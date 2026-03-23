訪日6,000万人時代へ、訪日外国人向け観光マナーサイト始動 ～都市も自然も、ガイドブックに載らない日本の習慣まで網羅～

ツーリストシップグローバル株式会社

ツーリストシップグローバル株式会社（本社：東京都渋谷区）と一般社団法人ツーリストシップ（本社：京都府京都市）は、訪日外国人向け観光マナーサイト「TJWeb」を始動しました。訪日6,000万人時代を見据え、トイレの使い方や公共空間での配慮、神社仏閣での作法、レンタカー利用時の注意点まで、日本全国で想定される観光マナーを網羅。都市型観光地から自然地域まで対応し、ガイドブックには載りにくい日本ならではの習慣を旅行者目線でわかりやすく紹介しています。すでに企業や自治体など30社近くと連携を進めています。

リンク：https://touristship.or.jp/

※多言語対応は今後随時展開予定

1．背景 ― 分散するマナー発信の現状

訪日外国人旅行者数は今後6,000万人規模に達すると見込まれています。一方で、公共空間でのマナーや地域住民との摩擦など、旅行者行動をめぐる課題も顕在化しています。これまでにも自治体や観光地ごとにマナー啓発の取り組みは行われてきました。しかし、その多くは地域単位での発信にとどまり、日本全国を横断的に整理した情報はほとんどありません。また、PC閲覧を前提とした構成が多く、スマートフォンで直感的に読み進められる設計や、具体的で読み物として楽しめる内容に特化したサイトは限られていました。そのため、訪日旅行者が「何を守ればよいか」を全国スケールで一望できる仕組みは、十分に整備されていなかったのが現状です。

2．TJWebの特徴

こうした課題に対し、訪日外国人向け観光マナーサイト「Touristship Japan Web （略してTJWeb）」を始動しました。本サイトでは、下記８つの項目に合わせて具体的に日本全国で想定される観光マナーを横断的に整理しています。

１.日本での食事と買い物

２.日本らしいコミュニケーション

３.日本での宿泊施設

４.日本の慣習

５.日本での自然体験

６.日本での文化体験

７.日本での移動

８.入国前の準備

暮らしと共生する都市型観光地から、自然保護が求められる自然遺産地域まで対応し、ガイドブックには載りにくい日本ならではの習慣を、旅行者目線でわかりやすく紹介しています。また、単なる注意喚起ではなく、「なぜそれが大切なのか」まで伝える構造と、スマートフォンでの閲覧に特化した設計が特徴です。

3．すでに企業導入も拡大

TJWebは、企業や自治体と連携しながら観光マナーを発信することを目的に開発されたフリーサイトです。誰でも活用できる仕組みとし、ポスターやカードなど無料で使用できる広報物も数多く用意しています。すでに多くの企業・団体との連携が決まっております。また今後カスタマイズも広く対応していきます。

株式会社ビックカメラ様

3月23日より、訪日外国人旅行者の多い店舗でポスターやリーフレットを配架し、訪日外国人旅行者へマナー情報を発信。さらに、インバウンド旅行者の多いビックカメラ有楽町店で、本取り組みをPRするイベントを開催！

イベント情報

日時：3月27日金曜日 10時から22時

内容：本サイトの内容を楽しく紹介するクイズイベント（旅先クイズ会）を開催！

マナー発信に特化した仮設ブースは、3月23日から27日まで5日間展示

嵐山商店街様

日本有数の観光名所である嵐山商店街にて、各店舗で旅行者向けオリジナルカードやポスターの掲示を桜シーズンに向けて開始。

彌榮自動車株式会社様

京都市内を中心にヤサカタクシーを運行している彌榮自動車様では、関西空港および伊丹空港と京都市内を結ぶ空港シャトルや訪日外国人の方たちが優先的にご利用いただけるフォーリンフレンドリータクシー車両に、オリジナルポストカードを配布。

その他各種店舗様・観光案内所様

ご協力先についての最新情報は、今後ウェブサイトにてご紹介いたします。

https://touristship.jp/touristship-japan-web/

Tricolage株式会社様

インバウンド向けの旅行会社であるTricolage株式会社様が、来日前のWhattAppメッセージにてWebサイトリンクを案内している。

ワールドマスターズゲーム２０２７関西でも公式連携が決定！

WMG2021関西組織委員会の全面協力のもと、当サイトのバナーをワールドマスターズゲームウェブサイト上に掲載いただけることになりました。

続々と連携開始中・・・

上記のように、観光・小売・交通・商店街など幅広い分野で、現在30社近くとの連携が進行しており、全国的な展開を目指しています。サイトと現場掲示を組み合わせることで、旅行者に対して一貫したメッセージを届けることが可能になります。





４．訪日外国人旅行者からの声

すでに訪日外国人旅行者から多くの反響が寄せられています。

・Nature / Culture / Shopping など、興味のあるカテゴリをタップするだけで必要な情報にすぐアクセスできるのが便利！

・公共交通機関でのマナーやスーツケースの扱いなど、旅行中に“知っておくべきこと”が網羅されている！

・電車では静かにすべきかなど、自国との違いを事前に理解できるのが良い！

上記のように、実用性や網羅性、文化理解の観点で評価を得ています。また、英語表現やデザインについても「Very effective」「Well written」「Good design」といった高評価が寄せられています。

５．代表 コメント

旅行者のマナーを議論する前に、私たちは十分に情報を届けてきたでしょうか。日本全国を横断的に整理した観光マナーの情報は、実はほとんど存在していませんでした。TJWebは、都市も自然も含めた日本の習慣を、旅行者がスマートフォンで直感的に学べる形でまとめたものです。さらに私たちは継続的なリサーチを行い、毎月内容をアップデートしながら旬な話題も取り入れています。

訪日旅行者は、お金と時間を使って日本を訪れてくださった方々です。だからこそ、何をしてほしいのかを曖昧にせず、前向きに伝える仕組みが必要だと考えました。TJWebは誰でも活用できるオープンな仕組みとして設計しています。ぜひ多くの企業・自治体の皆さまと連携し、日本全国で共通の基盤として活用いただければと考えています。

一般社団法人ツーリストシップ 代表理事 田中千恵子

６．今後の展望

今後は、企業・自治体との連携をさらに拡大し、日本全国で統一感のある観光マナー発信の基盤構築を目指します。観光地ごとの個別対応にとどまらず、日本の観光マナー発信といえばまず参照されるサイトとなることを目標としています。また、旅行者の行動傾向や現場の声をもとに継続的なリサーチを行い、毎月内容をアップデート。多言語対応の充実や地域特化型コンテンツの拡張を進めていきます。

将来的には、訪日外国人旅行者の多くが日本渡航前にTJWebを閲覧し、日本の習慣や配慮を理解したうえで来訪する状態を目指します。観光マナー発信を単発の啓発活動にとどめず、日本全体で共有できる行動基盤として発展させていきます。

一般社団法人ツーリストシップ概要

一般社団法人ツーリストシップは、スポーツマンシップの観光版であるツーリストシップをひとりひとりの旅行者が意識することで、旅行をさらに持続可能で皆にとってより豊かなものにしようと活動する京都発の非営利団体です。 https://touristship.jp/

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・ダイドードリンコ株式会社：https://www.dydo.co.jp/

・株式会社ワオ・コーポレーション：https://www.wao-corp.com/

これまでのリリース

・脱オーバーツーリズムの旅行術を学ぶ「ツーリストシップ検定」開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000163899.html

・クイズに答えて、楽しく学ぶ観光マナー4都府県連携「旅先クイズ会」開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000121722.html

・観光業最高の功績を称えるX.Awardsで、京都発のツーリストシップがアジア初受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000121722.html