期間限定で、『フリルとポッケ』をご購入の際に「未来屋アプリ」をご提示いただくと、ブランシェス公式オンラインストアで使える10％OFFクーポンをプレゼントいたします。

※クーポンはアプリのお知らせ通知にて４月上旬頃に配信予定です。

※クーポンの有効期限は2026年5月30日（土）までとなります。

【2】オリジナルグッズ販売

絵本の発売に合わせ、その愛らしい世界観を日常でも楽しめるオリジナルグッズを一部店舗で販売します。

●絵本モチーフのオリジナルグッズ

トートバッグ 価格：1,650円（税込）

ジグソーパズル 価格：1,650円（税込）

【グッズ取扱店舗】展開期間：2月26日（木）～5月26日（火）

未来屋書店 四條畷店／茨木店／福津店／各務原店／浦店／東員店／幕張新都心店／和歌山店／名古屋茶屋店／直方店／香椎浜店／東山店／桑名店／長久手店／木曽川店／レイクタウン店／鈴鹿店／川口店／宮崎店／高知店／岡崎店

【3】オンラインストア限定商品販売

未来屋書店公式オンラインストアでは、原画やサイン本など、数量限定で、ここでしか手に入らない特別な商品を販売します。

●『フリルとポッケ』大塚健太さん、北村人さんのダブルサイン本

●『フリルとポッケ』原画＋サイン本セット

絵本『フリルとポッケ』を題材とした北村人さんによる貴重な原画作品＆

大塚健太さん、北村人さんのダブルサイン本のセット。

●『フリルとポッケ』ジグソーパズル＋トートバッグ＋サイン本セット

▼未来屋書店公式オンラインストアで販売中

https://www.miraiyashoten.co.jp

【４】原画展の開催

2026年４月から８月にかけて、未来屋書店の一部店舗にて絵本『フリルとポッケ』の原画展を開催いたします。北村人さんが描いた美しい原画を間近でご覧いただける貴重な機会です。

【開催店舗・ 期間】

●未来屋書店 鈴鹿店

展示期間：2026年4月24日(金)～5月31日(日)

●未来屋書店 川口店

展示期間：2026年7月4日(土)～8月2日(日)

※展示内容や時間帯などの詳細は各店舗までお問い合わせください。

■未来屋書店 会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985 年 12 月 24 日

【資本金】 １億円（イオン株式会社 100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆（ひらかわ まさたか）

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

【公式サイト】

https://www.miraiyashoten.co.jp/

■ブランシェス株式会社 会社概要

【社名】 ブランシェス株式会社

【本社】 大阪府吹田市江坂町2丁目1番11号 江坂山甚ビル3階

【事業開始日】 2009年2月1日

【資本金】 5,000万円

【代表取締役】 泉 憲利（いずみ のりとし）

【事業内容】 ベビー・子ども服・婦人衣料の企画・製造・販売

【公式サイト】

https://www.branshes.com/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

E-mail : info@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ ： https://www.miraiyashoten.co.jp