【元日本代表の里崎智也氏・PL学園出身の上重聡氏出演】新バッテリーで語る、キャリアと資産形成の向き合い方

株式会社ボルテックス

「区分所有オフィス(R)」を主軸に資産形成コンサルティングを行う株式会社ボルテックス（東京都千代田区 代表取締役社長 兼 CEO 宮沢 文彦、以下当社）は、当社が運営する資産形成をテーマにしたYouTubeチャンネル「FUETA（ふえた）」において、元プロ野球選手で元日本代表・里崎智也氏と、PL学園出身のフリーアナウンサー・上重聡氏が出演する最新動画コンテンツを公開しました。

動画前編のサムネイル動画後編のサムネイル

本動画では、それぞれ異なる分野の第一線で活躍してきた二人が、キャリアの節目でどのような判断をしてきたのか、そして「お金」や「将来」とどう向き合ってきたのかについて、対談しています。

■動画の見どころ

・現役時代・引退後のお金の考え方

・人生における仕事と資産の里崎流ケースバッティング

・スポーツイベント目白押しの2026年、投資について考える

・プロ野球選手の名言から学ぶ投資マインド

・投資のモヤモヤを里崎氏がズバッと打ち返す一問一答

里崎氏は、プロ野球選手としての現役時代から引退後に至るまで、環境や立場の変化を経験してきました。本動画では、そうした経験を背景に、重要な判断を下した場面や、考え続けてきた姿勢についても語っています。

また、上重氏は聞き手として、視聴者と同じ目線で問いを投げかけることで、専門的になりすぎず、幅広い層にとって理解しやすい内容となっています。

■ 番組概要

チャンネル名：FUETA（ふえた）

動画タイトル：

・ 前編：里崎智也と学ぶ「スポーツの世界大会で狙い目の銘柄」とは

・ 後編：元プロ野球選手の里崎智也がポートフォリオを大公開

出演者：里崎智也氏 公式X：https://x.com/satozakitomoya

上重聡氏 公式HP：https://satoshi-kamishige.com/

内容：里崎氏の経験を基に投資や資産運用のポイントを伝える

視聴URL【前編】：https://www.youtube.com/watch?v=l2bI5GVTfCU

視聴URL【後編】：https://www.youtube.com/watch?v=JeSQ0MCYmGk

※本動画は、特定の投資手法や成果を保証・推奨するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。

＜参考情報＞里崎智也氏特別セミナー開催～豪華なプレゼント特典（抽選）付き

里崎智也氏×上重聡氏による少人数限定セミナーを開催いたします。

【セミナー詳細】

・タイトル：里崎智也×上重聡が語る 世界を制したリード術～未来を切り拓く投資の采配～

・日時：2026年3月26日(木)14:00～15:00（会場受付開始時刻 13:30～）

・開催場所：会場＋オンライン

会場：株式会社ボルテックス 東京本社 セミナールーム 30名(先着順)

オンライン：Zoom 500名規模(制限なし)

■特典などの詳細・お申し込みはこちら：https://www.vortex-net.com/seminar/form/2481

■ YouTubeチャンネル「FUETA」について

「FUETA（ふえた）」は、資産形成やお金との向き合い方をテーマに、不動産投資に限らず、幅広い視点からマネーリテラシーを考えるYouTubeチャンネルです。専門家や多様なゲストを迎え、初心者にもわかりやすい形で情報を発信しています。

・チャンネルURL：https://www.youtube.com/@FUETA_vortex

・FUETA 公式LINE：https://lin.ee/PpWiGJd

◆株式会社ボルテックスについて◆

1999年、宮沢 文彦（代表取締役社長 兼 CEO）により企業財務の新しいソリューションを提供する会社として設立。

「経営に新常識をもたらし富の再分配を実現することにより、社会における格差の拡大とそれによる分断を是正する」というパーパスを掲げ、富の偏在による経済の停滞や都心と地方の格差の広がりなどの社会問題を新たな視点、発想により解決し、資産が健全に循環する社会の実現を目指しています。

これまで、パーパスに基づき、お客様の本業に連動しない収益と流動性の高い売却可能資産の確保、企業価値・事業継続性の向上に貢献してまいりました。「区分所有オフィス」、不動産小口化商品「Vシェア(R)」のほか、在籍型出向サービス「Vターンシップ(R)」や高級別荘事業「Seren Collective(R)」シリーズなど、従来から視野を広げたサービスを展開しており、各事業と組織は成長を続けています。

従業員数743名(2025年3月31日時点)、東京本社、札幌、仙台、新潟、金沢、名古屋、大阪、広島、松山、福岡、鹿児島に支店を置く。2025年3月期、売上高1,038億円、経常利益134億円、保有物件（賃貸用不動産）金額694億円。

・コーポレートサイト：https://www.vortex-net.com/

※「区分所有オフィス」「Vシェア」「Vターンシップ」「Seren Collective」は、株式会社ボルテックスの登録商標です。