フラワーアーティスト 蔦谷ヨシミツ 5 月 TSUTAYA STUDIO にて POP UP 開催

株式会社TSUTAYA DESIGN

フラワーアーティスト蔦谷氏は、パリでクチュール界の花を手がけるジョルジュ・フランソワ氏との出会いをきっかけに、フランス・オートクチュールの精神に深く感銘を受けました。そこに自身 が培ってきた日本の生花の美学を重ね合わせ、たどり着いた表現は「地球が描く、自然の躍動感」 花を装飾としてではなく、自然そのものとして捉え、花々が自然体でいられるよう寄り添いながら 束ねる。その姿勢こそが蔦谷氏の創作の根幹にあります。 2026 年春、花の人生において大きな影響を受けたパリにて「花と本」をテーマにした個展を実施し自然と生命のダイナミズムを提示しました。

そして今回、自身のアトリエである TSUTAYA STUDIO にて POPUP を開催いたします。会場では 蔦谷ヨシミツ氏の作品展示をはじめ、ブーケや書籍の販売を行います。会期中は蔦谷自らがブーケ を束ね、来場者一人ひとりと向き合いながら花の美しさを届けます。色彩、時間、香り、揺らぎ。 そこに宿る生命のリズムを“調律”し、自然が自然体でいられる瞬間を束ねる。蔦谷氏が大切にする 調律・純粋・色彩・時間・香り・笑顔・生命・感謝。8 つのエレメントが響き合う空間で花の美しさに触れるひとときを創出します。

会期:

2026 年 5 月 22 日(金) 14:00 - 19:00

2026 年 5 月 23 日(土) 11:00 - 18:00

会場:

TSUTAYA STUDIO

〒145-0071 東京都大田区田園調布 3-4-2 1F

POPUP構成:

▪ フラワーインスタレーション展示

自然現象としての花を空間全体で表現

▪ 限定ブーケ販売

“調律”をテーマにした POP UP 限定作品

▪ アートブック 『E art H』 展示・販売

五元素(Fire / Air / Earth / Space / Water)の世界観を体験

2025 年刊行した「E art H」は「五元素(Fire / Air / Earth / Space / Water)」を テーマに自然と生命が響きあう瞬間のダイナミズムを、花と写真によって表現し ました。花や植物が本来もつ美しい在り方、色彩・躍動感・みずみずしさを生けるフラワーアートです。

「E art H」

蔦谷ヨシミツ氏 アーティストプロフィール

東京の老舗フローリストにて空間装飾、ウエディングデコレーションを数多く手掛ける。 その後、渡仏。フローラル界の巨匠ジョルジュ・フランソワ氏 のもとで本場のフレンチス タイルデザインを学ぶ。帰国後、ハイブランドのデコレーションを中心に、ファッション ショー、撮影ディレクションなどを手掛け、さらにアートの次元と可能性を広げた。 2020 年 4 月より TSUTAYA DESIGN を設立。独立後もハイブランドのデコレーションや イベント装飾を手掛け、2023 年ブルガリホテル東京専属フラワーデザイナーとして契約し 館内装飾、イベント装飾など全てを担う。また、別ブランドにてウエディング装飾や撮影 デコレーション等を行う「UN fleuriste」も経営。“新たなる自然美の調律”をテーマに多く の作品を生み出している。

フラワーアーティスト 蔦谷ヨシミツTSUTAYA STUDIO

お問い合わせ・取材のご依頼

TSUTAYA DESIGN

〒145-0071

東京都大田区田園調布3-4-2 1F T SUTAYA STUDIO

Web：https://www.tsutayadesign.com

Instagram：@yoshimitsu_tsutaya / @tsutayadesign

Mail：info@tsutayadesign.com

※プレス関係者様向けに、高解像度写真・PDFプレビュー等のご提供も可能です。