「【不動産業界向け】27年卒・28年卒の新卒採用トレンドとAI活用法」公開のお知らせ

株式会社Delight

株式会社Delight（本社：東京都、代表取締役：新井崇徳）は、「【不動産業界向け】27年卒・28年卒の新卒採用トレンドとAI活用法」のリリースしました。

本資料では、激化する不動産業界の新卒採用市場において、いま選ばれる企業は何が違うのか。RecUp導入企業が実践する、最新トレンドを捉えた戦略的スカウト運用の全容を公開します。

無料で資料をダウンロードする :https://recup.delight21.co.jp/archives/6957

不動産業界の27卒・28卒採用を勝ち抜く鍵は、AIによる「スカウトの自動化と高質化」にあります。

- スカウトが止まる- 文章の質が安定しない- 面談につながらない

こうした現場の悩みを、AIによる候補者選定・文面生成・配信最適化でどう解決したのか。導入企業の成功事例とデータをもとに、「効率と質を両立する最新のスカウト戦略」を凝縮した一冊です。

■資料の内容・目次

■【資料ダウンロードした方限定】採用のプロによる無料相談会も開催中

無料で資料をダウンロードする :https://recup.delight21.co.jp/archives/6957

現在、RecUpでは スカウト運用に課題を抱える企業様向けに、1時間の無料相談会 を期間限定で実施しています。

専任コンサルタントが、貴社のスカウト運用状況をヒアリングし、AI活用で成果を最大化するための改善ポイントをその場でアドバイスします。

「スカウトが止まってしまう」

「文章の質が安定せず、返信率が上がらない」

「母集団形成にムラがある」

といったよくある課題に対して、

・AIによる最適な候補者選定の方法

・返信率を高める文面改善

・工数削減につながる運用設計

など、即実践できる改善策をご提案します。

スカウト運用を効率化しながら成果を上げたい企業様は、ぜひお気軽にご参加ください。

まずは無料で採用相談に申し込む :https://recup.delight21.co.jp/lp/#form

【株式会社Delight 開催予定の無料ウェビナー】

3/24（火）12:00～12:40

OfferBox導入企業の“成果が出る企業／出ない企業”の違いとは？(https://recup.delight21.co.jp/archives/6887)

【会社概要】

社名 : 株式会社Delight

所在地 ：170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目22-17 東池袋セントラルプレイス 3階

代表者 ：代表取締役社長 新井 崇徳

設立 ：2017年3月13日

URL : https://delight21.co.jp/

サービスサイトURL：https://recup.delight21.co.jp/

事業内容 :

AIスカウト事業

採用コンサル事業



お問い合わせ先 : info@delight21.co.jp